美中開啟「史上最大貿易戰」 衝擊波全面解析

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美國周五（7月6日）開始向中國價值340億美元的產品徵收25%關稅，兩個世界最大經濟體之間的貿易戰正式打響。

中國商務部稱，美國「發動了迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰」。美國東部時間6日凌晨12點01分，美國關稅清單生效。中國以向美國340億美元商品加徵25%的關稅進行回擊。

這只是貿易戰的開始。今年早些時候，特朗普下令美國向中國價值500億美元的商品徵收關稅，中國表示將回之以同等規模關稅。這次生效的340億商品清單是其中的第一部分，專家預計，這場貿易戰會繼續升級。

對中美有何影響

特朗普聲稱，對中國徵收關稅旨在停止「以不公平方式將美國的技術和知識產權轉移給中國」，同時保護美國就業。但在真正的貿易戰中，很難說誰是贏家。

渣打銀行中國首席經濟學家丁爽向BBC表示，關稅可能會對一些產業起到保護作用，但兩國消費者將為此付出更高代價，且雙方關稅清單中打擊的產業將會承受損失。從中國來看，主要是航空航天、電子通訊、人工智能等受惠於政府政策的產業，而對於美國，第一輪中受打擊的主要是農業和汽車行業。

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中國央行貨幣政策委員會委員馬駿表示，目前階段的貿易戰對中國經濟影響有限，雙方500億元的關稅清單可能會使中國GDP增長削減0.2個百分點。

丁爽認為，除貿易方面的考量，更難評估的是信心缺失造成的影響，其中最主要體現在股市反應上。根據《紐約時報》統計，截至上周，中國股市較1月高點已下跌超過20%。

這場摩擦的重點並不僅僅局限於貿易。宏利金融（Manulife）首席經濟學家格林（Megan Greene）認為，貿易只是兩國緊張局勢中的"小插曲"，其本質問題是兩國在多個領域爭奪領導權的較量。「貿易戰不能使他們真正達到目的，但是一種刺探對方的方式，」她對BBC說。

雙方清單重點

美國清單：

共涉及1102個項目，價值約500億美元。

清單分兩部分。第一部分有818個項目，這些項目在4月清單中已出現，價值約340億美元，於7月6日起徵稅。

第二部分為新增的284個項目，價值160億美元，主要包括半導體、電子、塑膠等產品。美國稱這些產品受益於「中國製造2025」等產業政策。這一部分清單將接受公眾審核，具體生效日期未定。

與4月相比，新清單移除了平板電視、醫學用呼吸儀器、空調組件等商品，但仍會針對汽車行業。

中國清單：

涉及659項商品，價值約500億美元。

清單也分兩部分。第一部分有545項，價值約340億美元，包括農產品、汽車、水產品等，7月6日起徵稅。

第二部分價值160億美元，具體實施時間另行公告。

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台灣與韓國會「尤其脆弱」？

根據路透社報道，目前沒有證據顯示中美在最後階段進行任何談判。這意味著可能事態短期內不會有好轉。「我不認為任何一方會在這個關鍵問題上讓步，事態只會越來越惡化，」格林也是如此認為。

鑒於這是全球規模最大的連個經濟體，這場爭端中難免會有雙方的其他貿易伙伴受到衝擊。丁爽指出，台灣與韓國可能會在中美貿易戰爭「尤其脆弱」。

他解釋稱，這是因為台灣與韓國位中國對美出口提供了很多中間產品，同時也處在美國對華出口的產業鏈中。「這就像給打擊了兩次，」丁爽向BBC中文稱。「這是按照總體情況來說，不是針對第一輪清單，但如果是全面貿易戰，這兩個經濟體很容易受到雙向影響。」

關鍵在於美國承受力

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這場貿易戰會發展到什麼地步？這個現在還很難講。但特朗普表示，500億清單中剩餘的160億清單將會在兩周內生效，如果中國繼續報復，將考慮對中國價值5000億美元的產品徵收關稅，這大約相當於去年美國從中國的進口總額。

這對中國經濟帶來的影響變會大得多。此前曾有分析顯示，如果美國完全停止從中國進口商品，中國GDP將下滑3個百分點。

丁爽認為，如果關稅清單超過500億，美國面臨的困難也會加大。此次500億的清單已經經過不斷論證，以為將美國損失減到最輕，如果規模繼續擴大，美國付出的成本必然會上升。

他表示，鑒於中國對經濟外需的依賴度大於美國，此次貿易戰中中國的損失會更大，但接下來的走向可能取決於美國的承受損失能力有多強。隨著貿易戰逐漸發展，對日常生活、選舉版圖及美國經濟的影響日漸凸顯時，談判應該會重新開始。

幾乎可以肯定的是，不管貿易戰是否會終結，中美之間的摩擦還將繼續。「雙邊的矛盾會持續存在，因為這不僅僅是貿易的問題，更多是戰略對手的問題，所以美國還是會盡可能的在科技等領域採取投資、出口的限制，來放慢中國趕超的步伐，」丁爽說。