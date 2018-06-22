圖片版權 Reuters Image caption 加州一名女模特在2018年休閒大麻合法化後，展示系列大麻主題的戒指首飾。

種植幾千年大麻的中國為何沒有多少人大麻上癮？西方很多人已經將大麻視為"休閒品"之際，政府為何不解禁？中國大麻和海外大麻竟然如此不一樣。

2018年，一系列有關大麻的消息在世界其它地方再度引發眾議：2018年世界杯成為有史以來首屆允許合法使用大麻油等大麻類藥品的世界杯。加拿大參議院批准通過休閒大麻合法化法案。曾擔任英國外交大臣的前保守黨領袖黑格勳爵呼籲英國政府應該將"休閒性"的大麻合法化。

這些都反映出西方社會對大麻作為休閒品長期爭議的一個新發展。

在西方，在音樂節，體育比賽和一些俱樂部等等娛樂場所裏，常常都會有人非法吸食大麻或服用大麻製品。今年的世界杯舉行前，因為賽場內對大麻藥品解禁，有預測很多球迷都可能會在場內外吸用大麻。

為什麼會有大麻好還是不好這樣的爭議？很多人搞清楚熱議的大麻是同一樣東西了嗎？到底大麻是什麼？什麼是大麻？

中國說的自古以來使用的大麻和西方說的娛樂性大麻是否是完全同樣的東西？

淮南為橘 淮北為枳？

大麻首先在英文中有很多名字和外號，包括Cannabis，Hemp，Pot， Weed，Marijuana等等。就這些名字是否意味著不同的含義或大麻種類，對此不僅有不同說法，混淆起來可能讓人對大麻的概念和作用也會產生不同理解。

加拿大參院批准的休閒性大麻合法化的大麻英文名是Cannabis。這是官方選擇的詞匯，也是大麻家族來自拉丁文的學名統稱，包括植物學上的三大類大麻。

從用途上分，可分為工業大麻、醫用大麻和休閒性大麻（毒品），其中有些種類是多用途的。

圖片版權 Lewis Whyld/PA. Image caption 英國一名女警察視察非法大麻種植場。在英國，提供大麻最高可能面臨的刑罰是判刑入獄14年，罰款無上限。

從地域上分，原產於中國的大麻（漢麻）、印度大麻、西方大麻也不是完全同樣的種類。

中國人幾千年來都在合法種植漢麻，即工業大麻，包括將其纖維用以織布或紡線，制繩索，編織漁網和造紙，這是"麻繩"、"麻線"、"麻布"等等詞匯的來源。

漢麻有十多個品種，還可以提取食用油，用於化工、醫藥、建築、飼料等等有益用途。目前漢麻主要也在中國種植，法國等其它國家也有較大面積種植。

毒品從哪裏來？

其實大麻被各國列為毒品是19世紀晚期和20世紀早期各國開始普遍規定出的法律。隨著科技進步，合成加工後的大麻毒品毒性顯著提高。

為什麼中國人幾千年來沒有出現大批大麻毒品癮君子呢？關鍵是此大麻非彼大麻。中國種植的大多是工業大麻，特別是漢麻。

由於耕種培育方式和目的的不同，漢麻和所謂毒品大麻演變成了兩種外觀和內質都不同的植物。是否是毒品大麻，關鍵在於這種大麻中所含的毒品成份四氫大麻酚（簡稱THC）的含量有多少。中國漢麻中THC的含量低於0.3%。

據俄羅斯媒體報道，中國種植帶毒的大麻產量（製藥用途）也很高，但受到嚴厲禁毒的中國政府的嚴格管控。在中國，非法販賣大麻屬於重罪。數年前，中國演員柯震東跟成龍的兒子房祖名因吸食大麻被捕受到懲罰，成為轟動一時的新聞。

近年來，一些大麻新品種含有高水平的THC，這是一些人士堅決要求嚴禁大麻的原因，他們說：它可能導致使用者對大麻上癮，出現生理和精神問題。特別是年青人吸食或口服大麻後，大大增加了他們患精神病的危險，包括精神分裂症和雙重人格等。

支持大麻合法化的人士指出，大麻中含有的大麻二酚（簡稱CBD）製成的藥品對治療癲癇病等非常重要，此外還有種種醫療用途，甚至可以緩解THC導致的精神分裂等疾病。此外，大麻可以像煙酒一樣，幫助人們緩解焦慮和生活壓力，並不會有多少負面作用。

毒品濫用問題

由於西方毒品問題嚴重，隨著海洛因、冰毒等一級毒品問世，特別近年來危害更大的合成毒品不斷創新，使得大麻不再是最嚴重的毒品了。因為大麻的種植和加工比較容易，成為西方國家最普及、最廉價的毒品，有"窮人的毒品"之稱。

在英國，大麻目前是B類（二級）毒品。被警察抓到擁有大麻的話，視情節輕重決定處理方式，輕則受到警察警告，罰款，重則會被起訴判刑入獄。

但是，支持大麻合法化的人強調人類吸食大麻的歷史長達千年。這一觀點在很多西方青少年中獲得支持。特別是娛樂體育界的很多明星人物吸食大麻甚至其它毒品，起到示範作用。

英國《衛報》刊登的一篇調查稱，超過1500萬英國人（也就是每3名成年人中就有1人）曾經使用過非法毒品。近年來，被抓到擁有大麻的人受到起訴和被捕的比例只有1/4，比過去大幅降低。原因複雜，包括警方需要重點對付其它嚴重的犯罪行為，警力和監獄空間有限等等。

一名英國青年說，吸點大麻如同喝杯啤酒。這種對大麻的放鬆態度讓青少年群體互相影響，直接導致了使用大麻人數的增長。隨之，也產生了「大麻政治」的現象。

政治和經濟爭議

一些政治人士分析說，因為加拿大民眾中特別是年青人吸食大麻普遍，自由黨為了扳倒已連續三屆執政的保守黨，提出了極富爭議的大麻合法化綱領。原因是根據統計，"2015年全國大麻吸食者（包括醫療和非醫療）共計約490萬，而當年全國總人口尚不足3600萬，參加大選投票的選民則只有1755萬"，"如果一個政黨能夠爭取到大麻吸食選民，哪怕僅僅一半，都會大大提高競選成功率。"

圖片版權 AFP/Getty Image caption 一名加拿大婦女在加拿大議會外揮舞將加拿大國旗圖案上的楓葉修改為大麻葉的旗幟。楓葉國變成大麻葉國？

英國前外交大臣、前保守黨領袖黑格勳爵認為，英國政府堅持多年的反毒戰爭已經"完全失敗"，應將危害很有限的大麻合法化。

支持大麻合法化的人士還表示，將英國休閒性大麻合法化可以為英國政府每年增加35億英鎊的稅收。

不久前，一名患有癲癇病的青年人因無法合法使用他在國外用過的大麻藥物而發病，被送往醫院搶救。這一事件又一次將大麻爭議推到風口浪尖。

在美國，對大麻是否是毒品各州的政策各異。政治比較自由化的加州休閒大麻合法化法案2018年正式生效。批評者稱，大麻相關的車禍和犯罪不斷發生，但支持者認為這與法案的生效沒有必然聯繫。在加州影響下，全美大麻合法化出現新趨勢，紐約州等地也希望步其後塵。

文化爭議

在中國、馬來西亞等亞洲其它大多數國家，休閒性大麻仍被作為毒品。東方文化對毒品的嚴厲的社會態度，影響著各國政府有關政策制定。

作為海外的華人群體，也受到類似的文化影響。多倫多A1中文電台新聞及公共事務總監楊婉文對BBC中文的《華人談天下》節目說，加拿大當地不少華人對休閒大麻合法化顯得憂心忡忡，特別擔心此舉對年青人的不良影響。

在英國，雖然不斷有將大麻合法化的呼籲，但目前的保守黨政府表態稱，不會在本屆政府內改變將大麻定性為B類毒品、嚴禁持有的政策，但會重新考慮大麻類藥品的有關規定。

反對大麻合法化的英格蘭全民醫療系統領導西蒙·史蒂文斯說，一旦政府將大麻合法化，會誤導年青人誤以為吸食大麻是安全的行為。從歷史經驗看，將大麻合法化會導致大量相關非法毒品激增，帶來的危害難以預估。

大麻合法化到底會帶來什麼效果，支持和反對方也是唇槍舌戰。讓我們先看看這屆世界杯允許合法使用大麻藥品後會發生什麼情況吧。