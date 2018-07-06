英倫再現神經毒劑 俄國間諜案續篇樸朔迷離

圖片版權 facebook Image caption 兩人是在上周末出現中毒症狀的

英國埃姆斯伯裏（Amesbury）小鎮一對伴侶上周六（6月30日）接觸神經毒劑後昏迷，目前兩人仍住院接受治療，病情嚴重。

英國政府目前肯定，兩人所接觸的神經毒劑與早些時候俄羅斯雙面諜斯克里帕爾父女中毒案的相同。他們的症狀也與斯克里帕爾父女一樣。

斯克里帕爾父女今年3月份在距離埃姆斯伯裏不遠的薩利斯伯裏（Salisbury）遭受神經毒劑攻擊。

英國政府科學家對BBC表示，此次這對伴侶可能是用手接觸到神經毒劑污染物後中毒的。污染物可能丟棄在密封容器中。

受害人是誰

這對受害人分別是45歲的羅利（Charlie Rowley）和44歲的斯特奇斯（Dawn Sturgess）。

圖片版權 Getty Images Image caption 大約有100名偵探參與調查

羅利（男）和斯特奇斯（女）都是當地的普通居民，沒有什麼特別背景。

羅利的兄弟馬修對BBC描述說，羅利是個大好人，可以為你做任何事。

斯特奇斯據悉有3個孩子，她的好友形容她"有愛心、關心他人"。

斯特奇斯的朋友還說，她"從來沒吸過毒"。之前，在羅利和斯特奇斯剛剛入院時曾有傳言說，他們可能使用過毒品。

羅利和斯特奇斯上周六雙雙昏倒，被送進醫院接受搶救。先是斯特奇斯出現症狀，羅利則是在數小時之後。

諾維喬克是什麼

導致他們中毒的毒劑為諾維喬克（Novichok）。諾維喬克俄語的意思是"新來者"（newcomer）。它屬於一組比較先進的神經毒劑。

圖片版權 Getty Images Image caption 這種神經毒劑毒性高，可以通過皮膚接觸吸收

諾維喬克是前蘇聯在1970和1980年代研發的神經毒劑。這種毒劑可以是液體形式，但主要是固體形式，可以被磨成極細的粉末。

諾維喬克"純度高、性能穩定、不會被天氣腐蝕"。這種神經毒劑可以阻斷從神經到肌肉的信息傳導，導致抽搐、呼吸困難、嘔吐。很多時候可以致死。

據信，俄國從未向禁止化學武器組織申報過諾維喬克。

警方在怎樣調查

英國警方不認為羅利和斯特奇斯是人有意襲擊的目標。但相信他們可能是在埃姆斯伯裏或是薩利斯伯裏接觸到神經毒劑的。

Image caption 當地街景

英國內政大臣山吉·賈維德（Sajid Javid）表示，這對伴侶可能是在沒有被清理過的、毒害斯克里帕爾的地點碰到了毒劑。

目前，大約有來自英國反恐警察網絡的100名偵探參與此案的調查。當地共有5處地點被警方封鎖。

英國和俄國政府怎麼說

賈維德呼籲俄羅斯政府解釋"到底發生了什麼"，他還說，"我們不會因為威脅我們安全的行為退縮"。

賈維德表示，最新一起中毒事件的神經毒劑和襲擊俄國雙重間諜斯克里帕爾父女的毒劑相同，但他補充道，目前並不清楚它們是否屬於同一批毒劑。

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈諾娃（Maria Zakharova）敦促警方不要被"骯髒的政治遊戲"牽著鼻子。

她說，她相信倫敦將不得不向俄羅斯道歉。

俄羅斯媒體也關注了這一事件。俄國一家報紙在一篇報道中說，"英國沒能力確保其公民的安全"、把"一切都歸咎於"俄國。