Jon Snow與Ygritte蘇格蘭大婚 《權力的遊戲》戀情成真

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HBO熱門劇《權力的遊戲》（Game of Thrones）劇中Jon Snow（Kit Harington飾演）與Ygritte（Rose Leslie飾演）於6月23日在蘇格蘭一座城堡中結婚，兩人於去年9月訂婚。

城堡位於蘇格蘭的阿伯丁郡，主人是Rose Leslie的父親Seb Leslie。

圖片版權 Wardhill Castle Image caption 城堡位於蘇格蘭的阿伯丁郡，主人是Rose Leslie的父親Seb Leslie。

GoT劇中多名演員被邀請，包括龍母(Emilia Clarke飾演)，小惡魔(Peter Dinklage飾演)，Arya Stark( Maisie Williams飾演)，Sansa Stark(Sophie Turner飾演)，Samwell Tarly（John Bradley飾演）等。

新郎身穿晨禮服，新娘身穿象牙色婚紗。在去城堡的路上，很多粉絲送上了祝福。

圖片版權 Getty Images Image caption Rose Leslie 的父親身穿蘇格蘭裙，送新娘入場。

Leslie飾演的Ygritte與Jon Snow在劇中相愛。Leslie在Ygritte死亡後離開劇組，而Jon Snow一直活到了第七季，成為GoT最大的明星之一。

圖片版權 HBO/SKY Image caption Leslie飾演的Ygritte與Jon Snow在劇中相愛。

Harington曾經對媒體表示，愛上Leslie很容易。他說，他對劇組拍攝最美好的記憶就是在冰島的三周，那時他們在拍《權力的遊戲2》。

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「冰島很美，極光很神奇，我也是在冰島拍攝期間愛上了Rose。如果你已經對一個人有好感，她在劇中又飾演了你的戀人，那你就很容易墜入愛河。」Harington說。