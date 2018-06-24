沙特女性能駕車了 但仍不能獨立做這五件事

圖片版權 EVN Image caption 沙特阿拉伯女性獲得駕駛執照

最近幾個月，沙特阿拉伯因為賦予女性一些新的權力而受到關注，例如沙特女性首次獲准進入足球場看球，女性獲准從軍（擔任非戰鬥角色）和加入情報機構，沙特最近還舉行了首次的女性自行車比賽。

現在，沙特阿拉伯女性最新取得的權利是：本月開始，她們獲頒駕駛執照，可以合法駕駛車輛了。

沙特去年9月宣佈了這項新政策。本月初，沙特阿拉伯首次核發駕駛執照給女性，有10名女權運動人士拿到駕照，但其中幾人被當局以涉嫌危害安全和穩定的罪名遭到逮捕。

此前，沙特阿拉伯只有男性可以持有駕駛執照，女性如果在公共區域開車可能會被拘捕或罰款。

由於這一條法律，很多家庭不得不僱用私人司機來為女性親屬開車。

男人的世界

圖片版權 Getty Images Image caption 薩勒曼王子

沙特王儲、同時也是沙特實質領導人的薩勒曼王子表示，他要進行國家現代化，讓沙特成為現代的伊斯蘭國家。

他推動的「2030遠景」是一項涵蓋範圍廣大的施政計劃，賦予女性新權利就是計劃的一部分。

但是沙特仍然是女性受到最多限制的國家之一，在世界經濟論壇2017年的全球性別差距指數排名上，沙特是144名中的第138位。

沙特阿拉伯法律的男性監護人制度要求女性在做許多決定和行動之前，必須先取得男性監護人的同意。

現在女性終於能夠開車了，但是還有以下五件事情，女性不能獨自進行。

1. 開立銀行賬戶

圖片版權 Getty Images Image caption 沙特女性兩年前才獲得投票權

如果沒有男性監護人同意的話，沙特阿拉伯女性是不能開立銀行賬戶的。

在沙特阿拉伯的男性監護人制度之下，每個女性都必須有一個男性監護人，代她作出重要決定。

沙特的男性監護人制度遭到強烈批評，人權觀察組織說，這個制度將女性視為是「不能自己作出重要決定的法律未成年人。」

2. 獲得護照（或出國旅行）

圖片版權 Getty Images Image caption 沙特女性必須取得男性監護人同意才能出國旅行

這也是男性監護人的一個例子，沙特女性必須取得男性監護人的同意，才能獲得護照出國旅行。

這個監護人同意制度還擴及到女性生活的其他更多事項，包括工作，就學，甚至是接受某些特定的醫療項目。

男性監護人可以是女性的父親，兄弟或其他男性親屬，如果是喪偶的女性，她的兒子也可以成為她的男性監護人。

3. 自行決定結婚或離婚

圖片版權 Getty Images Image caption 沙特女性被視為是"法律未成年人"

沙特女性要結婚或是離婚也需要取得男性監護人的同意。

如果兒子年齡超過七歲，女兒年齡超過九歲，那離婚的女性就很難獲得孩子的監護權。

像這樣的關於女性生活的重大事項，同不同意完全取決於她們的男性監護人的慈悲心，但是男性監護人完全有權拒絶。

過去有很多女性表示她們遭到虐待，被迫將工作收入交給男性監護人，婚事也不能自主決定，甚至被迫和不想要的人結婚。

4. 和男性朋友喝咖啡

圖片版權 Getty Images Image caption 沙特餐廳裏男女顧客分開用餐

在沙特阿拉伯，所有服務男女顧客的餐廳都必須設兩個座位區，男人和女人基本上分開用餐。

兩個座位區：一邊是家庭區，一邊是「單身區」，而單身區都是男人坐的，所有女人都只能坐在家庭區。

5. 自行決定穿著

圖片版權 Getty Images Image caption 沙特女性在公開場合必須穿著寬鬆長袍

在沙特阿拉伯，公開場合上女性並不一定非要蒙著臉，但是從頭到腳都必須要有衣著。

沙特女性通常穿著一件長及腳踝，寬鬆的長袍，女性如果不遵守穿著規定，可能會被宗教警察責罵。

有部分的公共空間設有女性專區，例如購物中心的女性專屬樓層，在女性專區裏，女性可以脫下長罩袍。

今年早些時候，一名高階神職人員表示「女性不應該非要穿長罩袍不可」，這可能會成為未來沙特法律的基礎。

外國女性的穿著規定比較寬鬆，法律允許她們比較自由的著裝，如果不是穆斯林，可以不需要遮住頭髮。