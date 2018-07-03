圖片版權 AFP/ROYAL THAI NAVY Image caption 受困九日，13人全部生還

泰國12名少年足球隊員及教練被困於泰北清萊府的「睡美人洞」（Tham Luang Nang Non）九日後終由搜救人員尋獲；不過泰國軍方稱，他們可能還要等約四個月，才能脫離險境。

由於睡美人洞內水位很高，男孩們未必懂得游泳更不諳潛水，無法自行潛水離開，鑽洞拯救亦有很大難度；泰國現時正值雨季，要到九、十月才結束，受困者可能要等上四個月，待積水退去才能離開。

洞內水位仍在不斷升高，搜救人員潛水將糧食及補給運到足球隊受困位置，並嘗試連接電源及電話線，讓這群男孩可以向家人報平安。

千人搜救隊

上月底，失蹤者的單車在睡美人洞口被發現。

12名年齡介乎11至16歲的泰國少年與25歲的球隊教練在6月23日失蹤，相信他們是在天氣仍然乾燥時進入了睡美人洞，進洞後卻因突降暴雨而被困。

軍方派出多名潛水員、以及潛水機械人進洞，同時使用工業用水泵試圖降低水位，但由於雨勢不斷，抽水工作成效甚微。

此次搜救行動共動員了超過1,000人參與，包括泰國海軍潛水員、三名英國頂尖洞穴潛水員及美軍人員，中國、緬甸、老撾及澳洲亦有派員參與。

被困九日後，搜救人員於本周一（7月2日）在離洞口四公里的一小片地勢較高的位置，發現失蹤的13人。

睡美人洞是泰國第四長的洞穴，是個龐大、複雜的洞穴網絡，搜救人員要在幾乎全黑的情況下，小心遊過大堆尖石及窄彎。從洞口到受困者所在地，潛水來回需要三小時。

找到男孩們的英國潛水員

受困多日後，12個男孩與教練最先聽到的，是英國潛水員沃蘭頓的聲音。

「你們有多少人？」沃蘭頓問道。 「13個，太好了⋯⋯沒事了，還會有很多人來，我們先到，之後還有很多人會來。」

你的器材不支持播放多媒體材料 潛水員發現13人的一刻

來自英國的洞穴潛水員約𨌺·沃蘭頓（John Volanthen）、理查德·斯坦頓（Richard Stanton ）及羅伯特·哈柏（Robert Harper），均是經驗豐富的洞穴潛水員，他們受泰國當局邀請，在男童失蹤三日後抵達並參與救援工作。

中國民間組織亦派出兩隊洞穴搜救專家，到清萊協助搜救。

拯救困難

雖然已被搜救人員找到，但男孩們與教練目前很難離開洞穴。

最快捷的方法是潛水離開，但即使是經驗豐富的潛水員，要在混濁、黑暗的洞穴積水中潛行，避過洞中尖石，也已十分困難，遑論沒有任何潛水經驗的受困者。

而由於岩層非常厚、加上洞穴上方沒有鋪設道路，大型機械很難運送，鑽洞抽水或救人的難度非常高；13人所在的位置與地面之間的岩層厚達800-1000米，要從外面確認位置進行鑽探也很難。

圖片版權 Getty Images

目前，搜救人員仍在洞外尋找其他入口。

軍方公布稱，男孩們可能要等待洞穴積水退去，才能安全離開，但可能要等上四個月，到雨季結束為止。

在沒有食物的情況下受困九日，男孩們的健康情況堪憂，泰國當局已安排具潛水能力的醫護人員進洞，為受困男孩檢查身體及醫治可能出現的不適。

牽動人心

13名受困者的命運，牽動全泰國人民的心，數以百計民眾志願協助搜救工作。

搜救人員發現受困者的消息傳出後，泰國社交網站上一片慶祝與感恩之聲。