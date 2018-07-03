2018世界杯：內馬爾「贏得巴西心惹煩世界人」

圖片版權 Getty Images Image caption 內馬爾被墨西哥後衛踩了一下後滿地打滾，像觸了電門，嚎叫不止。

7月2日巴西對墨西哥一場進軍八強爭奪戰，巴西隊2:0淘汰墨西哥。內馬爾自己攻入一球，助攻再下一城，奠定勝局，功不可沒。

媒體的筆墨和球迷的吐沫都灑在內馬爾身上也是自然。

但是，人們指指點點的不是內馬爾如何球技精湛鶴立雞群，而是他的一碰就倒，一倒就滿地打滾，一滾就做痛不欲生狀。

巴西《環球報》的大標題或許相當精確地抓入了人們的情緒反應：《內馬爾：贏得巴西心 惹煩世界人》。

「肯定是內馬爾」

圖片版權 Getty Images Image caption 報道世界杯的BBC體育記者阿雷納說，他一下看不清出了什麼事，但他身邊的一位德國記者脫口而出："肯定是內馬爾"。

何至於如此？我們還是回放一下引起爭議的那一刻。

比賽只剩下20分鐘，巴西1:0領先，墨西哥隊全力出擊試圖扳平。突然，比賽停住了，場上隊員，替補隊員，雙方教練，裁判和工作人員一擁而上圍做一團。

報道世界杯的BBC體育記者阿雷納說，他一下看不清出了什麼事，但他身邊的一位德國記者脫口而出：「肯定是內馬爾」。

果然是他。從反覆回放的慢動作畫面看，墨西哥的後衛拉永場邊撿球時踩到了內馬爾的腳踝。

從電視畫面上看，拉永的確是踩了內馬爾一下。踩得有多重？電視畫面上看似乎只是碰了一下，但感受只能是被踩的人知道。

內馬爾的反應是強烈的。滿地打滾，不是慢慢扭動，而是急劇翻滾，像觸了電門，嚎叫不止。

「足球的恥辱」

墨西哥隊主教練奧索裏奧賽後不點名的指責內馬爾在球場上"演戲"，打亂了墨西哥隊的進攻節奏。

奧索裏奧說："比賽因為某些人的表演被打斷的次數太多了。因為一個隊員讓比賽時間浪費了那麼多，這讓足球運動蒙羞，也給球迷和青少年運動員做了一個不好的榜樣。足球是強者的表演，是男人間的戰鬥，不是讓小丑演戲。"

雖然不指名，但人們都知道奧索裏奧說的是誰。

圖片版權 Getty Images Image caption 社交媒體上，有人把內馬爾的"經典翻滾"標號，讓網友打分："按內馬爾的尺度你今天感覺如何？"

「內馬爾尺度」

內馬爾是當今世界上身價最貴的球員，本屆世界杯，在梅西、羅納爾多回家後，他也可以說是場上剩下的頭牌球星。

但是，在欣賞內馬爾球技的同時，有關他一再「假摔」的指稱和爭議也如影隨形。

社交媒體上，有人把內馬爾的「經典翻滾」標號，讓網友打分：「按內馬爾的尺度你今天感覺如何？」

內馬爾對這些批評指責不以為然，說這不過是想把他拉下場。

內馬爾說：「我不在乎對我的批評，甚至也不在乎對我的讚揚。我來這裏是要和我的隊友們一起贏得勝利」。