美國拒絶中國移動進入 擔心危害國家安全

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特朗普政府稱，為了國家安全，美國將禁止中國國有企業中國移動在美國境內提供電信服務。

2011年，中國移動就向美國聯邦通信委員會（FCC）提交了許可證申請。近期，由於貿易摩擦加劇，美國商務部建議FCC否掉這一請求。

美國商務部通訊與資訊事物助理秘書 David J. Redl說：「跟中國移動交流後，我們擔心，中國移動在美國境內提供服務會加劇美國執法風險，美國國家安全利益也會因此受到威脅。因此，國家電信和信息管理局（NTIA）建議FCC拒絶中國移動的申請。」

中國移動和FCC對於下一步舉動均未予置評。

摩擦加劇

NTIA隸屬美國商務部，給特朗普總統提供電信信息諮詢和建議。

中美之間的貿易及電信摩擦正在升級。4月，美國商務部稱，中國國有企業中興違反了美國制裁禁令，向伊朗和朝鮮出售美國產品和科技。因此，美國發起了針對中興的禁售令，導致中興大面積停產，並面臨倒閉威脅。

圖片版權 Reuters Image caption 4月，美國商務部稱，中國國有企業中興違反了美國制裁禁令，向伊朗和朝鮮出售美國產品和科技。

然而，由於北京向美國施壓，美國與中興達成了一個協議，包括中興向美國交10億美元罰款，僱用一支美國方面挑選的工作組，替換掉大部分中興管理層，等等。對應地，美國答應解除中興禁售令。

中興履行了大部分協議內容，然而，美國的一些兩黨參議員，包括佛羅里達議員盧比奧（Marco Rubio），目前正在試圖通過一項國防議案修正案來恢復針對中興的禁售令。

近期，《華爾街日報》報道稱，中興的管理層並沒有像協議規定那樣進行徹底替換，因此，盧比奧在上周質問，既然如此，特朗普政府為什麼還要繼續跟中興談判。

由於貿易摩擦延續，中國和美國可能會在7月6日進一步出台關稅措施。7月6日起，美國將開始對中國價值340億美元的商品加徵關稅，這是美國對中國價值500億美元的輸美產品徵收25%關稅的一部分。

作為報復，中國將開始實施第一輪對美國價值340億美元輸中產品加徵關稅的措施。