沉沒70多年 再有德軍二戰「王牌」重見天日

圖片版權 usaf/wikimedia commons Image caption 這艘編號U-966的德國潛艦1941年與盟軍戰機和船潛對戰一整天，潛艦嚴重受損，水兵被迫棄船逃生。

潛艇在第二次世界大戰期間是德國軍隊令人聞風喪膽的武器。一艘德軍潛艇在第二次世界大戰期間，被盟軍的船艦和戰機圍攻了一整天，潛艇受嚴重損毀，德國水兵被迫把它炸沉逃生。70多年後，三名潛水員終於找到它們的位置。

這艘德軍潛艇編號U-966在1943年完成在大西洋的任務回航，駛至西班牙西北部對面海面時，被盟軍軍隊截擊。雙方爆發海戰，美軍的戰艦和英軍的轟炸機向U-966投下深水炸彈。

德國水兵用防空炮還擊，還成功擊落英軍一架水上戰機。海戰持續了一天，U-966嚴重受損，水兵最終被迫棄船逃生，並把潛艇炸沉。大部份船員獲西班牙漁民救起，回到岸上。U-966的船長沃爾夫斯（Eckehard Wolf）據報在1944年11月用假名登上前往德國的飛機，回到祖家。

圖片版權 Courtesy: La Voz de Galicia Image caption 找到這艘潛艇的潛水員說，潛艇所在的海域地形複雜，天氣也經常十分惡劣。

潛水員找到的德國潛艇名為Gut Holz，在德國海軍服役只有十個月。他們六月在位於深約24至26米的海牀找到潛艇的殘骸。

其中一名發現U-966殘骸的潛水員阿比萊拉（Yago Abilleira）是一名海軍歷史學家。他透露，這艘潛艇的碎片散落的範圍十分大，沉沒的海域地形複雜，天氣也經常十分惡劣。他又說，德國水兵當時面對「十分絶望」的環境，因為他們當時已經被盟軍的戰機重重包圍。西班牙傳媒又引述他指，潛艇的殘骸是個戰爭墳場，他不會向外界公布殘骸的確實位置。

這三名潛水員下個目標，是那架被U-966水兵擊落的盟軍戰機殘骸。

圖片版權 Eduardo Losada Image caption 潛艇的殘骸散落的範圍十分大，這是潛艇其中一塊碎片。

圖片版權 Eduardo Losada Image caption 潛艇的殘骸位於深約24至26米的海牀。

第二次世界大戰期間，德國的潛艇（又稱為U Boat）是德國軍隊其中一項最強勁的武器，它們擊沉了許多盟軍的軍艦和補給艦。

德國潛艇之間利用暗號通訊，令盟軍完全無法得知它們的活動。盟軍1941年3月在挪威對面海域截獲一般德國漁船，在船上找到兩部德國通訊密碼機和解碼書，他們才開始破解德國潛艇間的通訊。

西班牙在「二戰」期間宣稱中立，但外界普遍認為領袖佛朗哥將軍（General Francisco Franco）曾經幫助納粹德軍。西班牙和德國這種關係，讓獲救U-966的水兵能順利返回德國。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國皇家空軍的解放者（Liberator）參與盟軍與U-966潛艇的對戰。

第二次世界大戰期間被擊沉的德軍潛艇是許多探索任務的目標。其中最著名的是編號U-3523的潛艇，它在納粹德軍1945年5月向盟軍投降時，據報被英國空軍擊沉。

U-3523是德軍當時的新型潛艇，可以無間斷地從德國潛航到南美洲。外界一直無法找到它的殘駭，因此有傳言指，它當時載著納粹德國政府的黃金、甚至領袖希特勒，成功逃到南美洲。

研究員今年四月在丹麥對面水域找到這艘潛水艇的殘骸，令傳言不攻自破。研究員認為，外界一直無法找到它的殘骸，是因為報稱擊沉了它的英國航空員報告的位置，與實際沉沒的位置相差約九海里，搜尋工作多年來集中在錯誤的地方。