圖片版權 PA Image caption 防務專家指出，最新的爭論實際上反映的是英國不得不承認和面對這樣一個事實：英國已經不再有能力從財力上繼續與一流軍事大國競爭。

有關英國是否還能、是否還應該繼續保持「一流軍事大國」地位的爭論，一波未平又起一波。

英國《泰晤士報》最新報料說，首相特里莎·梅把國防大臣威廉姆森召到首相府唐寧街10號，要他講清楚英國繼續保持「一流軍事大國」地位的理由。

《泰晤士報》稱，特里莎·梅「挑戰」了威廉姆森的國防開支計劃，要他重新考慮，把未來電子戰，防黑客攻擊也列入防務開支的重點。

報道一齣，輿論嘩然。英國《獨立報》報道說，特里莎·梅的「干預」在英國國防部造成了「衝擊波」。

「拒絶承諾」

在與到訪的北約秘書長斯托爾滕貝格會晤後的聯合記者招待會上，面對記者連珠炮的詢問，特里莎·梅稱媒體的報道是「不正確」的。

但是，特里莎·梅不願正面回答她是否繼續「承諾」保持英國「一流」軍事大國的地位。

特里莎·梅說：「英國是北約聯盟中的一個主要成員。英國的國防開支在北約成員國中名列第二，在歐洲是最大的。」

特里莎·梅陳述的是現在的事實，記者追問的是未來她是否承諾繼續保持英國的軍力。

特里莎·梅的閃爍其辭立刻轉換成了媒體新的大標題：「梅拒絶說英國將保持一流軍事大國地位。」

「給我200億」

每到制定新的國防預算的時候，換句大白話--向國庫要錢的時候，英國總會掀起是否還能夠，是否還應該堅持「保持一流軍事大國」地位的爭論，這一次也不例外。

國防大臣威廉姆森要在下個月召開的北約峰會上亮出新的英國國防開支計劃。英國媒體稱，威廉姆森要求大幅追加國防預算，開口就要多撥款200億英鎊，對弱勢首相特里莎·梅「逼宮」。

《星期日郵報》報道稱，威廉姆森對特里莎·梅發出赤裸裸的威脅，說如果不給他多撥款200億，他就會聯合其他保守黨議員否決政府預算，導致對特里莎·梅的不信任投票，把她拉下馬。

《星期日郵報》引述威廉姆森的原話：「成她是我，敗她也是我」。

威廉姆森是否真的如媒體描述的那麼「張狂」，這裏不作揣測。但他的態度強硬，似乎是有底氣的。

英國議會國防委員會今天（26日）公布的最新評估報告警告說，英國如果想繼續保持對美國和北約盟國的影響力，必須大幅度增加國防開支。

議會國防委員會的報告建議國防開支預算應該從目前的佔GDP的2%增加到3%。

看似只有一個百分點，但轉換成錢數，就要從現在的400億英鎊增加到600億英鎊，多加200億，正好是威廉姆森開口要的數。

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圖片版權 PA Image caption 英國核威懾的全部家當，都裝載在四艘三叉戟核潛艇上。四艘三叉戟核潛艇的使用壽命到2024年左右。更換一代新潛艇需要大約17年的時間。

什麼算「一流」

防務專家指出，最新的爭論實際上反映的是英國不得不承認和面對這樣一個事實：英國已經不再有能力從財力上繼續與一流軍事大國競爭。

一個國家的軍力，說到底是財力的輻射。美國，中國和俄國展現的軍事實力，都是以財力為基礎的。

《獨立報》說，「一流軍事大國」地位的標凖，普遍認為應該有獨立的核威懾力量，完備的陸海空三軍以及能迅速對現代威脅作出迅速反應的能力。

報紙引述防務專家雷普利（Tim Ripley）的話說，網絡戰之類的說法實際上是轉移視線，逃避為 「硬軍力」投資的借口。

雷普利說：「無論網絡戰再花哨，能鎮住人的還是飛機，軍艦，坦克。沒有這些硬軍力，你在頭桌上就沒有位置。」

雷普利說的「硬軍力」，就是常規力量。保持常規力量，花費是巨大的。

英國的國寶，公費醫療NHS迎來70歲壽辰，特里莎·梅答應給NHS「輸血」，追加200億英鎊投資。哪裏去找這200億英鎊，特里莎·梅還在頭痛呢。

倫敦國王學院的戰爭研究學高級講師霍寧（Jan Honig）說，政府的政策必須要爭取選民的支持，把錢投入選民有切身感受的醫療和社會福利上，比花在飛機大炮上，顯然更容易讓老百姓接受。