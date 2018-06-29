哈里斯：鷹派任美駐韓大使 對中朝問題有何評論

圖片版權 Getty Images Image caption 前海軍太平洋司令部司令、海軍上將哈里·哈里斯確認成為新一任駐韓大使。

空缺18個月後，美國駐韓大使一職終於塵埃落定。經美國參議院外交委員會通過，前美軍太平洋司令部司令、海軍上將哈里·哈里斯（Harry Harris）確認成為新一任駐韓大使。

2017年1月特朗普上台以來，朝鮮半島與亞太地區局勢變化不斷，美國駐韓大使職位卻一直虛位以待。如今「特金會」已在新加坡舉行，美朝間達成廣泛共識，這個職位的重要性不必多言。

軍官出身的哈里斯被視為鷹派人物，此前對中國在亞太區域的軍事活動多有負面評價，對朝鮮措辭也頗為嚴厲，他的任命為地區形勢會帶來何種影響引人關注。

「對華鷹派」

美日混血的哈里斯是四星上將，也是美國海軍第一位亞裔上將。他曾多次指責中國，對華立場強硬，也屢遭中方批評。今年2月他曾被提名為駐澳大利亞大使，被視作美國在亞太地區遏制中國的「一步棋」，然而在蓬佩奧出任國務卿後，哈里斯被換為駐韓大使人選。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年，哈里斯訪問菲律賓，雙方就中國在南海的活動進行討論。

今年2月哈里斯曾對美國眾議院軍事委員會表示，美國需更加重視中國在亞太地區的威脅。「中國的意圖非常明顯，如果我們不重視，美國將自食其果，」他說。「我擔心中國可能正在試圖破壞以國際規則為基礎的國際秩序。」

哈里斯認為，中國正視圖通過「軍事現代化、影響力運作及掠奪式經濟」重塑印太地區秩序。「中國的軍事建設讓人印象深刻，很快可能會在所有領域挑戰美國……如果美國不跟上步伐，（美國太平洋司令部）會很難在未來的戰場上與解放軍競爭。」

但在中國持續抗議的「薩德」問題上，哈里斯表示，如果朝鮮威脅消失，薩德的部署也不再有必要。他在最近舉行的參議院聽證會上指出，薩德是為防禦朝鮮彈道導彈而部署，如果威脅不再存在，那也沒有合理的理由部署薩德。

多次引發中國不滿

哈里斯對中國一向直言不諱，而中國對他也毫不客氣。2016年，時任太平洋司令部司令的哈里斯批評中國在南海設立防空識別區及造陸項目，稱中國正在南海修建「沙長城」。中國外交部發言人則指責哈里斯「抹黑」中國，「挑撥離間」。官方新華社後來還撰文稱，哈里斯讓太平洋「不太平」。

他的一半日本血統也被中國官媒視作對華強硬的原因。《環球時報》稱他是「最反華的日裔太平洋司令」，新華網2016年的一篇文章還寫道，「可能有人覺得過於強調一名美軍將領的日裔背景有點不厚道。畢竟，按照華盛頓的標凖，這種八卦血統和種族的做法在政治上是不正確的。但是，對於理解當前美方在南海驟然升級的攻擊性的背景，便不能忽視哈里斯將軍的血統、出身和政治、價值觀傾向」。

朝鮮是「最緊要的安全威脅」

圖片版權 Getty Images

今年61歲的哈里斯並非駐韓大使的第一人選。此前最為熱門的候選人是經驗豐富的朝鮮問題專家車維德（Victor Cha），他曾擔任六方會談美方副團長。然而在車維德年初對美國軍事打擊朝鮮計劃表達隱憂後，白宮放棄了這一提名。

今年3月，哈里斯對美國參議院表示，朝鮮是美國在亞洲「最緊要的安全威脅」，稱朝鮮的核陰影已經籠罩美國國土。他還說，雖然美國在朝鮮的任何軍事行動都不會輕鬆，但如果總統下令，他們也「已經凖備好執行所有任務」。

哈里斯曾堅決支持美韓聯合軍演，而當特朗普在新加坡突然宣佈暫停美韓軍演後，哈里斯的語氣也發生了變化。

他在6月舉行的參議院聽證會上表示，現在整體環境已經發生變化，認為「主要的軍演應該暫停，從而看看金正恩是否是真的想要談判」，同時表示美軍在韓國的正常訓練將會繼續，但最終需由國防部做出決定。

哈里斯還明確表示，認為無核化談判進行的同時，對朝制裁應該繼續進行。