BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

2018年的第26周，中美之間的貿易糾紛繼續成為頭條新聞，而大批中國的老兵到江蘇鎮江維權，令外界的焦點關注中國退伍軍人的待遇問題。

1. 英倫熱議：特朗普經濟遏制中國的時機與道理

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美國總統特朗普增加關稅對付歐盟和中國，但分析認為美國對進口貨物增加關稅導致價格上漲，等於懲罰美國消費者。當地經濟學家又認為，中國要在技術上趕超美國，仍然要走很長一段路，因此美國人「不必妄自菲薄」。

2. 觀點：貿易戰會引發中國社會連鎖反應嗎

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特朗普威脅對中國2000億美元商品加徵關稅後，中國股市應聲大跌，市場和社會隱約彌漫著一股悲觀情緒，有人甚至認為中共統治會因為貿易戰而動搖。獨立學者鄧聿文認為，貿易戰引發或促進一些極端情況的出現是有可能的，但要起到動搖政權的作用不是這麼簡單。

3. 寬恕還是反擊 香港女基督徒舉報教友性騷擾之後

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「Metoo」運動席捲全球，許多女性都站起來說自己曾經被性侵，但運動在香港卻舉步為艱。香港基督教協進會發表報告早前發表報告，指50多名教會成員聲稱在基督教圈子曾被侵犯。香港中文大學社會學講師黎明，不是協進會調查報告涉及的個案，但她的經歷和他們相似。

4. 江蘇鎮江老兵抗議 讓中國政府頭疼的安置難題

圖片版權 Getty Images Image caption 退伍軍人的就業安置仍是讓政府頭疼的一大難題

法新社早前報道指，一些老兵在尋求政府幫助要求提高福利待遇時被打，數百名老兵上周趕到鎮江為其聲援。專家接受BBC中文採訪時警告，如果中國無法妥善處理退役軍人問題，會讓現役軍官心寒，動搖國防基礎。

5. 2018俄羅斯世界杯：阿根廷潰敗，梅西到底怎麼了？

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阿根廷在世界杯比賽中，以一勝一和一負的成績，驚險地打進淘汰賽。阿根廷是捧走大力神杯的熱門隊伍，但這支勁旅在世界杯最初的差勁表現令人側目。前鋒裏奧內爾·梅西（Leonel Messi，美斯）與克羅地亞（克羅埃西亞）在世界杯碰頭前，眉頭深鎖的一幕，更引來世界的注意。