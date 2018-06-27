食肉Vs食素：法國屠夫和純素主義者「血戰」

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年10月，法國動保組織的萬聖節裝扮。

近期，法國的一群屠夫向政府寫了一封信尋求幫助。屠夫們稱，一些純素主義者（Vegan）正在試圖毀掉法國傳統的食肉文化。

法國屠夫聯盟稱，純素主義者向肉店扔石頭，還在店外塗上反對食肉的塗鴉。在過去幾個月，已經有15家店被噴上了假血。

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年4月，法國里昂的一個純素組織佔領了公司Aoste，並向該公司潑假血。

聯盟主席Jean-Francois Guihard 在信中稱，「這些攻擊是恐怖主義，他們想讓法國的文化消失甚至滅亡。純素主義者想影響大部分人的生活，他們甚至想主宰人們的意識形態。」

但是，素食者和純素主義者數量在法國並不多。2016年的一項調查顯示，法國只有3%的人口是素食者。Guihard稱，是媒體過度炒作了純素主義生活方式。

圖片版權 Getty Images Image caption 在法國，素食者攻擊肉製品銷售商並不是新鮮事。

然而，這個現象在法國不是新事。一名店主稱，20年前，他的肉店的鎖眼就被用膠水堵住過。

由於肉製品銷量下降，農民群體在幾周前向政府呼籲，希望政府能採取措施，來停止那些視他們為反食肉主義者的舉措。同時，食品生產商希望停止使用「牛排」、「魚排」、「培根」、「香腸」來命名那些非肉質品。

圖片版權 Getty Images Image caption 6月，巴黎的「關掉所有屠宰場」大遊行。

此前，有一項提議希望學校能讓學生有一天吃素食，但提案被國會駁回。

今年3月，法國一名純素主義者被判緩刑，因為他在Facebook上評論一名伊斯蘭極端分子殺害一名屠夫的行為是「正義」。