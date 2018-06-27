馬蒂斯：強調和平解決問題的美國國防部長

圖片版權 Reuters Image caption 美國國防部長馬蒂斯抵達北京訪問，外界預料馬蒂斯此行主要會就朝鮮核問題與中方對話，也可能談到南海問題。

美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）抵達北京，成為2014年來首位訪問中國的現任美國國防部長。他抵步後，說要保持開放態度與中方對話，並不會有任何既定立場。

中美近來就貿易問題針峰相對，但外界預料馬蒂斯此行主要會就朝鮮核問題與中方對話。另外，馬蒂斯與美國總統特朗普之前多次批評中國在南海主權爭議的立場，南海問題也可能是他與中方官員討論的議題之一。

馬蒂斯成為國防部長前是一名美國四星上將，綽號「瘋狗」，他曾在阿富汗戰爭和伊拉克戰爭中擔任過指揮職務。他與美國前國務卿蒂勒森一樣，被視為特朗普內閣內的「溫和派」，多次就南海主權爭議中批評中國的立場，但同時強調對話的重要性。

南海問題「應由外交官解決」

馬蒂斯在2017年1月上任後不久，訪問韓國和日本。在離開東京前，馬蒂斯和日本前防衛大臣稻田朋美一起出席記者會，批評中國試圖對鄰國的外交、安全和經濟事務「行使否決權」。他同時說，美國的軍事部署應支持美方在南海問題的態度，但強調南海問題最好由外交官解決。

這種態度與美國前高級顧問班農（Steve Bannon）的說法完全相反。班農2016年一個自己主持的廣播節目說，中美在未來五至十年內，「毫無疑問」將就南海問題開戰。

圖片版權 Reuters Image caption 中方為馬蒂斯舉行歡迎儀式，馬蒂斯檢閲中國解放軍儀仗隊。

圖片版權 Reuters Image caption 馬蒂斯與中國國防部部長魏鳳和舉行會談。

但馬蒂斯並不是完全否認中美之間的戰略競爭。他任國防部長期間，美軍多次派遣航空母艦到南海巡航，進行美方稱為「自由航行」的巡邏任務，這包括剛剛完成巡邏，周二（6月26日）抵達菲律賓首都馬尼拉的列根號戰鬥群。美方在六月初更證實曾派出B-52轟炸機到南海，被中國外交部批評，要求美方停止在南海「尋釁滋事」。

馬蒂斯早前更把「太平洋司令部」改名為「印太司令部」。他說，這次更名是為了反映印度洋在美國戰略思維中的重要性正在提高。他去年又訪問印度，並讚揚印度「很明顯是地區穩定與安全的一大支柱」。

圖片版權 Getty Images Image caption 兩架美軍B-52轟炸機據報四月曾飛近中國南部。中國國防部稱，美方軍機的行動一直在"中國掌控中"。

美國「從來不缺外交對策」

馬蒂斯同樣多次強調希望透過外交方法解決朝鮮問題。特朗普與朝鮮領導人金正恩去年唇槍舌劍，甚至說讓自己發動核子戰爭的按鈕比金正恩的按鈕「大多了」；特朗普之後又說在朝鮮問題上，對話「不是答案」。但馬蒂斯當時就與特朗普公開唱反調，強調美國「從來不缺外交對策」。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普去年多次威脅要向朝鮮動武，最後卻改變態度，與金正恩在新加坡會面。

他去年10月訪問朝韓非軍事區時，指美國的目標不是與朝鮮進行戰爭，而是「徹底、可檢驗且不可逆的朝鮮半島無核化」。

他對中國在解決朝鮮核問題的角色也抱正面看法。他在去年的香格里拉對話峰會中說，中美兩國之間的競爭在所難免，但承諾在中美雙方均有共同利益的話題上，會與對方「緊密合作」。