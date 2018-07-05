不為人知的星球大戰幕後：角色被厭惡 演員險輕生

圖片版權 Alamy Image caption 加加· 賓克斯是電影史上最多人唾罵的角色之一

《星球大戰》系列中飾演來自星球「納布」（Naboo）的加加·賓克斯（Jar Jar Binks）的演員阿梅德·貝斯特（Ahmed Best）披露，當年角色飽受影迷痛恨，令他一度想過尋死。

參演1999年公映的《星球大戰 I：魅影危機》時，貝斯特年僅25歲，為外星人加加配音及進行動態捕捉。這是貝斯特演員生涯中第一次參演好萊塢大製作。

可是，全球影迷與媒體對這個角色的迴響十分負面。

加加· 賓克斯成為星球大戰系列中，最受影迷討厭的角色，影評人則批評貝斯特的演繹太卡通化，是討好孩子的失敗嘗試，更有人質疑這個角色的加勒比海腔英語，是在影射並醜化中美洲人。

貝斯特日前在推特談及自己19年前的感受。他沒有直接提到《星球大戰》，只貼出了與兒子的一張海旁合照，並寫上：「到明年便是20年了，當時承受的媒體攻擊，到今天仍影響我的事業。這就是我當時差點了結自己生命的地方。」

「到今天，這段經歷仍令我難以啟齒。我活下來了，這小家伙是我生存下來的禮物。」

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這段剖白引來大批影響及《星戰》劇組的鼓勵。

在《星戰》第五、六集中為尤達大師配音的法蘭克· 奧茲（Frank Oz）表示自己「很愛加加· 賓克斯」：「我一直不明白為什麼大家對他這麼苛刻，他是個很好的角色。」

一些電影業界人士則指出，貝斯特的故事正好提醒觀眾，演員出演不同角色只是工作的一部份。

「想指責演員時，請記得這段誠懇的剖白，」美國電影編劇拜仁·愛德華·希爾（Bryan Edward Hill）在推特上寫道：「有人創造出你不喜歡的東西，他們並沒有傷害到你。」

圖片版權 Alamy Image caption 1999年的阿梅德· 貝斯特

貝斯特此前曾向媒體透露，因為加加· 賓克斯一角收到過死亡恐嚇。 「也有人會走過來對我說：『你摧毀了我的童年。』對一個25歲的年輕人而言，這很難承受。」

《星球大戰》主創佐治·盧卡斯（George Lucas）多年來一直為加加· 賓克斯辯護，指他是受迪士尼的高飛狗啟發而創作的角色，亦強烈否認這個角色有醜化其他種族的用意。

「你怎麼可以拿個橙色的兩棲類外星人，說他其實是個牙買加人呢？」盧卡斯1999年曾向BBC表示：「這完全荒謬。相信我，加加絶對不是根據牙買加人的形像創作的。」

「有些星戰迷不喜歡喜感配角，想《星戰》好像《魔鬼終結者》那麼強硬，對一切與孩子氣有關的東西感到不滿，變得武斷。」

2015年，盧卡斯被問到自己最想做哪一個《星戰》角色，盧卡斯略帶嘲諷地笑著回答：「加加· 賓克斯。」