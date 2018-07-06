泰國溶洞救援：前海軍潛水員喪生後的挑戰與選項

圖片版權 Poom Pui Image caption 前海豹突擊隊員薩曼星期四進入溶洞參與救援，他在回程時缺氧窒息，失去意識。

泰國前海豹突擊隊員薩曼（Saman Gunan）在協助救援被困溶洞的少年足球隊員及教練時因氧氣用盡而死亡。

薩曼星期四進入溶洞，在可能的救援路線上放置潛水氣瓶；他在回程時缺氧窒息，失去意識。薩曼被同行的潛水隊員帶出，但無法使他復蘇。

清萊府副府尹表示：「他在回來的路上沒有足夠的氧氣用」。

泰國官員在新聞發佈會上表示，男孩們躲避洪水的溶洞氧氣含量已降至15%，通常的水平是21%。

12名年齡介乎11至16歲的泰國少年與25歲的球隊教練在6月23日失蹤，相信他們是在天氣仍然乾燥時進入了「睡美人洞」，進洞後卻因突降暴雨而被困。7月2日，在被困的第十天，搜救人員在離洞口四公里的一小片地勢較高的位置，發現失蹤的13人。

圖片版權 EPA Image caption 對經驗豐富的潛水員來說，洞穴也很危險。

「洞內情況很糟糕」

因缺氧喪生的退役海軍潛水員年齡38歲，喜歡跑步和騎車。他近日為參加營救活動而重新歸隊。

泰國皇家海軍海豹突擊隊指揮官阿帕恭少將表示，「洞內情況很糟糕」，「在放置氧氣瓶返回的路上，海軍上士薩曼昏迷了過去。他的伙伴試圖給他急救，但他沒有反應。我們把他帶到第三營地，並再次給他進行急救，但他仍然昏迷不醒」。

薩曼是泰國當局兩星期前開始營救行動以來的首位喪生者，說明營救被困溶洞的青少年足球隊員的危險性。

阿帕恭少將表示，將在營救這些青少年時採取更多的預防措施。

阿帕恭少將說，營救行動將繼續下去，並確保不出現恐慌，「我們也不會停止行動，不會讓戰友白白地犧牲」。

目前在溶洞外有約上千人參與營救行動，包括海軍潛水員、軍方人員和民間支援者。

有足夠的氧氣嗎？

泰國當局表示，人們擔心男孩們和教練被困的溶洞內氧氣含量出現下降。

清萊府府尹納隆薩表示，參與救援的工作人員正在消耗溶洞內的氧氣。

當局試圖為溶洞架設長達五公里的電纜，以便向洞內輸送氧氣。

救援方案有哪些？

被困男孩目前定期獲得食物和醫療照顧，不過天氣預報稱周日將有強降雨，讓人們再度感到擔心。

當局正研究可將全部被困人員帶離險境的最佳方案。泰國官員強調，不打算拿孩子們生命冒險。

軍方已從洞穴中抽水，但如果不能讓水位持續下降，將面臨兩個完全不同的選擇：要麼教孩子們使用潛水設備，要麼在洞中等幾個月，直到雨季結束。

等待選項聽上去好像可行，不過會有另一個危險：山坡上流下來的雨水和溪流可以完全淹沒整個溶洞。

阿帕恭少將說：「開始時候，我們以為孩子們可以在那裏待很長時間......但現在情況發生變化，我們時間有限」。

可以通過潛水脫困嗎？

帶有專業呼吸設備的救援潛水員需要通過一系列被水淹沒的溶洞，才能抵達被困男孩。而男孩們也得經過同樣方式，才能潛水才能離開。

泰國副總理巴逸表示，救援人員正在教男孩們如何游泳和潛水。

救援人員希望給男孩們戴上全面罩潛水鏡，並沿著溶洞水道安裝潛水線和壓縮空氣瓶，並可能用發光棒照亮潛水路徑。

圖片版權 AFP/Royal Thai Navy

有人認為潛水脫困是極其危險的方案，但英國潛水專家表示，目前得優先考慮的是，在雨水將更多洪水和垃圾帶入溶洞之前讓他們盡快脫困。

「溶洞潛水集團」的格拉斯表示，他希望男孩們能夠獲得全臉罩潛水鏡和輕便潛水服，並學會使用潛水腳蹼。

格拉斯說，救援人員應當告訴他們不要屏住呼吸，使用潛水腳蹼慢慢划水，並輕輕地呼吸。

格拉斯說，根據男孩的身材大小，他們可以自己攜帶一個壓縮氣瓶，或者由救援潛水員替他們攜帶。

圖片版權 AFP Image caption 對於潛水初學者來說，全臉面罩更好掌握。

圖片版權 Thai Navy Seals Image caption 有人認為潛水脫困是極其危險的方案。

「每個男孩至少會有一到兩名救援潛水員陪同照顧，以確保他們不會恐慌」，他說。

男孩們也可能被拴在一個潛水員身上，以免他們在快速流動的黑暗水道中迷路。

「這些男孩都很年輕，這點很有利。當你年輕的時候，你會感覺自己所向披靡，他們會把這視為一種冒險，」他說。

他們每次可在水下呆10到15分鐘，這取決於有多少通道被淹。但是回到入口處的旅程可能需要一段時間才能走過狹窄的空間。

救援人員總共花了11個小時，才經過被淹的通道，完成一去一回的往返旅程——去程逆流潛水六個小時，返程順流潛水五個小時。

原地等待水位下降

被困13人可以等待水位下降。在等待期間，當局可通過潛水員定期向被困者運送食物和其它必需品。當水位下降後，他們步行就可安全脫困。

當局加派抽水機，24小時不間斷抽水，目前抽水速度能使水位每小時降低一厘米。

圖片版權 Getty Images Image caption 當局加派抽水機，24小時不間斷抽水。

圖片版權 EPA Image caption 救援人員試圖鑽孔以排出洪水。

但是無論他們抽出多少水，山坡上流下來的雨水和溪流很快注滿溶洞，當季風降雨到來時，被困13人所在的空間可能完全被淹沒。

清萊府府尹那榮薩（Narongsak Osottanakorn）說，在溶洞的洪水面前，營救行動正爭分奪秒。

他表示，大家最擔心的是天氣。大家都在算，如果下雨，還剩多少時間，還有多少天和多少小時。