圖片版權 Getty Images Image caption 長江實業已經擁有多間澳洲基建公司的股權，範圍包括供電、供水和天然氣供應，覆蓋澳洲大部份州份。（資料圖片）

香港公司長江實業早前宣佈計劃收購澳大利亞最大的天然氣管道公司APA，再次在澳洲引發有關外國企業操縱當地重要基建的憂慮，包括香港公司在「一國兩制」下會否順應中國當局的旨意行事。

長江實業早前發出通告，證實向APA提出收購對方所有股權，取得APA在澳洲的能源基建和投資的控制權，交易估計涉及130億澳元（約95億美元）。通告同時強調，目前尚未與對方達成任何協議，但多名澳洲官員已經搶先發話，指交易不利澳洲能源市場的競爭，更會「影響澳洲的國家安全」。

澳大利亞戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）執行主席詹寧斯（Peter Jennings）也在當地全國性報章《澳洲人報》（The Australian）撰文指，香港的主權在1997年移交中國後越來越受北京當局影響，認為香港公司執行決策時會顧及中國共產黨的利益。

但專家向BBC中文表示，即使澳洲把基建賣給外國公司，法律仍然容許當地政府在某些情況重新接管它們，因此交易並不會影響澳洲的國家安全。

圖片版權 XINHUA Image caption 李嘉誠早前已經把長江實業交給兒子李澤鉅管理。

「一國兩制」下的干預

詹寧斯在文章中指出，中國很明顯地希望能影響設在香港的公司，因此長江實業雖然因為「一國兩制」下不會「正式地」受到中國去年通過的《情報法》監管，香港的公司大多仍然會「顧全中國共產黨」的利益。

詹寧斯以書面回應BBC中文查詢時解釋，他在《澳洲人報》的說法是引述香港教育大學香港研究學院副總監方志恒一篇2014年在《中國季刊》發表的文章撰寫，指長江實業前主席李嘉誠等香港商人與中國政界和商界都有十分緊密的關係。

詹寧斯又指，英國外交部今年3月15日向當地國會提交《香港問題半年報告》，當中提及英國當局越來越擔心香港的自主權受北京的壓力，在香港的公司都會受影響，不只是針對長江實業。

圖片版權 Reuters Image caption 現年89歲的香港首富李嘉誠今年三月宣佈退休。

澳洲悉尼科技大學澳大利亞‧中國關係研究院副主任羅震（James Laurenceson）接受BBC中文採訪時批評，詹寧斯的文章內容過於空泛，欠缺實質內容。他又指出，澳洲法律容許當地國防部在有「國家安全需要時」，接管任何資產，包括通訊和能源供應等基礎建設。

他認為，如果澳洲國防部這個權力都無法減少私有化某一基建帶來的影響，那麼問題應是最初為何把這項基建私有化，而不是為何這項基礎落入中國或其他外國的企業手中。

BBC中文曾向長江實業查詢，發言人回應指澳洲監管當局正審議有關交易，目前不便評論。

圖片版權 EPA Image caption 澳洲政府2015年否決長江實業和中國國家電網公司聯手收購澳洲電力公司Ausgrid 股份的計劃，財長莫裏森當時指，收購計劃不符合澳洲的"國家利益"。

長江收購計劃有贏有輸

澳洲政府早前據報以國家安全為由，禁止中國電信企業華為參與該國的5G網絡建設競標。當地國會在6月28日更通過兩項反外國干預的法案，要求游說人士申報是否為其他國家服務，並大幅加重從事間諜活動的刑罰。

《澳大利亞財經評論》（The Australian Financial Review）分析指，澳洲的外國投資審核委員會（Foreign Investment Review Board）大概會十分嚴格審視長江實業的收購計劃。《澳大利亞財經評論》又報道，APA的高層人士在七月上旬會與一些美國和加拿大的投資基金洽談，如果澳洲政府拒絶長江實業的收購計劃，APA就會轉跟美國和加拿大的投資基金交易。

APA擁有澳洲30條主要輸油管的其中13條，另外分別擁有維多利亞州一半和南澳大利亞州所有供電網。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞國會星期四（6月28日）通過兩項反外國干預的法案。

長江實業目前擁有多間澳洲基建公司的股權，範圍包括供電、供水和天然氣供應，覆蓋澳洲大部份州份。長江實業過去數年在澳洲的收購計劃有贏有輸，其中去年成功以54億美元收購資產管理公司DUET；但澳洲政府2016年曾否決長江實業和中國國家電網公司聯手收購澳洲電力公司Ausgrid 50.4%股份的計劃。

澳洲財長莫裏森當時指，收購計劃不符合澳洲的「國家利益」。中國商務部發言人反駁，澳洲的決定影響中國公司赴澳投資的積極性，對中澳關係產生不利影響。