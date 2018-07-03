圖片版權 AFP Image caption 奧夫拉多爾反覆重申："貪腐是政體糜爛的結果。我們確信無疑它不但是造成（墨西哥）社會與經濟不平等的罪魁，也是暴力橫行的禍首。"

年過花甲的長期左翼鬥士，原墨西哥城市長奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador），歷經十數載參選屢敗屢戰，終於在剛剛結束的墨西哥大選中修成正果，以超過53%的壓倒優勢勝出。他在支持者們歡呼雀躍中成為這個美國南鄰數十年來第一位左翼總統。

儘管美國總統特朗普第一時間通過推特祝賀，奧夫拉多爾也第一時間表示不願與美國為敵，國際觀察人士仍然不乏有人通過盤點奧氏以往反美言論，驚呼美國後院或許又出了位查韋斯——墨西哥或成為新版委內瑞拉。也有不少墨西哥人對原本已被毒品、暴力和經濟不景拖累已久的國家是否能承受一次"左翼革命"表示擔憂。

BBC中文為您梳理奧夫拉多爾競選期間的四大政論表述，以期幫助讀者更好判斷這位被稱為"左翼版本特朗普"的墨西哥政壇新強人。

高舉反腐大旗

奧夫拉多爾最受歡迎的，也是競選期間最大的政策承諾恐怕非一旦當選便將強力反腐的承諾莫屬了。

他曾反覆重申："貪腐是政體糜爛的結果。我們確信無疑它不但是造成（墨西哥）社會與經濟不平等的罪魁，也是暴力橫行的禍首。"

他誓言當選之後將從國家基礎建設招標和大型能源項目著手，強力鏟除貪腐，即使"親兄弟"犯罪也絶不姑息。

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年墨西哥的暴力犯罪猖獗，超過犯罪高峰的2011年。

放棄緝毒打黑？

他的第二大變革承諾是全面叫停長期無效的"緝毒戰爭"和武裝打擊販毒集團黑勢力戰略，並表示將考慮以全國大赦、寬恕毒梟以及對等談判等方式來結束曠日持久"緝毒戰爭"。

自從前總統卡爾德龍2006年在美國支持下重啟全面"緝毒戰爭"以來，墨西哥幾乎已成為毒品暴力的同義詞。光是2017年一年，墨西哥全國的謀殺案就累計29000起，其中95%未被偵破，絶大多數與黑社會毒品集團和毒品走私貿易有關。

修正對美關係

奧夫拉多爾的第三大承諾，也被認為有助他最終奪取壓倒勝利的是他對美國特朗普政府的諸多諸如關稅和邊境問題的強硬表述。

比如，他發誓將讓墨西哥成為一個政治和經濟上都可以獨立於美國的國家。他還許諾將修正墨美邊境難民政策，決不向特朗普政府美國優先的大規模驅逐非法移民政策低頭。

Image caption 美國總統特朗普第一時間通過推特祝賀。他說，他幾年前就告訴奧夫拉多爾，他將成為墨西哥總統。

社會福利承諾

他的第四大承諾是通過國家調控振興經濟，並調整稅收與財富分配政策；他甚至保證將把養老金"加倍"。

對於經濟常年不振的墨西哥來說，提高老年人和社會底層人士收入的錢從哪裏來對任何政府來說都被認為是一個巨大的問號。

兌現承諾可能性

有分析人士指出，拉美世界第二大經濟體長期經濟不景、暴力橫行，民心思變，因此政治左轉並不令人驚訝。不過，左轉政治是否就能解決數十年累積下來的問題則談何容易。

更有批評人士指出，奧夫拉多爾所提出的反腐、赦毒、抗美和社改四大承諾目前雖然還沒有具體政策措施出籠，但上述一經承諾所針對問題均為冰凍三尺、觸及墨西哥社會和政治制度與架構深層方方面面的痼疾，非有長期、統一、系統性改革是難以治癒的。而計劃不周和考量不完全的"過激"做法很可能最終造成事與願違的結果，使得墨西哥陷入更深的泥潭。

專家特別指出，尤其是在對美國關係層面上，墨西哥不比委內瑞拉，與美國直接有綿長的邊境線，有著密不可分的社會經濟聯繫，如果墨西哥選擇硬碰硬回擊美國重起北美自由貿易協定談判和邊境上全面遣返非法移民等政策，那對雙邊政治、經濟和民間關係均將造成難以預見的巨大衝擊。

圖片版權 Reuters Image caption 年過花甲的長期左翼鬥士，原墨西哥城市長奧夫拉多爾（Andrés Manuel López Obrador），歷經十數載參選屢敗屢戰，終於在剛剛結束的墨西哥大選中修成正果，以超過53%的壓倒優勢勝出。

奧夫拉多爾人物簡介