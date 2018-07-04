泰國山洞救援奇蹟：受困的孩子會否留下心理陰影

你的器材不支持播放多媒體材料 泰國山洞救援奇蹟：受困的孩子健康狀況良好

被困在淹水岩洞中的泰國少年足球隊及教練，受困九日才由搜救人員發現，但他們目前健康狀況良好。

泰國海軍發佈了一段新影片，顯示孩子們目前狀況良好；在錄像片段中，孩子們裹著保暖毯，逐一笑著介紹自己，做了泰國傳統的合十問候手勢。

「他們的心理狀態都很穩定，這太好了，」參與救援工作的比利時潛水員雷曼南特斯（Ben Reymenants）向法新社表示：「幸運的是，他們的教練一直保持清醒，讓孩子們聚攏在一起以保存能量，這救了他們的命。」

目前，救援陷入了困局：要想離開洞穴，孩子們要學會潛水，並在一片漆黑能見度近零的混濁積水中游出，否則就只能等待積水被抽走或退去。但由於泰國正值雨季，這可能要等上數月。

現時食品不再是問題，孩子們也得到了醫生的照料，但長期困在黑暗的洞穴之中，對他們的心理健康有何影響？

救援困難

發現受困者的翌日，高能量食品及止痛退燒藥等必須藥品，已送到孩子們的手上。

「我們將會運送足夠的糧食進去，至少夠吃四個月，並訓練13個受困者潛水，與此同時會繼續抽出洞內積水，」泰國軍方聲明引述海軍方面表示。

泰國官員稱，受困者大部份沒有受傷，只有個別受困者狀態較虛弱或有輕微損傷，目前已有一名醫生及一名護士進入洞內為他們治療，並鑒定他們是否適合移動。

此外，潛水員亦運送了大量氧氣樽及一些燈光設備入洞，凖備在孩子所在的洞室設立簡單的基地。

泰國海軍兩名潛水員亦將留在該洞室陪伴受困者。

心理素質

倫敦國王學院兒童及青少年心理學家安德亞·丹尼斯（Dr Andrea Danese）解釋，短期而言，遇上這種會帶來創傷意外的孩子，會變得驚慌、好動及情緒化。

但在這次事件中，長期被困的孩子是屬於同一個集體、即同一個足球隊，丹尼斯相信這對他們的心理狀態有「保護」的作用。

美國弗吉尼亞州瑞奇蒙大學教授唐納森·R·福西思（Donelson R. Forsyth）亦持同樣看法。

「一些過往案例顯示，一個群體會集合彼此的資源共同求存，群體共同存活的機會是較高的，尤其是有組織的群體。」福西思說。

圖片版權 Facebook/ekatol

過往有很多同類事件，如2010年，智利一群礦工就曾受困地底70日，但此次事件的獨特之處在於，受困的絶大部份是孩子。

丹尼斯指出，要協助孩子們接受目前的處境，成人扮演的角色相當重要：不論是與孩子們一同受困的教練，還是前往救援的潛水員及醫護人員。與孩子溝通時，「清晰」與「誠懇」非常重要，能盡量減少潛在的創傷風險。

「最重要的是，得告訴孩子們，這之後將發生什麼。」丹尼斯強調，任何「不確定性」都會對孩子長期的心理健康有負面影響。

此外，成人亦應鼓勵孩子說出心中感受，而非掩藏情緒。

有什麼長期影響？

對受困者而言最大的挑戰，是洞穴中幾乎全黑的環境。

牛津大學晝夜節律神經科學教授羅素·福斯特（Russell Foster）指出，沒有足夠光線去分辨晝夜，受困者的生理時鐘會漸漸失衡。

這不只會影響他們的睡眠規律，也會禍及他們的情緒、消化系統及其他身體機能運作。

但福斯特相信，救援人員將會運入燈光設備，模擬外間的日夜，這個技巧在智利礦工營救行動中亦有使用。

即使最終獲救離開，受困於洞穴之中的經歷，相信會長時間伴隨這群孩子。

美國波士頓大學公共衛生學院院長蓋立（Sandro Galea）指出，經歷過這種創傷的孩子，「很可能出現中長期情緒問題」，包括抑鬱、精神緊張及創傷後遺。

蓋立估計，受困者當中有三分一到一半會出現心理健康問題，但只要提供適當協助，是可以康復的；但在洞內這段期間，受困者彼此之間的關係、以及他們與外界的聯繫，對他們的長期康復而言至關重要。