BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

2018年的第27周，中美貿易戰正式開打，它將如何影響全球經濟成為關注焦點，BBC中文全面解析貿易戰衝擊波；泰國本周有兩個救援事件讓人牽腸掛肚；海航集團董事長王健在法國照相時意外跌死；另外世界杯賽事也漸入高潮，八強賽事備受矚目。

1. 美中開啟"史上最大貿易戰" 衝擊波全面解析

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美中兩個世界最大經濟體之間的貿易戰正式打響，美國開始向中國價值340億美元的產品徵收25%關稅，而中國也向美國340億美元商品加徵25%的關稅進行回擊。

中美貿易糾紛未有緩和跡象，雙方似乎無意談判，美國總統特朗普表示，兩周內會有另外160億美元的中國進口貨被徽收關稅，不排除會追加更多，甚至乎向5千億美元貨品徵收關稅。中方表明不會向威脅低頭。

有分析指，中國未使出」殺手鐧「，中國可能會以官僚主義屏障，針對美國在華企業，或是以消費群體助戰。

2. 海航集團王健之死 轟動海內外的焦點原因

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海航集團董事長王健在法國照相時意外跌死，警方稱死因無可疑，但事件引起各界關注。

3. 2018世界杯八強戰：你需要知道的一切

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俄羅斯世界杯進入八強賽事，到底今屆誰會捧杯呢？你又有多了解這八強隊伍？一個美國記者嘗試用一個朋友的證件混入世界杯球場，然後她就體驗了一下聖彼得堡球場地牢裏的拘留所……看看這些故事吧。

世界杯精選：

4. 泰國溶洞救援：前海軍潛水員喪生後的挑戰與選項

泰國本周有兩個救援事件讓人牽腸掛肚。首先，泰國12名少年足球隊員及教練被困於泰北清萊府的"睡美人洞"，九日後終由搜救人員尋獲；不過他們還未脫險。軍方已從洞穴中抽水，但如果不能讓水位持續下降，將面臨兩個完全不同的選擇：要麼教孩子們使用潛水設備，要麼在洞中等幾個月，直到雨季結束。泰國前海豹突擊隊員薩曼在協助救援被困溶洞的少年足球隊員及教練時因氧氣用盡而死亡。這顯示救援工作仍面臨巨大挑戰。

7月5日，一艘載有中國遊客的船隻在泰國普吉島附近海域傾覆，造成多人死亡和失蹤。BBC泰語記者引述泰國官員稱，目前已找回33具遺體，尚有23人失蹤。中國駐泰國使館稱，已經向泰旅遊體育部長提出交涉，要求泰方爭分奪秒、竭盡全力搜救。

5. 《海闊天空》25年：超越時代的黃家駒絶唱

香港樂隊Beyond成員黃家駒逝世25年，留下的《海闊天空》從一首流行曲，演變成一首不同人有不同意義的經典作品。