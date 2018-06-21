總理媽媽　全職爸爸　新西蘭第一家庭迎來千金

圖片版權 Reuters Image caption 阿德恩在社交網站Instagram上載與新生兒的合照

37歲的新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）在奧克蘭一間公立醫院誕下一個女嬰。

阿德恩在社交網站Instagram公布這項消息，併發佈了與伴侶克拉克·蓋福德（Clarke Gayford，奇勒·加福特）和新生兒合影的照片，笑容幸福。

「我感到很幸運，能誕下一個健康、重3.31公斤的女嬰」，阿德恩寫道：「感謝大家的祝福和好意。」

阿德恩是繼巴基斯坦總理貝娜齊爾·布托（Benazir Bhutto）之後，全球第二位於在任內生育孩子的民選國家領袖。

「傳統智慧或會認為，這些因素不利其最高層政治生涯，但這已被證實為錯誤。」新西蘭前總理海倫·克拉克（Helen Clark）撰文指，阿德恩至今未與伴侶成婚，又在任內產子，「以從容之姿打破了多重玻璃天花板」。

「新西蘭也向全世界顯示了，一個總理懷孕生育完全是可以應付的，男性擔當全職家庭照顧者也沒什麼大不了。」

圖片版權 Getty Images Image caption 阿德恩挺著大肚子仍繼續總理工作出現各式公開場合。

圖片版權 AFP Image caption 去年10月，阿德恩以37歲之齡，當選成為新西蘭首位"80後"總理。

生育與工作

阿德恩將會休六個星期的產假，期間由副總理溫斯頓·得斯代理職務；不過阿德恩表明，自己在休產假期間，仍會閲讀內閣文件及參與重大決策。

去年10月，阿德恩以37歲之齡，當選成為新西蘭首位「80後」總理。履新不久，阿德恩就在今年一月宣佈自己懷孕的消息。

在大選前七周接任新西蘭工黨主席，後成為該國自1856年以來最年輕總理的阿德恩，本就備受國際媒體關注，她在位懷孕的消息更引發了無數關於性別的討論。

早於選舉期間，阿德恩就曾被問及是否打算在任內生育，對方指選民有權知道她的計劃；阿德恩批評這個問題「不可接受」，強調婦女在職場的工作機會，不應因生育而遇阻。

你的器材不支持播放多媒體材料 「我不介意大家關注我懷孕」

「什麼時候生兒育女，是一個女性自己的決定，這一點不應左右她們應否獲得特定工作機會。」阿德恩當時表示。

公布孕訊時，阿德恩自己此後將有兩個身份，即總理與母親；而其伴侶、本身是當地著名電視主持的蓋福德，則會擔任「全職父親」，主力照顧兩人的孩子。

史上第二位任內當媽媽的總理

全球首位在履職期間分娩的民選國家領袖，是巴基斯坦首任女性總理貝娜齊爾·布托。她於1990年在任內誕下女兒巴赫塔瓦爾（Bakhtawar B-Zardari），產後一天就回到總理的崗位。布托於2007年遇刺身亡。

巴赫塔瓦爾的推特個人簡介為「首個由在位女總理所生的孩子」。她亦有在推特上向阿德恩致賀，附以一篇講述其母布托「顯示了你可以同時當一名總理與一位母親」的報道。

巧合的是，阿德恩女兒誕生的今天，正是布托的誕辰。

圖片版權 Getty Images Image caption 巴基斯坦的貝娜齊爾．布托是全球首位在履職期間分娩的民選國家領袖

今年四月，美國亦出了史上首位在位期間生育的參議員、民主黨籍的塔米·達克沃斯（Tammy Duckworth，譚美·達克沃斯）；為了令帶著孩子的她能親身參與表決，參議院通過一項修例，容許參議員（不論男女）均可帶一歲或以下的嬰兒進入會議廳。