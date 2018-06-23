BBC中文本周推薦：你不容錯過的六個故事

2018年的第25周，中國的對外關係引人注目，世界杯首周冷門與驚喜不斷。

這段時間裏，中美貿易戰硝煙四起，中朝「蜜月」有增無減，越南反華示威持續第二周；「中國速度」在一檔BBC節目上被嘉賓舉例引用，與英國「低效」的鐵路服務形成對比，而出於安全問題，澳大利亞正在考慮禁止中國通訊巨頭華為參與本國5G項目建設；同時，世界杯賽場上，與阿根廷的平局讓冰島隊一戰成名，但引來中國人更多關注的卻是冰島隊員球場外的身份。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，廣受讀者關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 中美貿易戰：徵稅能否擊中要害 解讀關稅清單透露的訊號

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中美貿易戰上周佔據各大媒體頭條。雙方各自宣佈向對方價值500億美元的商品加徵25%關稅後，特朗普又威脅將再向中國2000億商品徵稅。兩國貿易的緊張局勢也令全球市場不安，周一全球股市均呈跌勢。從雙方清單到市場反應，再到學者觀點，BBC中文為您從多個方面分析這場全球兩個最大經濟體之間的經濟較量。

2. 金正恩三度訪華 稱中朝關係「史無前例」

圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 習近平為金正恩舉行歡迎儀式，並攜夫人彭麗媛為金正恩及夫人李雪主舉行歡迎宴會並共同觀看演出。

金正恩又來中國了。這是他近三個月內的第三次，也是在新加坡與特朗普進行「歷史性會晤」後的第一次。

外界認為，金正恩此行的一大任務是要向中方通報特金會情況。而有專家告訴BBC中文，金正恩可能還想討論朝鮮的經濟發展問題和協商解除制裁。

3. 英倫熱議：「中國速度」令英國人吐槽鐵路

圖片版權 PA Image caption 《每日郵報》讀者評論：中國有技術有人力，這些英國都沒有。

一檔BBC節目上，嘉賓就英國鐵路的設施與服務進行討論，過程中一位嘉賓提到中國曾用「9小時建成全新火車站」，事後被澄清只是改建。不過，這不是「中國速度」第一次被英國人用來吐槽自己國家的鐵路服務了……

4. 效法改革開放 越南民間仍難免「反華」情結

圖片版權 Getty Images Image caption 在平順省的示威中，有多架車輛被焚毀。

越南連續第二周爆發示威，抗議政府計劃為外國投資商設立新的經濟特區的法案。儘管越南官方否認，反對者質疑該法案將給予中國投資者優待。

專家認為，越南政府低估了國內的反華情緒程度。許多越南人認為，越南政府面對中國時沒有足夠的能力來保護國家主權。

5. 封殺華為：中國製造網絡設備不被信任的原因

圖片版權 Reuters Image caption 批評者認為華為製造的網絡設備可能內建隱藏功能，讓華為截取流經這些設備的資料。

由於華為公司高層與中國政府有聯繫，可能會對建成的5G網絡構成安全威脅，澳大利亞政府正在考慮，禁止華為參加建造當地的5G移動通訊網絡。華為反駁稱這種指控「沒有事實根據」。

這不是澳大利亞第一次對中國威脅國家安全表示憂慮。早前澳洲宣佈資助南太平洋的所羅門群島興建海底電纜，令該國撤銷與華為的合約；本周澳洲外長還表明，澳洲將會為太平洋各國提供資金援助，與在區內影響力日增的中國「一帶一路」資金抗衡。

6. 2018世界杯：「冰島現象」為何引發中國球迷大吐槽

圖片版權 Clive Rose Image caption 冰島門將哈爾多松

世界杯首場比賽1-1逼平阿根廷後，冰島隊一時名聲大噪。守門員哈爾多松被評為全場最佳，他的另一職業——導演也讓他成為話題人物。然而更加驚喜的是，除了哈爾多松，冰島隊裏還有政黨候選人、牙醫，可以說是「臥虎藏龍」。

與此同時，冰島的「小國成為足球大國」的經驗讓中港台球迷們紛紛發出感嘆，「冰島能，我們能不能？」