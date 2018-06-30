朝鮮棄核承諾受考驗 或秘密增核燃料生產

圖片版權 38 North & Airbus Image caption 濃縮鈾廠房的天花板有一些水蒸氣造成的染色，可推測廠房仍在運作。

朝鮮領導人金正恩與美國總統特朗普會晤後，簽署共同文件，金正恩重申對朝鮮半島完全無核化堅定不移的承諾。但最近，這個棄核承諾受到考驗。

美國全國廣播公司（NBC）引述最新情報評估和官員消息，指控朝鮮近幾個月來，在多個秘密地點增加核武燃料生產。

朝鮮監察組織三八北線（38 North）引述6月21日的商業衛星圖像資料，稱朝鮮寧邊核科學研究中心，正以「高速」進行設施改善工程。

美國中情局拒絶評論。美國國務院稱無法就情報事宜作評論，也沒法確認報道。白宮亦沒有回應報道。

華府期望特朗普總統任期完成，即2021年前，能實現朝鮮無核化，但雙方沒有透露進一步細節，文件亦沒有明確指，朝鮮無核化要「全面、可驗證和不可逆轉」，一直令觀察人士憂慮朝鮮的棄核決心。

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圖片版權 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 朝鮮曾在外國記者前炸毀核設施。

「欺騙美國」

據美國全國廣播公司報道，五名不具名的美國官員引述情報部門的報告說，美朝進行外交斡旋時，朝鮮秘密地增加了濃縮鈾的生產。最新的情報評估揭露，有別於之前外界所知，朝鮮擁有多於一個的秘密核設施。

一名官員說：「沒有證據看到朝鮮停止或減少核燃料生產，這是明確的證據顯示朝鮮嘗試欺騙美國。」其餘4人也認同朝鮮在試圖欺騙美國。

朝鮮在特金會後，得到美韓暫停半島軍演作回報。

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圖片版權 38 North & Airbus Image caption 寧邊核設施附近有新的建築物，可能是用作儲存化學物品。

官員們透露，美國近期加大了在朝鮮收集情報的力度，計劃似乎成功，對這神秘的國家加深了認識。全國廣播公司稱，由於擔心消息來源的風險，沒有透露情報評估的細節。

「我們知道朝鮮長期以來，隱瞞了我們很多事情。」一名情報官員說。

而一名高級情報官員說，很早就預期金正恩政府會試圖欺騙美國，或會隱瞞武器、導彈、設施的數量，不過金正恩決定停止核試和導彈試射，已是意料之外，而雙方有所交流是「正面的一步」。

路透社報道，美國加州明德大學蒙特雷國際研究學院的東亞防止核擴散項目總監傑弗裏‧路易斯（Jeffrey Lewis）認為，全國廣播公司的報道揭示了兩個重大的「爆炸性事件」，一方面知道朝鮮原來有多過一個秘密核燃料的濃縮設施，另一方面也透露了朝鮮無意公開這方面的訊息，這意味著朝鮮計劃在無核化進程中，會隱瞞部分設施。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮發展核武的前世今生

核設施「仍在運作」

朝鮮監察組織三八北線（38 North）最近亦引述6月21日的商業衛星圖像資料，稱朝鮮寧邊核科學研究中心，正以「高速」進行設施改善工程，而在濃縮鈾的廠房的天花一些水蒸氣造成的染色，亦可推測到廠房仍在運作。

三八北線的報告指，寧邊設施的5兆瓦（鈈生產）反應堆冷卻系統改良工程似乎已經完成，但冷卻管道對外排出的水比起反應堆全面運作時少，難以決定反應堆的運作程度。

圖片版權 38 North & Airbus Image caption 三八北線說，目前不能夠肯定這些工程與朝鮮的無核化承諾有關連。

寧邊周邊其他區域的支援設施，仍然有工程在進行，實驗性輕水反應堆旁建成了新的辦公大樓。

不過三八北線強調，這些工程與朝鮮無核化承諾未必有關係，因為平壤高層一日未下令，這些地方仍然會如常運作。

前中情局朝鮮半島專家布魯斯‧克林納（Bruce Klingner）認為，種種事件顯示，說「朝鮮不再是核威脅」是「荒謬」，要有更仔細的驗證工作。