泰國營救被困少年 溶洞與中國文化淵源

圖片版權 Getty Images Image caption 泰國12名少年及其足球教練受困的溶洞"睡美人洞"（Tham Luang）長達10公里，在一個國家公園裏，屬於旅遊景點，過去也曾有遊客被困。

泰國正在將困在一個旅遊洞穴裏的12名少年及其足球教練逐一救出。BBC泰語部介紹事件及溶洞的雲南文化傳說背景。

2018年6月23日，12名11歲至16歲的泰國少年足球隊員和他們的1名25歲的助理教練進入泰國北部清萊府一座國家公園內的洞穴"睡美人洞"（Tham Luang），結果被困洞內。

他們失蹤一周後這一事件引發全球關注，兩名英國潛水員應泰國官方請求加入搜救，7月2日晚最先找到了13名被困人員。

為什麼這些孩子會被困到一個需要潛水10多個小時來回才能抵達的溶洞深處？為何他們失蹤被困多天仍能生存？這個溶洞有著什麼樣的文化傳說與雲南相關？BBC泰語部華裔主任黃阿南（音譯，Nopporn Wong-Anan）為你介紹。

為什麼足球少年會被困這個溶洞深處？

這支少年足球隊一個沒有進洞的少年蓋姆（Game）對泰國媒體說，他們23日（周六）進洞是因為在早上10點開始的訓練結束後，可能是為了慶祝一名隊員的生日，給他一個驚喜。

早上10點42分，他們的助理教練還發了訓練的臉書Facebook視頻。

蓋姆說，23日那天他感覺身體不適，就沒有和其他隊員一起進洞。

他說，過去他們一起進洞玩過3次，但從來沒有在雨季進去過。當時他們凖備好在洞裏玩比較長的時間，所以大家中午吃飽飯後，帶著電筒進去了。

失聯和營救

這批少年及其助理教練進洞後，隨即大雨灌入洞穴，阻斷了他們的出路，並迫使他們不斷往洞穴更深處和高處退卻，與外界失去聯繫。

周六下午3點，國家公園的工作人員發現洞口外面有11輛自行車。於是開始調查。之後，一名少年家長與國家公園聯繫，告知孩子失聯。

6月24日（周日）下午1點，公園和家長開始到當地找人。當晚10點，正式報警。

萬米溶洞和文化傳說

"睡美人洞"（Tham Luang）總長度是1萬零316米，是泰國第四長的洞穴，洞穴內部還有分支隧道。

英國洞穴搜救理事會的工作人員接受BBC採訪時說，兩名英國潛水員進入了這個洞穴後，穿過查找了大約部分被徹底淹沒、部分沒有淹沒的洞穴，在入洞1500米處，找到被困的少年們。

BBC泰語部華裔主任諾波·黃阿南（音譯，Nopporn Wong-Anan）說，有關這個溶洞最有名的傳說和雲南西雙版納的景洪有關。

他介紹說，傳說中數百年前景洪的一位皇室公主愛上一個身份低賤的馬夫，兩人相戀後公主懷孕。兩人決定私奔南下，逃到這個山地。丈夫讓公主在山中先稍事休息，他去尋找食物。不料他出山碰到了國王派出的追殺的士兵遇難。

公主在山中等待數日，不見丈夫回來，確信丈夫遇害，悲痛欲絶，用發釵插額自盡。

公主躺倒的身軀化作山巒，鮮血則變成了源自山中的河流，因此該洞穴得名"睡美人洞穴"。

曾有遊客遇險

由於洞穴內部結構複雜，過去就有遊客遇險。

當地人介紹說，1986年，一名外國遊客曾在"睡美人洞"走失長達7天，之後獲救。不過，那時並不是雨季。

2016年8月，泰國清萊府皇太后大學的一名前中文老師曾在"睡美人洞"失蹤長達3個月。

他當時把自行車放在國家公園的一個商店外，告訴店員說他要進洞冥想。之後，店員發現他久久不出，於是報警，當局搜救很久，但沒找到他。

3個月後，突然有人髮現他出現在附近的一個旅遊勝地，引起各種說法。