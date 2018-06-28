艾米莉·維特（Emily Witt）開始寫書是七年前的事。

那個時候，她剛剛結束了一段戀情。「我很懊惱沮喪。我那時候就想快點結婚，穩定下來過日子。」

艾米莉寫的是一本《未來性愛》的書，她這些年來接觸的網絡色情、成人電影讓她大開了眼界。

圖片版權 Noah.Kalina Image caption 艾米莉說，寫書的經歷讓她感受到性愛的快樂。

「我本來覺得結婚是隨著年紀長大會自然而然發生在每個人身上的事。顯然，我不是這樣。」

當時，Tinder是剛剛推出不久的一款手機應用程序APP，網上約會服務也剛剛興旺起來。

網絡色情和視頻聊天還在艾米莉潛意識之外不為她留意。

圖片版權 Getty Images Image caption 艾米莉以前覺得只有通過相親才能找到未來伴侶，現在已經不再這樣想了。

自認思想非常保守的艾米莉，對這些新事物不屑一顧嗤之以鼻。

「我覺得如果我想遇到一個談婚論嫁的男朋友，願意結婚的對象，只有一個辦法，那就是通過傳統方式去相親。」

網上約會

結果沒想到，艾米莉初次到約會網站上註冊登記，就讓她大大振奮了一把。

「到網上一看，你才發現，原來不止我一個人在網上約會啊。有那麼多人都跟我處境一樣。我簡直無法想像在網上約會出現之前，單身男女們是多麼束手無策。」

接下來，她更加腦洞大開。

圖片版權 Getty Images Image caption 艾米莉說，無法想像在網上約會出現之前，單身人們該有多麼不知所措。

網絡性愛直播

「我接到一個任務，去寫一篇有關性直播網站的文章。我以為這肯定是很典型的那種無聊、透過小孔看下流的玩意兒，卻發現網站上的很多女人用它的心態完全不同。」

「她們做各種各樣的嘗試，更多是探索自我的過程，利用網站匿名與人接觸，嘗試很多新事物。結果，對很多人來說，這是一個培養自信心的過程，感覺被人需要的過程。」

圖片版權 BBC Scotland/Love Unlimited Image caption 克里斯、埃斯梅和愛倫，越來越多的人保持多重伴侶關係：他們覺得一次可以不止愛一個人。

艾米莉說，更重要的是，她發現越來越多的人思想變得更加開放，更願意嘗試新型的人際關係。

多重伴侶關係

「最後為我領路導航的是那些保持多重伴侶關係的人。他們認為，你可以同時跟幾個人戀愛。」

「他們試驗，交流，他們有所有的策略應對沖突，確保彼此坦誠對話——這是情商很高的表現。」

艾米莉說，這從根本上顛覆了她對戀愛關係的態度。

圖片版權 Getty Images Image caption 艾米莉說，在寫書之前，她一想到開放關係，或者一想到色情就害怕，現在不了。

「所有我以前認為會影響傳統戀愛關係的東西，現在我都學會了享受它們。我以前一想到開放關係，或者一想到色情就害怕，現在不了。」

成人電影

在艾米莉寫書的研究過程中，最讓她眼界大開的，是去了一部色情電影的拍攝場地。

「我看到人們用那麼自然而然的舒服態度對待自己的身體和性慾，他們覺得沒有任何尷尬和羞恥的事情。這就讓我反省：怎麼我對裸體就這麼焦慮不安呢？」

這次的經歷迫使艾米重申審視自己對性愛的態度。

未來性愛？

「很多女性受到的教育認為，性愛是戀愛關係中的次要內容，或者被灌輸了這樣一種觀點：如果你在性方面更加保守矜持，你就更有魅力。」

「但事實並非這樣。每個人都是在舒服自信的狀態下才更為享受。」

「這不是說你要變成母夜叉，而是說，你對自己的性魅力了解越多，你的戀愛關係就更加健康。」

圖片版權 ALEKSANDAR PLAVEVSKI/EPA Image caption 隨著虛擬現實VR和性愛玩偶的出現，有人相信再過幾十年會出現與性玩偶結婚的情況。

當話題轉到機器人和虛擬現實中的性愛，艾米莉顯得有些遲疑。

性愛機器人

「絶大部分的性愛機器人，他們的外表形像設計，就是為了性愛目的，而不是戀愛目的。如果我單身，我無法向機器人生產廠家描述該如何為我製造一個愛人。這不是我能生成出來的。」

不過，艾米莉對科技的潛在可能非常樂觀。

「它們在自我探索方面能派上大用場。從假陽具到模擬體驗，科技讓你可以嘗試很多卻不用承擔什麼後果。的確，性畢竟事關身體，但首先性應該是讓你思考自己的性幻想可能會是什麼，吸引你的到底是什麼。」

圖片版權 Getty Images Image caption 虛擬現實能讓異地戀的人們感受到性愛嗎？

「我剛開始寫這本書的時候，我想：我搞這麼多性玩意，沒有人要跟我約會了。」

輕鬆單身

但事實是，這本書對艾米莉的戀愛生活很有幫助。

「我現在在談戀愛，但是對可能再次失戀態度輕鬆多了。如果真的分手，我不會再害怕過一種完全不同的生活，我覺得沒有戀人也是可以原諒的了。」

「如果你單身，你不必有那麼多恥辱感，而是有更多的機會去找到一個社群，可以有安全又舒適的性愛。」

「作為女人尤其可以如此。」