美媒揭露朝鮮秘密核計劃 背後有甚麼考量

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美國傳媒早前報道，朝鮮似乎無視美朝在新加坡簽署的協議，繼續發展核武器。消息傳出後，令外界懷疑朝鮮領袖金正恩是否真正有誠意履行與美國總統特朗普在新加坡簽署的無核化協議。

這些報道引述美國情報部門的消息指，朝鮮目前仍然進行一系列的建設，包括升級核原料提煉設施。

這些報道主要指出，朝鮮正在升級在寧邊的核原料提煉設施，同時在兩個秘密設施加強生產核原料。

另外，報道又指朝鮮當局正在製造更多的彈道導彈發射車，也在擴大製造固態燃料推進器的生產線，這些推進器讓朝鮮能更容易把導彈部署到不同的地方。

這些媒體報道大多引述美國情報圈子的消息和寧邊設施的衛星圖片，但許多知名的朝鮮事務分析人士都認為它們可信。

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮承諾半島無核化，外界應否相信朝鮮的說法成一大疑問。

指控有多嚴重？

美國麻省理工學院政治學助理教授維平‧納蘭（Vipin Narang）認為，報道提及的活動都沒有違反朝鮮和美國在新加坡簽訂的協議。

金正恩與特朗普在新加坡舉行的峰會結束前，朝鮮當局只是同意逐步向朝鮮半島無核化發展，雙方目前仍然在磋商細節。

納蘭指出，美朝雙方從來都認為這不會是單方面行動，也不會得到即時效果，因此金正恩「仍然可以繼續使用這些已經建好的設施」。

但也有分析認為，這些報道損害了新加坡峰會的精神，也令外界懷疑朝鮮是否真正有誠意履行無核化協議。《外交家》（The Diplomat）雜誌亞太事務編輯安吉特·龐達（Ankit Panda）留意到，金正恩在今年一月曾公開說「要繼續發展導彈彈頭和彈道導彈」，朝鮮正按他的指示行事。

圖片版權 Reuters Image caption 美國情報組織向傳媒透露有關朝鮮核計劃的資料，可能是要對平壤表明美國在監察朝鮮無核化的進程。

美國傳媒報道所透露的最重要消息是什麼？

這些報道其中最矚目的，是有關固態燃料的消息。如果朝鮮把這些推進器與導彈發射車結合使用，就可以在美國和韓國偵測到它們的動向前，發射導彈展開攻擊。

最令人關注的是有關朝鮮秘密核燃料提煉場的報道。朝鮮目前只公開承認在寧邊擁有核原料提煉設施，但外界一向都懷疑平壤秘密地在其他地方設有更多這種設施。美國全國廣播公司（NBC）早前引述美國情報消息，指出平壤除了寧邊，最少還在兩個地方設有秘密核原料提煉設施。

納蘭指，朝鮮絶對可以關閉一些外界已知的提煉設施，同時「秘密地繼續在外界不知道的提煉設施」工作，就能減少國際社會制裁帶來的影響。

圖片版權 KCNA Image caption 如果朝鮮把固態燃料推進器與導彈發射車結合使用，可以在美國和韓國偵測到它們的動向前，發射導彈展開攻擊。

為何選擇在這個時間發表報道？

美國傳媒報道這些消息前，美國情報部門大概早就已經知道這些有關提煉設施和核原料生產地的資料，並在新加坡峰會前大概就已經向特朗普總統匯報。那麼，美國情報部門為何現在才向傳媒透露這些消息？

澳洲格里菲斯大學（Griffith University ） 亞洲研究院學者阿伯哈米安（Andray Abrahamian）認為，傳媒獲得十分多的資料，似乎是一次獲官方批准的行動。

專家分析認為，美國官方選擇在這個時間披露主要有兩個原因。美國麻省理工學院政治學助理教授納蘭認為，其中一個原因是為了制衡美國白宮「任務完成」的說法，向外界顯示朝鮮仍然具威脅。阿伯哈米安同意這個說法，認為此舉有助向特朗普施壓，令特朗普不會輕易放軟針對朝鮮的制裁。

特朗普也可能親自下令情報機構向傳媒提供資料，以求向平壤施壓。如果朝鮮知道美國掌握許多有關秘密核原料提煉設施的資料，就能迫使平壤承認這些設施確實存在。

龐達認為，美國向來的做法是首先讓朝鮮主動公布提煉設施的資料，美國情報機構就會根據朝方提供的資料與自己的情報對比，這樣能立刻看到朝鮮的公布有沒有誠意。「現在，我們向朝鮮表現出我們知道這些秘密設施確實存在，我們要看看朝鮮是否選擇正式承認它們的存在。」

這樣施壓有效嗎？

最大的問題始終是，美國用這種方式向朝鮮施壓能否奏效，而美國媒體的報道似乎顯示朝鮮計劃維持自己的核子和彈道導彈打擊能力，甚至繼續生產這些武器。

納蘭認為，朝鮮大概已經計算到中國不會再向朝鮮施加嚴厲制裁，而美國在沒有中國的幫忙下不可能維持這種制裁。他說，金正恩已經成功抵禦特朗普的「全力制裁」政策。