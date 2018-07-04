從法國黑幫大佬出逃盤點史上著名越獄陰謀

圖片版權 EPA Image caption 法國動用3000警力捉拿越獄出逃的雷杜安·法伊德。

這兩天，一宗發生在法國北部的罪犯越獄案，轟動世界，成為人們茶餘飯後的熱議話題。

這起越獄案之所以如此扣人心弦，是因為這個罪犯設計的逃亡計劃與美國好萊塢大片中的劇情相比毫不遜色。

據說，這次越獄的關鍵人物——法國臭名昭著的黑幫頭目雷杜安·法伊德，是好萊塢電影迷。他最喜歡看的，是犯罪驚悚片。

46歲的法伊德，在2010年的一次未遂搶劫行動中，殺死一名警察，被判刑25年

圖片版權 EPA Image caption 黑幫頭目雷杜安·法伊德，是好萊塢電影迷。他最喜歡看的，是犯罪驚悚片。

話說法國時間7月1日，三個手持衝鋒槍高度武裝、帶著蒙面頭套的人劫持了一架直升飛機和飛行教練。

他們逼迫飛行教練將直升飛機停在監獄的大院裏。其中一人看守飛機，另外兩人扔出煙幕彈 ，用砂輪角磨機破門而入，進到監獄的會客室中。而當時法伊德正在那裏與兄弟見面。

就這樣，法伊德第二次成功越獄。而他的第一次越獄，是在2013年。

當年他被押往監獄不到半小時，就制服了四名監獄看守，用他們做掩護，炸開幾道監獄大門後逃脫，逍遙法外半年後才被警方抓獲。

法國司法部長妮科·貝婁貝特說，法伊德在本次越獄之前一定經過精心策劃，甚至可能動用了無人飛機，偵查監獄內部的情況。

圖片版權 AFP Image caption 希臘罪犯瓦斯里斯·帕勒歐科斯塔斯兩次用直升機成功越獄。

希臘「羅賓漢」

世界各地的罪犯動用直升機越獄的案例不少，其中好幾起發生在法國。

不過，與法伊德的戲劇性越獄相似的，是希臘罪犯瓦斯里斯·帕勒歐科斯塔斯（Vassilis Palaiokostas）的兩次直升機越獄策劃。

帕勒歐科斯塔斯在希臘官方和民間有截然不同的形像：這個希臘的頭號通緝犯，因為劫富濟貧被很多人視為「英雄」，甚至為他留下「羅賓漢」的美名。

他因為打劫銀行、綁架富商勒索巨額贖金，被判處25年徒刑。他利用直升飛機在2006年和2009年兩次越獄出逃，至今仍然下落不明。

如今，希臘當局仍然懸賞100萬歐元要將他捉拿歸案。

花生醬計劃

2017年8月，在美國阿拉巴馬州，12名囚犯用花生醬迷惑了剛剛入職的監獄看守，逃出監獄大門。

囚犯們將花生醬塗在了監獄出口大門的一個數字上，讓這個還不熟悉監獄情況的監獄看守開門，謊稱讓他們進入另一個牢房。

實際上，這道門是監獄的出口。囚犯離開牢房後，又利用囚衣和毯子鑽過鐵絲網，成功越獄。

不過天網恢恢，他們通通很快被抓回監獄。在外逍遙最長時間的只有一人，他兩天後也被捉拿歸案。

墨西哥毒梟

世界上最有名的越獄行動，出自墨西哥毒梟華金·古茲曼 （Joaquín Guzmán）。

2001年，據報他躲在監獄的洗衣籃裏被偷運出監獄，在外逍遙了13年後才被墨西哥當局於2014年抓回。

但2015年7月，他再次越獄。他在監獄淋浴間挖了一個洞，下到地下一條1.5公里長的隧道。隧道裏有照明裝置，通風系統和特製的摩托車軌道。

讓墨西哥當局更加難堪的是，他從淋浴間消失的那一刻，被監獄的閉路監控電視拍到，但卻沒有被監獄看守及時發現。

古茲曼出逃幾個月後才被抓獲，後引渡至美國，目前被關押在美國的監獄候審。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年，古茲曼被抓獲後帶往墨西哥城。

巴西毒販

2012年，39歲的巴西毒販羅納爾多·斯爾瓦也成功越獄。

他用的方法是「移花接木」：他與來探視的妻子換了衣服後，喬裝成女人混出了監獄。

為了成功出逃，他把鬍子刮得幹乾淨淨，還塗上了口紅。可是，他唯一沒有想到的是凖備一雙合腳的高跟鞋。

他穿著高跟鞋搖搖晃晃，還沒走到監獄附近的公共汽車站，就被人髮現押回了監獄。

被警方帶回監獄後的斯爾瓦拍下了這些照片。

圖片版權 Brazil Civil Police Image caption 監獄長說，斯爾瓦的妻子穿著男人的短褲離開了監獄，但堅持自己沒有參與逃跑越獄計劃。

縮骨遁身術

韓國罪犯趙蓋博（Choi Gap-bok）是瑜伽高手，2012年他的越獄手法讓世界驚呼：原來還有這樣的脫身方法。

身高170公分，體重52公斤的趙蓋博從牢房的送飯窗口逃出，而這個窗口只有15公分高，45公分長。

調查人員說，他用了不到一分鐘時間從窗口逃出，身體柔軟「就像是條八爪魚」。

趙蓋博越獄6天後被抓回。之後他被關進的牢房，沒有送飯窗口，只有一個放飯的小格子。

圖片版權 Getty Images Image caption 用假人做掩護的阿爾卡特拉茲島越獄計劃。

美國加州「惡魔島」

世界上最有名一次越獄發生在1962年，地點是美國加州舊金山附近。

位於這裏的阿爾卡特拉茲島，被當地人稱為「惡魔島」，是當時美國防守最嚴密的監獄：四面環海，監管極為嚴密。

1962年6月的一天早上，監獄看守發現約翰·克拉倫斯、安格林·克拉倫斯兩兄弟和另一個囚犯法蘭克·莫里斯不在囚室裏的牀上睡覺。

他們三人把假人擺在牀上迷惑看守，通過監獄的通風管道，用自製的筏子離開了小島。

然而，他們此後的生死下落至今是個謎。

美國聯邦調查局最後作出結論說，他們三人可能在渡海出逃時被淹死，但是至今在聯邦調查局的網站上仍然有這一案件的信息，呼籲公眾為緝拿他們提供線索。