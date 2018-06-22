總理當媽不易：史上僅兩位 28年前後待遇大不同

圖片版權 AFP Image caption 布托於2007年遇刺身亡。

新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）在位期間誕下女兒的消息，國際新聞頭條紛紛以「史上第二位任內產子的民選國家領袖」稱呼她，令不少讀者都對那個「第一位」感到好奇。

世界上第一位在任內分娩的民選國家領袖，是1988-1990年間、1993-1996年間兩度出任巴基斯坦總理的貝娜齊爾·布托（Benazir Bhutto）。

巧合的是，阿德恩現年37歲，與布托1990年在位產子時的年齡一樣；然而，兩人所處的時代相差近30年，經歷也大不相同。

阿德恩是全球第一個放產假的在位領袖，因為布托懷孕時未能對外公布消息，而且在分娩第二日就回到總理崗位。

生育問題是布托政治對手算計、抨擊她的利器；但時移世易，阿德恩任內產子則被奉為當代職業女性的進步典範，得到世界各國領袖與反對黨的祝賀。

圖片版權 Reuters Image caption 阿德恩在社交網站Instagram上載與新生兒及伴侶的合照

嚴守秘密

阿德恩在預產期前6個月，公布自己懷孕的消息，產後將會休6個星期的產假，期間由副總理代理。

但布托當年卻一直隱瞞自己懷孕一事，不只是對國家民眾、傳媒，對自己的內閣成員也沒有走漏風聲。

「內閣中所有人，都不知道當時總理要生產了，」時任內閣成員、信息廣播部長賈韋德·賈巴爾（Javed Jabbar）向BBC透露。「然後在突然之間，我們就被告知，她不只帶來了民主，還生了個孩子。」

生下次女巴赫塔瓦爾時，布托當時身處的政治氛圍，可謂風起雲湧。她所領導的政府正受到巴國由軍方資助的右翼聯盟猛烈攻擊。

布托剛剛熬過一次國會不信任動議，該動議由巴國的情報人員策動，他們試圖以利相誘，要布托的支持者倒戈，是為情報機關的「午夜狐狼」計劃。因為當時，布托正致力爭取支持，廢除巴基斯坦總統解散民選政府的權力。

在這樣緊要關頭，布托選擇不將自己懷孕的消息公開，也沒有休產假。

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她選擇進行時間較短的剖腹產，之後就盡快重投工作。「分娩翌日我就回到崗位，看政府文件、簽署政府公文，」布托後來曾寫道。

「之後我才知道，我是有史以來第一個在任內產子的政府領袖。對世界各地的年輕女性而言，這是重要一刻，證明女性即使身在最高層、最具挑戰性的職位之上，也能兼顧工作與生育兩不誤。」

「午夜狐狼」計劃因被曝光而失敗，但布托最終亦未能成功推動減弱總統權力。

布托誕下巴赫塔瓦爾之後8個月，其政府就被時任總統吳拉姆·伊沙克·汗（Ghulam Ishaq Khan）動用總統特權勒令解散。同年稍後，與布托對立的政治聯盟在選舉中勝出，該次選舉遭質疑出現舞弊。

政治攻擊

布托的孕期，一直是其政治對手攻擊她的一大武器。

1988年5月，巴基斯坦強人齊亞·哈克將軍解散政府，宣佈11月進行大選。當時布托正懷著她的第一個孩子比拉瓦爾·布托·扎爾達里（Bilawal Bhutto Zardari）。

外界普遍認為，哈克之所以選擇在11月進行大選，是因為透過線報，得知布托在那段時間接近臨盤，不可能好好地打選戰；但比拉瓦爾最終在9月呱呱墜地，令布托一方最終順利勝選。有指，布托當時曾刻意散播自己產期的假消息。

圖片版權 AFP Image caption 布托的長子（中）及次女（右一）

而在布托當選後誕下次女時，在野黨領袖侯賽因（Syeda Abida Hussain）就公開批評她太貪心：「民眾期望領袖為國家作出犧牲，總理卻什麼都要，既要做母親、要顧家，又要搶光環、攬責任。」

女性典範

而在今時今日的新西蘭，「總理產子」也不是沒有爭議。選舉期間，阿德恩就曾被傳媒問及是否打算在任內生育，對方指選民有權知道她的計劃。

阿德恩批評這個問題「不可接受」，強調婦女在職場的工作機會，不應因生育而遇阻：「什麼時候生兒育女，是一個女性自己的決定，這一點不應左右她們應否獲得特定工作機會。」

這樣的表態獲得國內外一片讚揚。上任後3個月，阿德恩宣佈懷孕。

圖片版權 Getty Images Image caption 阿德恩挺著大肚子仍繼續總理工作出現各式公開場合。

她的預產期為6月17日，她一直在首都威靈頓工作到6月11日，才回到奧克蘭凖備生產；產後，她將會休6星期的產期，但期間仍會就重大決策被諮詢。

阿德恩誕下女兒的消息傳出後，該國反對黨領袖、前總理比爾‧英格利希（Bill English）大方致賀。 「我與妻子誠心恭賀總理及其伴侶，」英格利希表示：「能成為孩子的父母是一項無可取代的榮幸。」