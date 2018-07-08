世界杯跟生孩子撞車 球星們的兩難抉擇

圖片版權 Reuters Image caption 英格蘭隊隊長哈里·凱恩的第二個孩子估計7月出生，球迷貼心建議萬一趕上比賽無法回英國，他可以在臉書上看產房直播，球迷們也可以去替他照顧產婦。凱恩懷裏抱著的是女兒艾薇。

世界杯賽事正酣，對參賽球員來說，比足球更重要的事可能不多，自己的孩子出生可能是其中之一。

這兩件事同時發生的概率並不大，但若是趕上了，就得做決定， 是留在賽場還是去產房見證孩子的降生。

本屆世界杯麵臨如此揪心糾結的球員還不少。

法比安·德爾夫（Fabian Delph）

英格蘭隊中鋒，妻子預產期是6月30日，英格蘭1-0 輸給比利時之後他就從俄羅斯飛回英國陪伴臨產的太太娜塔莉。這是他倆的第三個孩子。

主教練加雷斯·索斯蓋特(Gareth Southgate )批准他請假，理由是"人們都說進世界杯踢球一輩子就一次機會，可你這一輩子裏就這一天這個孩子出生。"

他還說："人生在世，有些事確實比足球更重要"。

英國小報《太陽報》引述索斯蓋特透露，德爾夫給娜塔莉買咖喱和其他各種有催產效果的東西吃，加速進程。

不過，英格蘭對哥倫比亞那場扣人心弦的比賽，他缺席了。

圖片版權 PA Image caption 法比安·德爾夫在英格蘭1-0敗給比利時後請假飛回英國陪伴待產的太太

哈里·凱恩（Harry Kane）

英格蘭隊隊長，這段時間可能在祈天求神，千萬不要讓自己在世界杯賽期間作這樣的決定。

他的未婚妻凱蒂·古德蘭（Katie Goodland）沒去俄羅斯助威，因為他們的第二個孩子估計會在7月份出生。

球迷們顯然很不希望看到哈里缺席世界杯。不少人給他提建議，可以在孩子出生時看臉書直播，還有人自告奮勇到時候去替他伺候他的未婚妻。

布雷爾·恩博洛（Breel Embolo）

瑞士隊球員，在小組賽間隙抽空飛回家去迎接女兒的降生，然後又趕回俄國，趕上了7月3日對瑞典的小組賽。

那場比賽瑞士1-0敗給瑞典。

不過，對恩博洛來說最重要的那個來回是他人生"最美好的24小時"。

安德里亞斯·格蘭奎斯特（Andreas Granqvist ）

瑞典隊隊長，第二個孩子比恩博洛的孩子出生晚了一點，就在7月3日迎戰瑞士那一天。

他沒有臨陣缺席。頭天晚上被問到如何決定，他說自己"全身心撲在明天的比賽，我太太很堅強的。"

那天，他帶領瑞典隊擊敗瑞士小組賽出線。

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兩難全的遺憾

世界杯之外，其他項目也有國際大賽跟生孩子撞車的情況。有時當爹的只能選擇參加比賽。

世界職業飛鏢錦標賽冠軍羅伯·克勞斯（Rob Cross）2017年參加資格賽期間第三個孩子出生，他錯過了。

他解釋說："是她堅持要那樣的。我說孩子出生時我會趕回去，她說不要。"

讓他減輕內疚的是，"他們知道我飛飛鏢都是為了他們，一切都是為了讓他們生活得更好。"

圖片版權 PA Image caption 英國殘奧賽跑金牌得主戴維·威爾（David Weir）在里約殘奧會時為了不誤比賽錯過了第四個孩子的降生，抱憾不已

也是去年，南非板球隊隊長法夫·杜·普萊西斯（Faf du Plessis）第一個孩子出生，為此他沒參加英國洛德板球場首場測試賽。南非隊那次敗給了英格蘭隊。

殘疾奧運金牌得主戴維·威爾（David Weir）2016年參加里約殘奧會期間第四個孩子出生，他錯過了那個重要時刻，事後倍感內疚。

他接受英國《每日電訊報》採訪時承認："我覺得自己都不像個男人。我應該在她身邊的，她是在生我的孩子。"

根本沒有選擇

當然，女運動員遇到生孩子的事，根本就沒有選擇。

2017年，澳大利亞網球公開賽，塞琳娜·威廉姆斯（Serena Williams）戰績輝煌，但因為9月份生孩子就錯過了溫布爾登。不但錯過了網球界最重要的賽事之一，她分娩時還差一點丟了性命。

不過，她生完孩子迅速反彈，重回溫網，仍舊咄咄逼人之勢。

再早幾年，2014年，奧運冠軍傑西卡·恩尼斯-希爾（Jessica Ennis-Hill）懷上第一胎，被迫退出在格拉斯哥舉行的英聯邦運動會。

當時她心情很複雜，承認這件事"太出乎意料"，"徹底打亂了"她的2014年規劃。

圖片版權 Getty Images Image caption 塞琳娜·威廉姆斯為了生孩子耽誤了溫網大賽，但產後迅速恢復，重返賽場，一路過關斬將

圖片版權 Getty Images Image caption 安迪·穆雷和妻子金·希爾斯的頭生子出生時正值澳網公開賽，好在沒有耽誤他參賽

兩全其美的幸運兒

在這方面，幸運兒也不少，其中就數那些僥倖躲過這種殘酷的非此即彼選擇的運動員運氣最好。

2016年，安迪·穆雷（Andy Murray）公開說，如果他和太太金·希爾斯（Kim Sears） 的頭生子決定提前降臨人世，他就凖備中途退出澳網公開賽。

"要是錯過了孩子出生的時刻，那即使贏了澳網公開賽我也會很失落，"他當時這麼說。

最後，他打入決賽，挑戰衛冕冠軍德約科維奇失敗，之後立刻飛回英國，在女兒索非亞降生前感到太太身邊。

2014年，網球名將羅傑·費德勒（Roger Federer）也有相似的糾結時刻。他已經公開表示凖備放棄法網公開賽，就為了妻子臨產時能陪在她身邊。

當時他對記者這麼說 ："我參加的網球賽夠多了，錯過一次比賽或一局比賽對我來說沒什麼影響。"

然後他那次參賽了，但沒能打入四分之一決賽。