圖片版權 Getty Images Image caption 土耳其比較保守的選民支持埃爾多安總統連任。

現任總統埃爾多安在2018年的選舉中勝出。他贏得的不是一次簡單的選舉，而是土耳其在"百年變局"十字路口上的一次領導人選擇，有可能對土耳其未來以及中東局勢發展方向產生重大深遠的影響。

埃爾多安不僅獲勝連任，並將擁有更大權力。總統權力極大加強的同時，議會權力被削弱，"文官執政、軍人護國"的民主傳統被改變。

但該國經濟將會是他執政的一大挑戰。

土耳其強人政治的發展似乎將更有利於俄羅斯、中國等與土耳其關係的發展。

作為一個影響跨越歐亞大陸、在中東政治和穆斯林世界中地位特殊的國家，作為目前世界上最年輕的由總理制走向總統制的國家，土耳其政治變局和經濟發展方向受到了全世界的關注。

百年傳統的終結？

很多媒體批評說，經過去年有爭議的全民公決修憲通過，2018年的這次大選是土耳其經歷近百年的議會制後首次邁入總統制。

土耳其原來掌握實權的總理職位將被取消，議會的作用被削弱。

總統作為三軍統帥和國家元首，將進一步大權在握，包括任命副總統、部長和法官、兼任黨的領袖，甚至解散議會、制定預算、宣佈國家進入緊急狀態等。

雖然根據新憲法，總統在犯下重大錯誤情況下仍可受到彈劾，但憲法法院將有最後裁定權。而憲法法院的成員大多由總統任命。

西方輿論普遍認為，這些變化可能意味著土耳其1923年獨立建國以來的"文官執政、軍人護國"的民主體制出現重大倒退。"軍事法庭"將被取消。

但埃爾多安及其領導的正義與發展黨和該黨的支持者堅持稱，新體制是進步性的發展，在動蕩局勢下提供了"壓倒一切"的穩定。

一名正義與發展黨領導說："總統由所有人投票選舉。所以這不是削弱了民主，而是民主得到加強。"

土耳其的反對黨則表示，英美歐西方民主三權分立相互制衡，但土耳其的新體制則減少了制衡。新體制如同俄國式民主。

埃爾多安已經執政15年了，起先是擔任總理，後來擔任總統。因此有反對黨人士將埃爾多安比作普京。

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為什麼土耳其變局對西方有巨大影響？

BBC駐土耳其記者馬克·洛文指出土耳其的下列特殊性

在所有北約成員國中海軍規模第二大

與敘利亞和伊拉克有著戰略性的邊界

強烈期待加入歐盟

已經是世界最大的20個經濟體之一

在穆斯林世界發揮著中心作用

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"西方不亮東方亮"？

埃爾多安的外交政策過去就受到土耳其國內外的不少批評。

作為北約重要一員的土耳其，在中東很多問題上似乎開始轉向俄羅斯，包括敘利亞問題、庫爾德問題、伊朗核協議問題等中東熱點。

作為穆斯林國家，土耳其帶頭強烈批評美國承認耶路撒冷為以色列首都之舉。

2002年埃爾多安的正發黨執政以來，埃爾多安提出"新奧斯曼主義"，顯示出這個有奧斯曼土耳其帝國歷史的民族千年以來的復興大計的雄心。

在2018年總統大選投票前，土耳其外長恰武什奧盧剛剛訪問了北京。他表示，土耳其積極展望中國"一帶一路"倡議與土耳其"中間走廊"發展戰略對接的"光明前景"。

在經濟發展問題上，埃爾多安期待和中國進行更多合作，包括展開土耳其東西高鐵等一系列重要項目。

圖片版權 Getty Images Image caption 埃爾多安總統2018年選舉連任使得土耳其從議會制走向總統制。

經濟難題

土耳其面臨的最大問題之一是該國的經濟狀況。

土耳其近年來經濟增長乏力，經濟問題在2018年大選中也是土耳其政黨競爭的一個主要議題。

土耳其經濟過去十多年曾一度取得快速增長，在中東地區頗受矚目。

圖片版權 AFP Image caption 支持庫爾德人的一個反對黨支持者在土耳其南部慶祝該黨奪得議會議席。

但近一兩年來，民眾對未來經濟下滑的擔憂不少：經濟減速，通貨膨脹加劇，高通脹、高失業率和貨幣貶值影響民生。

在美聯儲加息的國際經濟大勢下，2018年以來，土耳其里拉兌換美元大幅波動走低，累計貶值已超過20%。

土耳其2018年6月份的官方數據顯示，該國失業率達到10.1％，青年人的失業率高達17.7％。

在未來5年時間裏，埃爾多安能否讓土耳其重新恢復經濟活力，將是對他能否成功改變過去政治傳統的一大考驗。