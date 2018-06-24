Jon Snow與Ygritte蘇格蘭大婚 《權力的遊戲》戀情成真
HBO熱門劇《權力的遊戲》（Game of Thrones）劇中Jon Snow（Kit Harington飾演）與Ygritte（Rose Leslie飾演）於6月23日在蘇格蘭一座城堡中結婚，兩人於去年9月訂婚。
城堡位於蘇格蘭的阿伯丁郡，主人是Rose Leslie的父親Seb Leslie。
GoT劇中多名演員被邀請，包括龍母(Emilia Clarke飾演)，小惡魔(Peter Dinklage飾演)，Arya Stark( Maisie Williams飾演)，Sansa Stark(Sophie Turner飾演)，Samwell Tarly（John Bradley飾演）等。
新郎身穿晨禮服，新娘身穿象牙色婚紗。在去城堡的路上，很多粉絲送上了祝福。
Leslie飾演的Ygritte與Jon Snow在劇中相愛。Leslie在Ygritte死亡後離開劇組，而Jon Snow一直活到了第七季，成為GoT最大的明星之一。
Harington曾經對媒體表示，愛上Leslie很容易。他說，他對劇組拍攝最美好的記憶就是在冰島的三周，那時他們在拍《權力的遊戲2》。
「冰島很美，極光很神奇，我也是在冰島拍攝期間愛上了Rose。如果你已經對一個人有好感，她在劇中又飾演了你的戀人，那你就很容易墜入愛河。」Harington說。