圖片版權 Getty Images Image caption 日本球迷把加油道具在賽後當成垃圾袋清理環境。

「掃除」，（そうじ，souji）這種收集垃圾和清理環境的行為是亞洲文化重要的一環，在學校裏面甚至會加強學生的清潔環境意識。這種行為也被日本球迷帶到了俄羅斯世界杯賽場。

兩名日本球迷真守（Mamoru，音譯）和パロシ（Paroshi）在聖彼得堡最著名的涅夫斯基大道（Nevsky Avenue）與人群交流。他們在回答「為什麼日本球迷會自發清理垃圾？」的問題之前，先交頭接耳笑了一會兒。

日本隊在薩蘭斯克（Saransk）以2比1贏得對哥倫比亞的勝利後，日本球迷們自發收拾垃圾的畫面在網路上瘋傳。

「這是日本文化，」他們倆表示。

清潔和掃除

日本球迷的這個舉動不只在社交媒體上受到歡迎，同時在其他國家球迷間帶動風潮，在巴西和塞內加爾比賽中，球迷也在賽後整理場地。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本球迷在與塞內加爾2比2打平後整理看台。

日本球迷這個舉動不只在社交媒體上受到歡迎，同時在其他國家球迷間帶動風潮，在巴西和塞內加爾比賽中，球迷也在賽後整理場地。

日本球迷對世人驚訝於他們的舉動這一點同樣感到驚奇。

「我們弄髒了場地，所以我們必須清理乾淨，在日本這是很正常的，」真守與パロシ簡短用日文交談後回答。

這種行為有一個專有名詞：そうじ（souji），在日文裏多重意思，包含清理和打掃。還有一個衍伸的諺語：「沒有污垢入井就有水」。

因此そうじ（souji）不只是球迷在體育館內的行為，而是一種自小被教導的哲學。

學校課程

在日本的學校，學生們依照老師安排的輪班表清理廁所、掃地和洗碗。這是為了教育學生愛護公共環境。

「我們很早就習得這個習慣，所以不管到哪裏我們都會表現出來，」另一名日本球迷江原近子（Chikako Ehara，音譯）在BBC的Facebook上說。

Image caption 日本小孩從小就被教導保持環境整潔。

日本球迷清理環境的行為在2014年巴西世界杯時第一次受到矚目，特別是球迷為了打掃有備而來的。

在大部分的比賽中，用來收集垃圾的袋子是以歡呼用的氣球即興製作。

真守說，清理行動幾乎不需要事前組織。球迷會主動清理他們周邊的垃圾，不需要經過正式指揮。

中國球迷被忽略了嗎？

日本球迷賽後打掃的畫面在網路流傳後，中國有網民發文表示「日本球迷撿垃圾火了！崇洋媚外的思想何時休？」指出中國球迷在亞洲杯和世預賽後，也有主動收拾場地。外國媒體大規模突出日本隊，是「選擇性失明」。

網友佔豪說：「不是中國球迷素質低，而是國足沒有給我們中國球迷到俄羅斯『撿垃』'的機會而已。」

一名來自北京的網民在微博留言：「我看完球，大家都會把報紙和水杯撿走」。

影響擴散

日本人這種近乎「儀式」的清潔方式很知名，在網上搜「新幹線」、「清潔」，你可以找到「7分鐘奇蹟」的影片。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本球迷整理看台。

「這也是我們對主人表達尊敬的方式，」真守說。

「整潔」的概念深入日本文化，自發清潔小隊在很多行業中都能見到。

在世界杯期間的清掃行為只是給了它更大的曝光度。

而且這個受到廣泛關注的行為很容易模仿。

塞內加爾和巴西球迷也被拍攝到於賽後清理垃圾，雖然他們沒有如日本球迷一樣有備而來。

網民江原近子說：「越來越多國家開始そうじ，對我們來說是種榮譽。我們希望更多能獲得啟發，做一樣的事。」

這是對的嗎？

圖片版權 Getty Image caption 日本球迷會持續這項舉動。

但是對於清掃行為也有負面看法：一些日本人認為，在國外そうじ（souji）影響他國國情。

在倫敦的日本作家松本真由美（Mayumi Matsumoto，音譯），2014年在商業新聞網站WirelessWire News寫出質疑，認為這樣的行為可能在實質上不尊重當地，甚至影響當地人的工作機會。

「我們不應該看不起不在賽後清理場地的別國粉絲，這些人只是表現出他們應該表現的樣子，我們也應該想想低收入的人們需要工作機會，」她解釋原因。

但目前看來，そうじ（souji）在辯論中還是佔了上風，至少在2018年俄羅斯世界杯上是如此。