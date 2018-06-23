BBC中文本周推薦：你不容錯過的六個故事
2018年的第25周，中國的對外關係引人注目，世界杯首周冷門與驚喜不斷。
這段時間裏，中美貿易戰硝煙四起，中朝「蜜月」有增無減，越南反華示威持續第二周；「中國速度」在一檔BBC節目上被嘉賓舉例引用，與英國「低效」的鐵路服務形成對比，而出於安全問題，澳大利亞正在考慮禁止中國通訊巨頭華為參與本國5G項目建設；同時，世界杯賽場上，與阿根廷的平局讓冰島隊一戰成名，但引來中國人更多關注的卻是冰島隊員球場外的身份。
剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，廣受讀者關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。
中美貿易戰上周佔據各大媒體頭條。雙方各自宣佈向對方價值500億美元的商品加徵25%關稅後，特朗普又威脅將再向中國2000億商品徵稅。兩國貿易的緊張局勢也令全球市場不安，周一全球股市均呈跌勢。從雙方清單到市場反應，再到學者觀點，BBC中文為您從多個方面分析這場全球兩個最大經濟體之間的經濟較量。
金正恩又來中國了。這是他近三個月內的第三次，也是在新加坡與特朗普進行「歷史性會晤」後的第一次。
外界認為，金正恩此行的一大任務是要向中方通報特金會情況。而有專家告訴BBC中文，金正恩可能還想討論朝鮮的經濟發展問題和協商解除制裁。
一檔BBC節目上，嘉賓就英國鐵路的設施與服務進行討論，過程中一位嘉賓提到中國曾用「9小時建成全新火車站」，事後被澄清只是改建。不過，這不是「中國速度」第一次被英國人用來吐槽自己國家的鐵路服務了……
越南連續第二周爆發示威，抗議政府計劃為外國投資商設立新的經濟特區的法案。儘管越南官方否認，反對者質疑該法案將給予中國投資者優待。
專家認為，越南政府低估了國內的反華情緒程度。許多越南人認為，越南政府面對中國時沒有足夠的能力來保護國家主權。
由於華為公司高層與中國政府有聯繫，可能會對建成的5G網絡構成安全威脅，澳大利亞政府正在考慮，禁止華為參加建造當地的5G移動通訊網絡。華為反駁稱這種指控「沒有事實根據」。
這不是澳大利亞第一次對中國威脅國家安全表示憂慮。早前澳洲宣佈資助南太平洋的所羅門群島興建海底電纜，令該國撤銷與華為的合約；本周澳洲外長還表明，澳洲將會為太平洋各國提供資金援助，與在區內影響力日增的中國「一帶一路」資金抗衡。
世界杯首場比賽1-1逼平阿根廷後，冰島隊一時名聲大噪。守門員哈爾多松被評為全場最佳，他的另一職業——導演也讓他成為話題人物。然而更加驚喜的是，除了哈爾多松，冰島隊裏還有政黨候選人、牙醫，可以說是「臥虎藏龍」。
與此同時，冰島的「小國成為足球大國」的經驗讓中港台球迷們紛紛發出感嘆，「冰島能，我們能不能？」