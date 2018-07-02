2018世界杯：英格蘭隊奪冠已非天方夜譚？

Image caption 英格蘭隊隊長哈里·凱恩夢想他率隊奪冠後出席記者會的光榮時刻。

英格蘭隊剛小組出線進入16強，英格蘭球迷已快把酒吧喝空了。

英格蘭的晉級路線圖上，本來可能碰到的上兩屆世界杯冠軍德國隊和西班牙隊都已經出局。

英格蘭隊/哥倫比亞隊，瑞典隊/瑞士隊，克羅地亞隊/俄國隊，這六支隊伍中，肯定有一支會在7月15 在莫斯科的決賽中登場。

在這六支隊伍中，索斯蓋特掛帥的英格蘭隊的世界排名僅次於瑞士隊。

敢做夢了

回顧一下英格蘭隊令人沮喪的世界杯參賽歷史，在屈指可數的小組出線後，進入淘汰賽階段，迎頭碰上的全是世界一流強隊。

2010年、1990年、1970年，都是碰上了德國隊。2002年、1962年，撞上了巴西。1999年，1986年與阿根廷冤家路窄。1954年與衛冕冠軍烏拉圭狹路相逢。

這一次與以往大不相同。這六支可能殺入決賽的隊伍中，只有英格隊曾拿過世界杯（1966年在家鄉父老面前），也只有瑞典隊曾殺入決賽（1958年）

難道真是風水輪流轉，今年到我家？從球迷到專家到媒體，開始謹慎而又難奈的憧憬英格蘭隊從莫斯科捧回世界杯。

7月2日，英格蘭隊將對陣哥倫比亞隊。哥倫比亞隊只有一次進入過四分之一決賽，在2014年上屆世界杯。

如果拿下了哥倫比亞，英格蘭隊下一個對手是瑞士隊和瑞典隊之間的勝者，兩者最好的世界杯戰績都是進入8強。

如果英格蘭隊能更進一步，半決賽上將遭遇克羅地亞隊或東道主俄國隊。

上一次克羅地亞隊進入半決賽是在1994年，而俄國隊自1991年蘇聯解體後，從未能小組出線，直到這一次做東。

圖片版權 Getty Images Image caption 哥倫比亞隊雖然已不像上屆世界杯上那樣生龍活虎，本屆世界杯上的表現也忽高忽低，但英格蘭隊沒有任何輕敵的理由和資本。

實力與運氣

足球靠實力，但足球是圓的。捧回世界杯，運氣也很重要。上一次最終捧杯的隊伍在進入淘汰賽後一路沒有碰上世界足球超級大國，還是在2002年。

德國隊一路淘汰了巴拉圭、美國和東道主韓國隊，在決賽上與巴西對陣。

而巴西淘汰了比利時、 英格蘭和土耳其，最終在決賽上擊敗德國捧杯。

上三屆世界杯的冠軍，德國隊和西班牙隊已經打道回府，意大利隊則沒能入圍。

本屆世界杯剩下的奪標大熱門，巴西隊、 法國隊和比利時隊，都在晉級路線的另一支，英格蘭隊只有在決賽上才會與其中一支相遇。

別太激動

但是，別忘了我們在說的是英格蘭隊。在憧憬英格蘭隊捧杯的時候，要看到這樣一個事實，英格蘭隊在本屆杯賽上到目前只擊敗了突尼斯和巴拉圭。

也別忘了，自1990每年以來，英格蘭隊在淘汰賽階段擊敗對手只有過兩次。

對於索斯蓋特執掌的年輕的英格蘭隊，夢想成真要從7月2日晚對哥倫比亞隊開始。

哥倫比亞隊不可小覷。上屆世界杯上，許多足球解說員都不知道哥倫比亞隊的10號的名字如何念。到那屆杯賽結束時， 羅德里格斯 James Rodriguez 已經成了一顆國際球星。

從上屆到本屆世界杯的7場比賽，羅德里格斯一人攻入6球。

哥倫比亞隊與英格蘭的對陣，肯定會以羅德里格斯為核心。但是，從以往的哥倫比亞隊排陣看，它不是像阿根廷或葡萄牙隊那樣，靠梅西或羅納爾多唱獨角戲。

哥倫比亞隊雖然已不像上屆世界杯上那樣生龍活虎，本屆世界杯上的表現也忽高忽低，但英格蘭隊沒有任何輕敵的理由和資本。

英格蘭隊會在本屆世界杯上走多遠？先拿下哥倫比亞隊再說。