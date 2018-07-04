朝鮮經濟建設會從哪裏開始

圖片版權 EPA Image caption 金正恩日前攜夫人李雪主（後排綠衣）視察朝鮮化妝品廠時提出，要用現代化機器替代手工勞動。

「特金會」後，朝鮮去核一直是國際社會關注的焦點。然而在朝鮮國內，宣傳的重點早已轉移到經濟發展上來。最近一段時間，朝鮮在經濟領域動作頻頻，與中國、韓國交流不斷。朝鮮對經濟發展到底有何計劃？哪些產業會最先發展？或許從最近幾天的動向中可以看出一些端倪。

連續三天報導金正恩視察 走訪中朝邊境工廠

6月30日至7月2日，朝鮮媒體連續三天報道了金正恩在中朝邊境生產現場視察的消息。據朝中社等官方媒體報道，金正恩三天分別前往平安北道薪島郡、新義州化妝品工廠、新義州紡織廠以及新義州化學纖維工廠視察工作。

從報道上看，金正恩對薪島郡和化妝品廠的工作比較滿意，提出要將薪島郡打造成朝鮮化學纖維原料基地，要求化妝品廠將產品比照世界著名品牌，指示工廠用現代化設施取代手工勞動，並提出在平壤開設新義州生產的「春香牌」化妝品專賣店。

而在新義州紡織廠和化學纖維廠，金正恩對兩座工廠的工作提出批評，指責紡織廠幹部和職工一味從材料、資金匱乏上找理由，不反思通過科技提高生產，批評化學廠近年未完成全年生產計劃，對此「表示痛心」。

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮媒體報道稱，金正恩對新義州化學纖維廠及紡織廠的工作表達不滿。圖為金正恩視察新義州化學纖維廠。

外界普遍認為，金正恩在這些地方的視察透露出朝鮮意在加強與中國的經濟合作。薪島郡與新義州與中國遼寧省丹東市相鄰，是中朝經濟合作的前線。

其中薪島郡內擁有黃金坪經濟區，中朝兩國原計劃共同開發建設，但2012年後相關工作中斷至今。至於新義州則是中朝貿易的中心地帶，2017年韓國《中央日報》曾有報道稱，新義州與丹東之前的貿易往來佔據中朝貿易額的70%。

朝鮮經貿副相訪華 期望與中國多領域合作

7月2日上午，朝鮮對外經濟省副相具本泰抵達北京進行訪問。韓聯社稱，具本泰此行與中國官員就兩國在農業、鐵路、電力、能源等領域的合作進行磋商。

韓聯社表示，具本泰此次訪問可能是為落實金正恩第三次訪華時雙方達成的共識。朝方可能請求中國援助其輕工業，促進雙方能源合作，緩解朝鮮電荒。

朝鮮對中國的請求可能還遠遠不止這些。日本《讀賣新聞》7月1日引用匿名人士消息表示，金正恩6月第三次訪華時，曾請習近平幫助放寬對朝制裁。報道稱習近平當場作出回應，將為此盡最大努力。目前這一消息沒有其他信源證實。

圖片版權 AFP Image caption 中國是朝鮮最重要的貿易伙伴，也是朝鮮的主要盟友。圖為中國丹東的中朝友誼橋，橋的另一端便是朝鮮新義州。

不過分析人士對此並不意外。國際危機組織（International Crisis Group）東北亞高級顧問康明凱（Michael Kovrig）認為，朝鮮對中國援助的必要性有深刻認識。「朝鮮會持續向中國請求，游說聯合國放寬對朝制裁，增加對朝鮮的金融援助和投資貿易，」他向《南華早報》表示。而中國遼寧社科院朝鮮半島研究中心主任呂超則對同一媒體稱，中國也會持續支持朝鮮經濟建設，同時為朝鮮擺脫聯合國制裁提供幫助。但二人均表示，雖然中國支持朝鮮爭取放寬制裁，但應該不會逆國際社會與聯合國意願而行。

朝鮮半島新經濟構想

朝鮮的經濟合作對象不僅有中國，還有韓國。

4月27日，金正恩與韓國總統文在寅在朝韓邊境板門店會面時，文在寅將一個USB親手交給了金正恩。韓國官員表示，裝在那個USB裏的，是文在寅的朝鮮半島「新經濟構想」。

圖片版權 AFP Image caption 4月會面時，文在寅向金正恩提出「朝鮮半島新經濟構想」。

根據文在寅的構想，如果金正恩願意棄核，韓國願意幫助朝鮮修建鐵路、電廠，還提出連接韓朝鐵路及公路。目前，雙方已經為實現這個構想邁出第一步。

據韓國媒體報道，朝韓雙方已分別於6月26日、28日召開鐵路合作部門會議及公路合作部門會議，就相關工作達成初步共識。當然，在朝鮮無核化的大前提下，目前尚未出爐任何具體動工計劃。

「他會安全，會高興，他的國家會富起來」，「特金會」前，特朗普曾隔空向金正恩傳遞這樣的信息。現在，一些事情已經起了變化。