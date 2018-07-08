泰國潛水員沙曼：倒在為受困少年運送氧氣的路途中

圖片版權 AOT BIKE CLUB Image caption 沙曼（中）是自行車騎行愛好者，他在此次營救行動的一次潛水過程中身亡。

「我是他多年的運動伙伴。他是一個無私的人，總是喜歡照顧別人。他工作非常投入。」一名前同事兼好友這樣形容海軍士官長沙曼（Saman Kunan）。

38歲的沙曼是一名泰國潛水員，他在參與營救被困在泰國一個洞穴中的12名少年足球隊員和一名教練的行動時失去了生命。

洞穴地底下的通路被水淹沒，沙曼當時的行動是在地下通道的兩個點之間運送氧氣——由於距離很遠，要分階段完成。

在運送氧氣之後，在「睡美人洞」（Tham Luang）的岩洞網絡中離開是一段長達五個小時的潛水，沙曼在此過程中失去了知覺。

他的潛水搭檔將他拖了出來，試圖為他急救，但是沒有成功。

強壯而有活力

士官長瑟裏（PO Saeree Ruangsiri）是沙曼在海事學校的同學，兩人曾一起參加極限運動。

他向BBC泰語部記者表示，沙曼是「一個開朗的人，工作總是很認真」，「我在新聞發佈會之前兩個小時聽到了這個消息，我很震驚，很傷心」。

據瑟裏介紹，沙曼已婚，但沒有子女。

BBC還採訪了沙曼過去的教練查龍（Chalong Panpong）中尉。

「我接到電話的時候很震驚，」查龍中尉說，「他是個非常強壯的運動家，這真的難以置信。」

「他是我的學生，他在訓練學校上過兩年課，畢業之後加入海軍陸戰學校。我是在那裏認識他的。」

「然後他學習潛水。在這之後，他在海軍特種部隊工作過一段時間，之後離職去機場和一些朋友一起工作。」

查龍說：「他來自依善（位於泰國東北的一個貧窮地區），喜歡交朋友，總是照顧別人。他非常強壯，喜歡參加高強度的運動，比如鐵人三項之類。他是一個充滿活力的人。」

圖片版權 O2Max Triathlon Team Image caption 沙曼是一個狂熱的運動家，曾在數次運動競賽中取勝

查龍中尉還表示，沙曼在好幾次體育競賽當中贏過。

參與此次行動的沙曼在泰國機場當保安。

泰國機場官方網站稱，沙曼是被委派與海豹部隊一起參與營救行動的15個工作人員之一。這15人多數是有相應技能的退役軍人。

沙曼的朋友瑟裏說：「現在，我在等待海軍陸戰隊的朋友給消息。相信遺體會運回梭桃邑（芭提雅附近的一個海軍基地），因為他的家人離那裏近。」