觀察：金特峰會人走茶涼 朝鮮廢核沒動靜

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美國國防部長馬蒂斯今天（26日）抵達北京開始為期3天的訪問。馬蒂斯此行是特朗普政府的第一位國防部長訪問中國。

6月初出席在新加坡召開的香格里拉對話會議上，馬蒂斯直言不諱批評中國在南中國海有主權爭議島嶼上部署武器，稱中國的舉動是「威脅和恫嚇」。

不過，觀察人士相信，馬蒂斯此次趕赴北京，南中國海的緊張恐怕不是最主要的議程，因為有更要緊的事要跟中國商量。

美朝峰會雷聲大

6月12號美國總統特朗普在新加坡與朝鮮領導人金正恩連照相帶午餐一共5個小時的峰會後，特朗普向世人宣稱：「北朝鮮的核威脅已經不存在了，美國人和全世界都可以睡安穩覺了。」

人們反覆閲讀他與金正恩簽署的峰會協議，得出的幾乎一致的結論是（恐怕除了美國的Fox 新聞之外），雙方的承諾措辭含糊，並沒有比過去美國和朝鮮達成的類似協議更進一步。

在1994和2005年美國和朝鮮都曾就朝鮮廢除核武器問題達成過協議，其中也有過類似的承諾，甚至比特朗普與金正恩簽署的協議行文更詳細。

但是以往美朝簽署過的這些協議，雙方各有不同解讀，在核查問題上也有爭議，執行起來更是困難重重，結果是這些協議形同廢紙。

特朗普還聲稱他把朝鮮問題搞定，取得了他的所有前任想做而沒能做到的事情。

有人把前總統奧巴馬與伊朗簽署的核協議拿出來對比，奧巴馬政府與伊朗的核議詳細列出了核查伊朗是否真正履行它的承諾的具體步驟。

而具體的核查步驟，以及朝鮮消除核武器的時間表，在特朗普與金正恩簽署的協議中隻字未提。

圖片版權 AFP Image caption 美朝峰會公報中不見了CVI，特朗普的解釋是他在新加坡只有一天，不可能什麼都在一天裏搞定。

「幾天之內見動作」

新加坡峰會前，美國一再明確宣示，與朝鮮達成的廢核協議必須是CVI(complete, verifiable and irreversible，徹底的，可核查的和不可逆轉的），這是底線。

但是，在公報中不見了CVI，特朗普的解釋是他在新加坡只有一天，不可能什麼都在一天搞定。

美國國務卿蓬佩奧在記者的追問下稱，公開的協議中並沒有寫入所有雙方同意的內容。

此話一出，立刻引起美朝可能有「陰陽合同」的揣測。

在從新加坡返程途中，特朗普在美國總統座機「空軍一號」上發推說，等飛機一落地，國務卿蓬佩奧，國家安全顧問伯爾頓和整個團隊立刻開始「討論細節」。

特朗普說：「下周，我們整個團隊會進入細節，把事情搞定。」

蓬佩奧緊跟著表示，美朝雙方的動作會「非常迅速」，「我非常有信心，下周我們就會開始與朝鮮接觸。」

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普向世人宣稱："北朝鮮的核威脅已經不存在了，美國人和全世界都可以睡安穩覺了"。

「沒看到動作」

兩周過去了，不見朝鮮有任何動作。

美國國防部長馬蒂斯啟程前往北京前坦言，他不知道自新加坡峰會後朝鮮有拆除核武器項目的任何行動。

有記者問他是否能具體指出朝鮮開始廢除核武的任何舉動，馬蒂斯回答說：「我不能，我不知道。」

他補充說，雙方進入細節的談判還沒有開始，所以他也不指望現在就看到朝鮮的動作。

朝鮮的動作還是有的。峰會完了從新加坡回來，金正恩隨即去北京，短短的兩個月裏第三次到中國。

峰會前北京的支招顯然靈驗，金正恩會後到北京向習近平匯報總結，與中國商量下一步如何行動也在情理之中。

對於新加坡美朝峰會，國際間另一個普遍看法是，北京是特金會的最大受益者。特朗普在峰會後的記者會上說，金正恩承諾會拆毀一個「主要的導彈引擎試驗場」，而美國作為回報，會暫停針對朝鮮的軍事演習，與中國早前提出的「雙暫停」建議一致。

無形的時間表

圖片版權 Getty Images Image caption 美軍與韓國盟軍聯合演習海灘登陸。

特朗普宣佈暫停美軍在韓國的軍演，不但韓國盟友不知道，連他自己的美國將軍們事前也一無所知。

但特朗普眼裏「極具挑釁性」和「非常昂貴」的駐韓美軍與韓國盟軍的聯合軍演，說停就停了。

但這也給特朗普政府制定了一個無形的時間表。

特朗普稱，金正恩承諾會拆毀一個「主要的導彈引擎試驗場」作為美韓暫停軍演的回報。美國已經宣佈，八月份的例行美韓聯合軍演暫停。

如果美韓聯合軍按計劃演停了，仍不見金正恩拆除他的核武器有任何動作，特朗普再說全世界可以睡安穩覺了，人們可能睡不踏實。