吃貨攻略 你不可不知的十大俄羅斯美食

俄羅斯，世界上幅員最廣闊的國家，橫跨歐亞大陸，物產豐富，歷史悠久，文化獨特。

Image caption 紅菜湯配酸奶，冷熱皆宜。

借著世界杯的東風，品嚐俄羅斯的名菜：無論你在家看球還是去主辦國捧場，這些名菜一定要嘗嘗。

1. 紅菜湯（Borscht）

紅菜湯是一道濃濃的雜菜湯，冷熱皆宜。

紅菜湯，顧名思義多以甜紅菜頭為主料(所以湯色大多為紅紫色)，加入馬鈴薯、紅蘿蔔、洋葱和牛肉塊。

俄羅斯人在喝紅菜湯的時候通常會加入一勺酸奶增加風味。在點餐的時候要想好是否要加酸奶喔!

如果在家裏喝這道湯，記得遠離地毯。

2. 酸辣湯（Solyanka）

這款又辣又酸的濃湯，又被稱為「羅宋湯」。

據稱，羅宋湯這一名稱來自 Russian soup的音譯，源自早年上海的洋涇濱英語。

酸辣湯一般有以下三種口味：魚、肉和蘑菇。傳統上，這道湯還加有醃酸黃瓜和鹽水熬制。而「鹽」正是這道菜的俄羅斯名字。

最關鍵的一點是，這據說還是一道醒酒湯。無論是為球隊慶功還是澆愁都用得上。

3. 布利尼薄餅（Blini）

Image caption 魚子醬與布利尼薄餅，俄羅斯人的小吃。

布利尼薄餅，這款俄羅斯版薄餅，集中式攤煎餅和法國煎餅於一身，可鹹可甜。

餅皮是用麵粉、牛奶、奶油、糖或鹽調製成麵糊，在特製鐵鍋上快速煎熟。

鹹餅通常加上熏三文魚、蘑菇或魚子醬；甜餅則抹上果醬和煉乳。

4. 魚子醬（Caviar）

俄羅斯魚子醬與鵝肝、松露並列為「西方三大珍饈美食」，傳統上用取自鱘魚的魚卵製成。

如今，用各種魚卵製成的魚子醬在世界各地都有銷售，但最上等的魚子醬，仍然來自裏海和黑海產的三種鱘魚。

魚子醬一般放入湯中或夾麵包餅乾吃，也可以單吃。

不過，切記不要用銀勺或金屬勺，因為這些金屬會破壞魚子醬的鮮味。所以，吃魚子醬時，記著把家裏的骨質勺、天然獸角勺或貝殼勺拿出來。

Image caption 由比利時人首創的俄羅斯色拉

5. 烤肉串（Shashlik）

俄羅斯烤肉串源自土耳其的炭火烤肉，香嫩多汁，十八世紀中葉傳入俄國。

烤肉串可以是羊肉、牛肉、雞肉或三文魚串，通常就著麵包和酸黃瓜吃。吃慣了切得很小塊的肉串，俄羅斯大塊頭的烤肉串一定會讓人體會到北方民族大口吃肉的酣暢淋灕。

6. 俄式奧利維爾色拉（Olivier salad)

世界有名的奧利維爾色拉涼拌菜，有切片的煮土豆、紅蘿蔔、酸黃瓜、煮雞蛋、肉、豆，與蛋黃醬拌勻。

實際上，發明這款色拉的奧利維爾，並不是俄羅斯人，而是一個來自比利時的名廚。

1860年代，奧利維爾是莫斯科一家著名餐廳的大廚。他發明的這道菜當年可謂獨步天下，立刻成為餐廳的招牌菜。

而這道菜的菜譜，特別是涼拌時的調料，屬於餐廳的頂級商業秘密，嚴格保守了相當長的時間，直到1894年才首次公之於眾。

7. 俄式餃子（Pelmeni)

Image caption 俄羅斯餡餅被稱為皮羅什基。

與中式傳統餃子相似，俄國餃子的餡兒選項更多，除了羊肉、豬肉、牛肉配上洋葱和蘑菇，還可以是奶酪餡兒和水果餡。

俄式餃子的外形也被發揚光大，有的是圓形、有的是方形。

餃子以水或湯煮熟，可以再煎成金黃色，也可以與湯一起吃，好像中式餛飩。

8. 俄式餡餅（Pirozhki）

餡餅，可謂世界流行。被我們稱為餡餅的東西，在西方叫「派」pie。

Image caption 白菜卷

而在俄羅斯，這種用面裹餡，經烘烤或煎炸而成的食品，被稱為皮羅什基。

皮羅什基的餡兒，可甜可鹹。最容易的吃法，當然是用手拿著直接送入口中。

9. 白菜卷（Golubtsy）

用白菜葉將肉和蔬菜甚至米飯包成小卷，蒸熟，就是俄羅斯著名的白菜卷。

10. 圖拉薑餅（Tula Pryanik）

吃完主食，來一份甜點。俄羅斯圖拉薑餅是最有特色的糕點。

這是產自莫斯科以南約120英里處的圖拉市的一種小吃，呈正方形，自17世紀開始就已經烘製，通常有果醬或者煉乳夾心。

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