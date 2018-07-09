圖文解釋：四人獲救，泰國洞穴營救仍困難重重

受困於溶洞中的泰國少年足球隊，目前已有四名成員成功離開洞穴。

周日（7月8日），趁著雨勢稍歇，救援人員展開行動，成功救出四個男孩，但之後就停止了救援工作，以更換氧氣罐。

泰國當局指獲救的男孩們身體狀況良好。

然而隨著周日晚間下雨、未來幾日也預計將會降雨，救援人員需要加快速度，將仍受困洞中的男孩及教練救出；清萊府府尹納隆薩表示，救援人員有三到四天的時間進行救援。

潛水員帶出了受困男孩寫給家人的信件。「不用擔心，我們都很強，」其中一名男孩寫道：「老師啊，不要給我們留太多功課！」也有男孩在信中與父母約定，離開洞穴後要吃泰式燒烤。

與男孩們一同受困的教練則在信中向受困男孩的家人致歉，家人回信指今次事件並非他的責任。

驚險救援

一隊90人的專業潛水員—40人來自泰國本地、50人來自其他國家 — 在洞內展開行動。他們要引領受困者在幾乎全黑的環境下，穿過溶洞險窄通道，遊出洞口。

從洞口到受困者所在的過程，需要行走、涉水、攀爬及潛水，即使對訓練有素的潛水員而言也是體力的挑戰。

Image caption 拯救方式和攜帶裝備示意圖

此前潛水員已鋪設導纜。受困男孩需要戴上全面式浮潛面罩（而非專業潛水員使用的呼吸器），逐個由兩名專業潛水員引領，跟著導纜離開；男孩所需要氧氣瓶由潛水員手持，腰間系繩與其中一名潛水員相連，以免在混濁而急流的水流中散失。

過程中最高難度的是一個被稱為「T字接駁處」的位置，非常狹窄，潛水員需解下背著的氧氣瓶才能通過。

整段路程危險性相當高；上周五，前泰國海軍潛水員沙曼（Saman Kunan），在給受困者運送氧氣回程時，因氧氣不足而失去意識，最終失救不幸喪生。

沙曼的同袍表明「不會讓好友的犧牲白費」。

與雨勢競賽

由於受困的男孩及其教練沒有潛水經驗，要他們潛水離開溶洞風險甚高；但目前泰國正值雨季，不斷有雨水從小洞及溪流進入洞內，抽水工作進度緩慢，要等洞內積水退去要等上數月、直到雨季完結，而且水位有上升的危險。

圖片版權 Thai Navy Seals Image caption 溶洞中的營救困難重重

救援方亦曾考慮鑽洞救人，但受困者所在地離地面距離達800-1000米，岩層太厚，加上該處沒有道路，運送機器十分困難；救援人員在溶洞四周尋找其他進洞口，均無功而還。

但因未來數周預計會有暴雨，洞內水位或將繼續上升至淹沒受困者的容身之處，救援人員決定採取目前不無風險的救援方法，盡快將受困者救出。

救援人員此前已運送燈光設備、約100個氧氣瓶、以及易消化的高能量食品到受困者所在地，亦有醫護人員潛水進入，為受困者作檢查確保其身體狀態。一些救援人員會留在該處，陪伴受困者。

此外，潛水員亦將受困男孩家人的信件帶進洞中，以緩解他們的不安。