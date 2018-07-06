麻原彰晃被處決 日本奧姆真理教影響依舊

圖片版權 AFP Image caption 日本最高法院在2006年駁回麻原彰晃的最終上訴，維持判處死刑。

日本東京地鐵沙林毒氣事件發生23年後，被指策劃襲擊的日本奧姆真理教教主麻原彰晃和六名成員被處決，為這件震驚日本社會的案件劃上句號。

他們周五（7月6日）在東京一個拘留所被絞刑處決，成為13名與案件有關的奧姆真理教成員當中，第一批被處決的成員。

奧姆真理教也已經分裂成兩個組織，但它的影響至今仍然存在。

畫上句號

1995年3月20日，麻原彰晃被指指示奧姆真理教成員在東京地鐵施放沙林毒氣，造成13人死亡。麻原彰晃另外也曾策劃1994年在長野縣松本市發動沙林毒氣襲擊，造成八人死亡，600多人受傷等案件。

東京地鐵的襲擊後，日本當局拘捕多名涉案的奧姆真理教高層成員，最後一人在2012年才被拘捕。麻原彰晃當年五月被捕，他在2004年首次被定罪。他的代表律師多次上訴，指麻原彰晃患有精神病，並不適合接受審訊。日本最高法院在2006年駁回麻原彰晃的最終上訴，維持判處死刑。

日本當局通常會在法庭完成處理一宗案件所有審訊，才會執行死刑。日本最高法院今年一月駁回最後一名涉案的奧姆真理教成員的上訴，象徵所有案件已經審結，因此麻原彰晃首次被定罪後14年，他才被處決。

圖片版權 Reuters Image caption 麻原彰晃等六名日本奧姆真理教成員在東京拘留所被處決。

「罪有應得」

奧姆真理教結合了佛教、印度教、基督教等宗教的元素，宣言世界末日即將到來，只有它的「教徒」才能倖免於難。

一名不願公開姓名前奧姆真理教成員接受日本傳媒訪問時憶述，自己仍然是大學生時，已經受真理教吸引，甚至把吃飯的錢省下來，捐給真理教，最終在1987年正式成為一名成員。

他十分踴躍參加真理教的活動，最終成為它的媒體發言人。他的父親經常勸告他盡早離開真理教，但他反而公開指責父親。《日本時報》引述這名成員說，他跟他父親當時的關係十分惡劣，因為真理教的教義令他相信自己父親所講都是「又邪惡又沒有意義的話」。這名前成員又說，真理教的成員大都認為自己信奉和效力真理教是一個自主的決定，但其實他們已經被「洗腦」，令他們自覺地作出這些決定。

他認為那些涉及毒氣襲擊被日本判死刑的奧姆真理教成員是「罪有應得」。他說，那些成員都是受麻原彰晃指示犯案，但「他們殺了人是個不爭的現實，日本納稅人的錢不應用來養著他們」。

圖片版權 AFP Image caption 奧姆真理教更名為Aleph，之後更分裂成兩個組織，但影響仍然存在。

影響依然

奧姆真理教東京地鐵毒氣事件後，改名為「Aleph」。奧姆真理教骨幹中，唯一被判無罪釋放的上佑史浩2002年宣佈就任Aleph教主。而隨著麻原影晃的三個女兒長大，教會內權力鬥爭加劇，2007年Aleph分裂，上佑史浩帶領63人離教，宣佈另組「光輪」教會。

日本憲法有保障宗教信仰自由的規定，因此這兩個組織仍然存在，但受警方嚴密監控。

奧姆真理教的影響仍然持續，更散佈到外國去。俄羅斯警方在2016年分別在莫斯科和聖彼得堡掃蕩25個據報與奧姆真理教有聯繫的地方，扣留10人。俄羅斯官員當年透露，他們相信奧姆真理教在當地有約30,000名信徒，更向這些信徒施壓，要他們捐獻金錢。

另外，東歐國家黑山共和國（Montenegro）在同年三月驅逐了58名懷疑與奧姆真埋教有關係的外國人，當中有日本人、白俄羅斯人、烏克蘭和烏茲別克斯坦人。