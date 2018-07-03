圖片版權 MOD Image caption 6月初英國從美國購買的4架F-35隱形戰機從美國南卡萊羅納空軍基地飛越大西洋抵達英國

如果土耳其部署俄羅斯防空系統，美國就不會讓土耳其得到F-35隱形戰機。因為，如果土耳其既有來自北約的隱形機、又有來自俄國的防空雷達兩種武器系統的話，F-35隱身技術就可能被洩密。

6月初，英國從美國購買的4架F-35隱形戰機從美國南卡萊羅納空軍基地飛越大西洋抵達英國，月底（6月28日）這些部署在英國的最新隱形戰機首次從諾福克（Norfork）空軍基地起飛。

7月底或8月初，將有更多架英國購買的F-35戰機從美國飛抵英國。英國目前已經購買了15架F-35B隱形短距起飛/垂直降落戰機，英國計劃總計購買138架這種洛克希德馬丁公司製造的戰機。

英國《每日電訊報》防務與安全事務記者多米尼克·尼科爾斯7月2日報道提醒，俄羅斯可能會得到英國隱形戰機的秘密。美國擔心土耳其購買F-35戰機和俄羅斯的S-400地空導彈系統會產生安全問題。

美國警告說，英國部署最新的「隱形"戰機對俄羅斯人來說可能不再隱形，因為，如果北約成員國土耳其能夠同時購買F-35戰機和俄羅斯的S-400地空導彈，那麼新的隱形技術可能會洩露給俄羅斯。

矛與盾不可兼顧

美國參議員克里斯·範·霍倫（Chris Van Hollen)說，"我支持給土耳其先進的F-35戰機，但是如果他們購買俄羅斯的S-400導彈防禦系統我就反對（給土耳其隱形戰機）。"他認為那樣俄羅斯人就能夠更容易地研究這種戰機的能力，找到它的弱點加以利用。

圖片版權 EPA Image caption 愛爾多安和普京修補兩國關係的同時，美國和土耳其互相指責。土耳其指責美國為策劃2016年土耳其未遂政變的教士提供庇護，美國指責土耳其是轉移非法資金的中心。

《每日電訊報》報道，克里斯·範·霍倫為參議院通過的叫停向土耳其銷售F-35戰機的法案添加了一個附加條款：土耳其購買F-35戰機就不能接受俄羅斯的S-400防空導彈。

俄羅斯的S-400地對空導彈被北約命名為SA-21咆哮者，自2007年俄羅斯軍隊就開始部署了這種導彈。S-400防空系統利用射程從40公里到400公里的不同類型的導彈，構成多層次防禦。

英國倫敦國際戰略研究院軍用航空航天資深研究員道格拉斯·巴里（Douglas Barrie）對《每日電訊報》記者說，這是典型的蘇聯思維，"他們從很遠就發射導彈，減少敵方飛機的數量。"遠程導彈一般是針對加油機，空中預警飛機這類雷達截面比較大的飛機。

雷達截面比較小的飛機，諸如戰鬥機也不能免受導彈攻擊。美國最新的隱形技術對於潛在敵手來說非常有價值。因此格拉斯·巴里認為，俄羅斯軍方會對諸如F-35這類雷達截面比較小的飛機的細節十分感興趣，諸如在S-400系統雷達上F-35的正面，側面和後面在雷達上的反射信號如何。

格拉斯·巴里說，儘管土耳其做出承諾，但不能完全保證相關的雷達數據不落入俄羅斯之手，"任何信息都有很大的軍事意義，同一個軍隊擁有兩種系統有內在的風險"。

北約成立的"初衷"

英國財經媒體《商業內幕》報道說，S-400是現有的最先進的防空系統之一。設計目標是探測並擊落像F-35這種西方的先進戰機。

圖片版權 AFP Image caption S-400防空系統利用射程從40公里到400公里的不同類型的導彈，構成多層次防禦。圖為部署在敘利亞俄空軍基地的S-400系統。

上月初在美國參議院討論阻止土耳其購買100架F-35戰機問題時，英國財經媒體《商業內幕》報道說，如果美國阻止土耳其購買F-35戰機，土耳其就會從俄羅斯購買蘇-57隱形戰機，成為第一個購買俄羅斯最新隱形飛機的國家。

除了F-35戰機和S-400導彈問題，報道還羅列了土耳其和美國存在的其他外交爭議。土耳其指責美國為策劃2016年土耳其未遂政變的教士提供庇護，美國指責土耳其是轉移非法資金的中心。

美國空軍退休中將戴維·德普圖拉（David Deptula）對《商業內幕》記者說，北約國家不願意將俄羅斯武器編入北約的空中防禦系統，因為這樣會導致"技術轉讓，而且可能把F-35的尖端技術洩露給S-400系統"。

報道說，北約是針對俄羅斯成立的軍事同盟，因此融入俄羅斯武器系統不符合北約的初衷，可能會讓F-35這種歷史上最昂貴的武器系統的優勢喪失。

與此同時，印度決定投入60億美元購買俄羅斯先進的S-400防空導彈系統也引起英國擔憂。周日（7月1日）《每日快報》報道說，英國為幫助促進印度就業，開放市場和經濟繁榮，每年在印度這個貧窮國家投資6000萬英鎊，但印度似乎決定斥巨資購買5套S-400防空導彈系統。

《每日快報》報道，印度巨資購買俄羅斯的先進的防空系統也受到來自美國的強烈反對。