全球對女性最危險國度 印度居首美國亦上榜

圖片版權 Getty Images Image caption 五月，印度賈坎德邦一名16歲少女被姦殺，家人傷心痛哭。

日前，印度賈坎德邦傳出一宗駭人聽聞的強暴案：一個反人口販賣的非政府組織（NGO）遭當地武裝份子用槍指嚇，五名NGO成員遭帶到森林內輪姦。

這已經是賈坎德邦在兩個月內，第二次因為性侵事件出現在國際新聞報道中：上個月，該邦有三名少女被強暴後遭放火燒身。

「疑兇供稱，他想娶受害人為妻，但受害人沒有答應，」負責調查其中一宗少女強暴案的警員透露。

印度政府數據顯示，2007-2016年間，女性為受害者的刑事罪行報案大增83%。2016年，印度約有3.9萬宗強暴報案，較前一年增長12%，平均每小時接獲四宗。在官方數字以外，尚有很多同類案件沒有被舉報。

湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）一項調查顯示，全球對女性而言最危險的國家是印度。對此，當地反對黨領袖拉胡爾.甘地（Rahul Gandhi ）形容是該國的「恥辱」。

「十大對女性最危險的國家」有哪些？

在這項調查中，美國亦在十大之列。十大對女性最危險的國家集中在南亞、中東及非洲，依次為印度、阿富汗、敘利亞、索馬里、沙特阿拉伯、巴基斯坦、剛果、也門、尼日利亞，排第十位的美國是唯一上榜的發達國家。

2011年，該基金會曾進行同樣的調查，評出全球對女性最危險的國家依次為阿富汗、剛果、巴基斯坦、印度和索馬里。

今年三至五月，基金會訪問了548名來自世界各地的相關領域專家，要求他們列出聯合國193個成員國中，對女性而言最危險的國家，考慮因素包括當地健保制度、經濟資源、傳統或文化習俗、性暴力及性侵、與性不相關的暴力及人口販賣。

結果顯示，印度在人口販賣（包括性奴役及家庭奴役）及傳統或文化習俗（包括強迫婚姻、石刑及殺害女嬰）兩方面，均被評為全球對女性最危險的國家。

有批評指印度從2011年的第四位躍升至第一位，顯示該國政府未有採取足夠措施，緩解當地女性面對的危險。

圖片版權 AFP Image caption 賈坎德邦五名NGO成員遭輪姦事件引發示威。

「印度對女性的態度是完全的無視與不尊重」，路透社引述印度卡納塔克邦官員甘加達爾（Manjunath Gangadhara）批評，「強暴、婚內強暴、性侵犯及性騷擾、殺害女嬰等行為有增無減」。

「作為全球增長最強勁的經濟體與太空科技研發的領先國家，印度應為其女性遭受的暴力而感到羞恥。」

2012年，一名23歲女醫科生在夜間巴士上遭六名男子強暴及拋出車外，最終不治身亡，引發印度全國示威，成為國際新聞焦點。經此一役，印度當局修改法律、引進新的執法程序，但該國國內針對女性的暴力仍無日無之。

隨後再有多宗強暴案件曝光，今年四月印度再有示威行動，要求當局改善對女性的保障。

美國亦在十大之列

而位列「全球對女性最危險國家」第十位的美國，則令不少人感到驚訝。專家認為，這與美國過去一年興起「#MeToo」等關注性暴力的運動有關。

圖片版權 Getty Images

在「性暴力」範疇（包括強暴、性騷擾、強迫性交及強暴欠缺司法申訴途徑方面），美國與敘利亞同樣位列第三最危險國度。在非性暴力（即家庭暴力、精神虐待等）方面，美國則位列第六。

「人們以為，收入越高的女性，離厭女文化就越遠，但很遺憾事實並非如此」，美國「全國家庭暴力終結網絡」副執行長索斯沃斯（Cindy Southworth）表示：「將來當我們回望，會發現這段時間是一個重要的轉捩點。」

基金會指出，目前全球每三名女性，就有一名女性會在人生中遭遇肢體或性暴力。童婚仍然普遍，有超過7.5億女性在18歲前嫁人，影響了她們的教育機會及人生選擇。