歐洲難民潮會不會成為歐盟瓦解的催命符

圖片版權 AFP Image caption 意大利早前拒絶讓載有難民的船隻靠岸，引來爭議。

歐盟國家領袖齊集布魯塞爾，凖備就歐洲的難民問題商討對策。反對歐洲一體化的「疑歐派」一如既往潑泠水，高呼「歐盟有麻煩了」，但連歐盟的支持者也對歐洲領袖能否在峰會期間達成共識不抱希望。

峰會在周四（6月28日）開始前，歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）坦言，歐盟越來越脆弱，成員之間的矛盾也在增加。他的話並不是危言聳聽：歐盟成員之間的確有嚴重而且多方面的分歧。

難民問題正是分化歐盟各國的主因。意大利和希臘等位於歐洲南部的歐盟成員國都在抱怨，其他歐盟國家沒有幫忙，令他們要獨力處理難民問題。其他歐盟國家卻反指這些南部成員國沒有好好巡邏地中海阻截難民，在過去甚至讓這些難民成功抵達德國、奧地利和瑞典等比較富裕的歐洲國家。

主要位於歐盟東部的新成員同時也在抱怨，自己加入歐盟時並沒有同意歐盟的「人人為我，我為人人」的理念，當德國和意大利要求他們伸出援手時，毅然拒絶。

圖片版權 EPA Image caption 容克（圖左）與默克爾（圖右）日前已經抵達布魯塞爾，凖備出席歐盟領袖峰會。

默克爾的賭注

抵達歐洲的難民數近年慢慢下降，但這而不代表歐盟公眾忘記了這個問題。相反，這個議題在歐盟各國繼續引起注意，要求以嚴厲手段打擊難民潮的聲音也席捲各地，讓匈牙利總理維克托·歐爾班（Viktor Orban）等「疑歐派」更勇於表達自己的立場。即將成為歐洲理事會輪任主席奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）就任後，大概會把處理難民問題視為首要任務。

外界仍然視德國總理默克爾為歐洲最有影響力的領袖，她在峰會期間大概也會努力推動各國就難民問題達成共識，但要求把難民拒於門外的歐盟領袖正慢慢增多。

默克爾的煩惱不單來自歐盟其他成員國，她在德國國內也面對不少壓力。

其中，德國內政部部長澤霍費爾（Horst Seehofer）警告，默克爾在布魯塞爾峰會後必須拿出方案，解決非法難民湧入德國的問題，否則就會「單方面關閉德國邊境」。

奧地利政府透露，如果德國政府真的決定關閉邊境，奧地利會立即跟隨。申根公約定下開放邊界規定，這是歐盟成立以來最令它自豪的成就；如果德奧兩國真的封閉邊境，會引起骨牌效應，申根公約岌岌可危，歐盟和德國的名聲也會受損。

圖片版權 AFP Image caption 有非政府組織早前在利比亞海岸拯救了234名難民，等待多天后周二（6月27日）終於獲准在地中海歐盟國家馬爾他靠岸。

說起容易，執行困難

歐洲各國在難民問題上分歧眾多，但當大家坐到談判桌後，我們還是可以肯定各國都可以達成一些共識。最簡單的，各國大概都會同意它們需要為歐盟的邊境部隊增撥資源，加強巡邏。

另外，歐盟各國也漸漸形成共識，要在歐洲大陸以外設立難民甄別中心，遣返純粹因為經濟原因離開祖國的難民，讓真正的難民通過安全又合法的方式進入歐洲。歐盟各國也正與這些難民的來源國加強合作，同時與利比亞等難民前往歐洲時會途經的國家商討合作，在他們抵達歐洲前阻截他們。

這些計劃說起來容易，執行卻是另一個問題。歐盟南部的邊界是一條十分長的海岸線，要有效地巡邏這條邊界，需要很多邊界守衛。如果歐盟選擇在非洲設立難民甄別中心，就得與非洲國家談判，那將會是一場漫長的談判。

圖片版權 AFP Image caption 意大利內政部部長薩爾維尼（Metteo Salvini）認為，歐洲應在尼日爾、馬里、乍得和蘇丹等非洲國家設立難民甄別中心。

時間無多

目前來說，如何處理成功抵達歐洲的難民，歐盟在這方面仍未有定案，因此申根公約內「人員自動流動的規定」仍受威脅。

歐盟各國的態日漸保守，德國政府內部的消息認為，申根公約的存活率大概只有30%。消息又認為如果公約真的被推倒，歐盟被推倒的日子也不會遠。

要說歐盟被推倒、或德國總理默克爾因為無法妥善處理難民危機而被迫下台，目前還言之尚早。但正如容克所說，如果歐盟無法處理這個問題，就要付出沉重代價，而它們達成共識的時間也剩下不多。