普吉島翻船幾十人遇難 揭示泰國旅遊安全隱患

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周四（7月5日），一艘載有中國遊客的船隻在泰國普吉島海岸附近傾覆，造成多人死亡和失蹤。

泰國《民族報》和《泰國頭條日報》指死亡人數達40人，法新社引述官員稱，有21人死亡，救援人員並見到在船內有逾10具屍體。

法新社報道，這艘載有105人的「鳳凰號」船隻不顧天氣警示從普吉島出海，遇上了5米高的大浪，在安達曼海翻覆。這艘船上大部分乘客是中國遊客。內地媒體《南方周末》報道，船上一些乘客來自浙江海寧海派家具有限公司，他們7月3日從杭州前往普吉島旅遊，然後通過網上旅遊公司訂購出海船票。

泰國派出了直升機和海軍潛水員進行搜救，陸續打撈了多具屍體。泰國海軍表示，「鳳凰號」已經沉入到海面下40米。普吉當地官員諾拉法特（Noraphat Plodthong）對記者表示，失蹤者可能困在船內，暫時未收到有人在海上漂浮的報告。

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周四晚間，一些倖存者呆在普吉島的一個碼頭，有的人哭了，還有人看起來十分茫然，仍然穿著救生衣四處走動。

除了「鳳凰號」之外，還有一艘遊艇在同海域傾覆。這艘遊艇上有35名遊客，5名船員和一名導遊。船上多數人已經獲救，但仍有兩人失蹤。

中國駐泰國使館稱，已經向泰旅遊體育部長提出交涉，要求泰方爭分奪秒、竭盡全力搜救。

泰國旅遊安全隱患

近年來，泰國是最受中國遊客歡迎的出境遊國家之一。根據中國旅遊研究院和攜程旅遊聯合發佈的《2017年中國出境旅遊大數據報告》，去年有980萬人次中國人赴泰國旅遊，佔泰國接待全球遊客數的28%，曼谷則是最受中國遊客青睞的國外城市。

但是，泰國的旅遊安全隱患不可小覷，當地陸路交通和水上事故頻發，尤其是雨季遊客較多的地區。

圖片版權 Getty Images Image caption 周四，一艘載有中國遊客的船隻在泰國普吉島海岸附近傾覆

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圖片版權 Getty Images Image caption 獲救乘客

根據世界經濟論壇發佈的《2017年全球旅遊業競爭力報告》，在136個國家和地區中，泰國在安全方面僅列118名。

中國駐宋卡總領事館發佈的2018版《中國公民赴泰南安全旅遊手冊》顯示，中國遊客在泰南地區交通和溺水事故頻發。2017年，235名中國遊客在泰南地區發生交通事故，其中8人死亡；49名中國遊客因涉水事故死亡。泰南地區指的是泰國春蓬府以南的14個府，包括旅遊勝地普吉島、蘇梅島、攀牙灣等。

中國駐宋卡總領事館建議遊客謹慎租駕摩托車、汽車，選擇正規經營的旅行社和船公司，出海前多關注天氣情況，參加涉水項目全程穿戴救生衣。

圖片版權 Getty Images Image caption 近年來，泰國是最受中國遊客歡迎的出境遊國家之一

熟悉泰國旅遊情況的香港旅遊專欄作家胡慧沖對BBC中文表示，許多遊客在外地旅遊時高估了自己的能力，比如水性不好還去玩出海浮潛丶潛水，或者電單車技術一般卻租電單車攀山越嶺，往往會造成事故。

胡慧沖建議遊客，適當評估自己的能力，不要冒險行動，也要隨時留意天氣情況。

近年來中國遊客在泰國發生的部分安全事故：

2018年2月，一輛載有8名中國遊客的麵包車從泰國普吉前往攀牙途中撞上一輛貨車，泰國司機和1名中國遊客死亡，7人受傷。

2018年1月，泰國皮皮島海域一艘快艇發生爆炸，導致27名中國遊客受傷。

2017年7月，3名中國遊客在普吉不顧風浪警示下海游泳，其中2人溺亡。

2017年7月，一輛載有32名中國遊客的大巴在泰國普吉翻車，2人遇難，24人受傷。