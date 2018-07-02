「活不到領退休金的一天」：俄羅斯提高退休年齡引發抗議

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯反對派政治人物米托克辛（Sergei Mitrokhin）抗議調高退休年齡

俄羅斯周日（7月1日）有超過30個城市爆發示威，抗議政府調高退休年齡；反對者認為在新政下，一些俄羅斯男性將活不到領退休金的那一天。

俄羅斯政府在世界杯開鑼日宣佈，計劃於未來10年逐步將男性退休年齡由60歲調高至65歲，女性在未來16年逐步由55歲調高至63歲。

根據世界衛生組織的數字，目前俄羅斯男性的平均壽命只有66歲（女性為77歲）；世界銀行的數據則顯示，只有57%的俄羅斯男性能活過65歲。在俄羅斯個別地區，男性的平均壽命更低至63歲。

2005年，當時已任總統的普京曾經承諾，只要自己擔任總統，就不會提高退休年齡。被認為親克里姆林宮的民調機構VCIOM公布，調整公布後10日，普京的支持度由6月14日的78%，大跌至64%。

這項建議仍待俄羅斯國會進行表決。

世界杯開鑼日的壞消息

有批評人士認為，俄羅斯政府選擇在世界杯開鑼日前夕宣佈有關舉措，是因為這項政策極其不受歡迎，因此當局希望借世界杯的消息滿天飛的時候，減輕宣佈調高退休年齡的輿情反彈。

圖片版權 Getty Images Image caption 世界杯舉行期間，俄羅斯11個城市禁止示威

不少俄羅斯民眾都是在觀看開幕戰——即俄羅斯以5比0大敗沙特阿拉伯那一場賽事期間，得知這個消息；雖然國家隊剛剛大獲全勝，但這項政策仍在社交網絡上引起一片不滿之聲。

世界杯舉行期間，11座主辦城市包括莫斯科、聖彼得堡、伏爾加格勒等地均嚴禁示威活動。但這項爭議仍在俄羅斯全國約30個非世杯主辦城市引發了示威。

據俄羅斯另一親政府民調機構「社會意見基金會」（Public Opinion Foundation）調查顯示，有八成受訪民眾反對調高退休年齡。

「斯大林時代」遺產落後世界？

政府方面稱，俄國勞動人口不斷萎縮，需要資助的退休人口則不斷擴大，調整退休年齡有其必要。

圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯總理梅德韋傑夫公布計劃時稱，此舉能改善退休人士生活水平及平衡勞動市場。

男性60歲、女性55歲的退休年齡規定，是蘇聯時代的遺產，早在斯大林時代已有此規定，此後一直未改。支持調整的一方亦認為，這一規定低於經濟合作與發展組織（OECD）任何一個成員國，已無法適應今時今日的市場經濟。

目前，俄羅斯當局在退休金方面的資助，達整體GPA的2.5%。現時俄國全國有4000萬名退休人士，分析指若不調整退休年齡，到2035年退休人口將達4,250萬之眾，人數超越在職勞動人口。

按政府現行政策調整，2035年俄國全國退休人口將縮減至3,500萬。政府預期，2034年俄羅斯男性人口的平均壽命，將提升至74歲。

「對民眾的掠奪」

在西伯利亞城市鄂木斯克（Omsk），約3000人上街示威，抗議調整退休年齡，全國約30個城市均有類似示威。示威者中，既有俄羅斯反對派領袖阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）的支持者，也有工會、共產主義者及民族主義者；呼籲上街的組織中，不乏過往對普京政府支持的派系。

納瓦爾尼在社交網站Instagram上批評，這項調整建議是「真正的罪行」：「這是以『必要的改革』為名，對千萬民眾進行掠奪。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @navalny Общероссийская акция против повышения пенсионного возраста в самом разгаре. Европейская часть страны только начинает. Но уже сейчас ясно, что только наша сеть штабов организовала их в 39 городах (только те, где мы организаторы или со-организаторы с ведущей ролью) pic.twitter.com/q0TyOln7nG — Alexey Navalny (@navalny) 2018年7月1日

在網上，有250萬人參與了反對提高退休年齡的聯署。

俄羅斯當地工會警告，一旦調高退休年齡，很多人可能活不到領退休金的那一天。

各國面對的難題

人口老化與退休金負擔是不少國家都面對的問題。

日本、香港、台灣等地的退休年齡為65歲，美國、德國、法國、英國等地則為67歲；但這些地區的男性平均壽命均較俄羅斯長。

中國目前的法定退休年齡為男性60歲、女性工人50歲、女性幹部55歲。

2015年，中國人力資源和社會保障部曾宣佈將於2017年推出「延遲退休」方案，但有關方案至今未推出。