圖片版權 Getty Images Image caption 美國總統特朗普與加拿大總理特魯多。加拿大公布的第二輪打擊清單，看似軟綿綿的，實則像武林高手的綿掌。

中美貿易戰終於不可避免的打響了。頃刻間針尖麥芒，硬碰硬鏗鏘作響。

中美貿易戰打響第一槍後，中國從商界到媒體，從學術界到老百姓，關注的焦點之一是中國反擊手段的有效性、後續性和持續性。

後續手段

牛津經濟研究院（Oxford Economics）亞洲分析員高路易（Louis Kuijs）對法新社分析說，"中國在加徵關稅方面沒有太多剩餘彈藥，但歷史經驗表明，它能讓美國公司感受到更多痛苦。「

路易舉例說，從湯姆•克魯斯的電影、到星巴克咖啡、蘋果手機以及別克汽車在中國都是暢銷商品。一旦貿易戰蔓延，中國當局會想方設法對這些美國商品設置障礙。

另一個後續手段，是中國可能考慮限制赴美旅遊，並對每年高達35萬的赴美留學生規模施加影響。

在教育和旅遊方面，中國人在美國的消費幾乎等同於美國大豆和飛機對中國的出口總額。大豆和飛機是美國對中國金額最大的出口商品。

但分析人士指出，蘋果手機、星巴克咖啡都是中國人最喜歡的美國產品，讓這些美國公司在中國作難，對美國政府壓力有限。

限制中國人赴美旅遊和留學，對中國自己的影響也可能大於對美國的影響。凱投宏觀（Capital Economics）馬克•威廉姆斯（Mark Williams）說，「美國大學可能對當局政策影響有限。限制赴美留學人數還可能對中國提高科技實力造成影響。」

它山之石

特朗普的貿易戰不僅要跟中國打，還要跟他的南北鄰居墨西哥和加拿大打，跟大西洋對岸的歐盟打。

反擊手段各有不同，特別值得一提的是加拿大。

在中美貿易戰打響的同時，特朗普也跟美國的北美鄰居加拿大幹上了。 特朗普兌現他一再的「威脅」，對加拿大的鋼鐵和鋁徵加高額懲罰關稅。

加拿大隨即反擊，對進口美國鋼鋁徵收同等關稅。

這是意料之中的。但是，加拿大隨後公布的第二波打擊清單，或許更值得細看琢磨。

Image caption 酸黃瓜

威士忌酸黃瓜

用加拿大廣播公司的評論說，加拿大的後續打擊清單，乍看上去像是家庭主婦去超市的購物單。

從比薩餅到草莓醬，從威士忌到酸黃瓜，這跟第一輪打擊的鋼鋁顯得實在不匹配。

但是，加美商會的格林伍德（Maryscott Greenwood）說，加拿大的第二輪打擊清單，看似軟綿綿的，實則像武林高手的綿掌。

格林伍德說：」這個清單的制定顯然是戰略選擇，目的是給美國總統造成最大的政治創痛」。

換句話說，列入打擊清單的公司和產品，目的不在懲罰某個公司和某個產品，而是想要掏空共和黨人的票倉。

打擊票倉

格林伍德說，這個思路簡單清晰：你先看看美國國會中哪些議員是關鍵角色，然後再看看這些關鍵人物所在的選區，然後再看看這些選區裏有哪些主要工商業，然後把它們列入打擊清單。

以美國眾議院議長，共和黨議員保羅·萊恩為例。

萊恩的選區在威斯康辛州。威斯康辛州最主要的工業是醃小黃瓜( gherkin)和奶製品。於是，美國的醃黃瓜和酸奶就上了加拿大的報復清單。

北美自由貿易協定前加拿大談判代表約翰·維克斯說，"選擇打擊目標的一個通盤考慮是，這些產品來自（美國的）政治敏感區，同時不會傷害加拿大的消費者「。

美國肯塔基州是波本威士忌（bourbon whiskey）的最主要產地。肯塔基州是美國參議院議長米奇·麥康奈爾的選區。

威士忌緊跟鋼鋁之後上了打擊清單，也就不奇怪了。

特朗普最常掛在嘴邊的誇耀是他在2016年的總統大選中從民主黨人手中奪得了賓夕法尼亞州。賓夕法尼亞州過去六屆總統大選都投了民主黨候選人，特朗普贏得該州當然值得誇耀。

但特朗普是以微弱多數贏得賓夕法尼亞，他肯定不願惹著那裏的選民。

美國最大的造紙廠之一、Scott造紙公司就在賓夕法尼亞。於是，美國的手紙和餐巾紙也上了加拿大的打擊清單。

美國中期選舉在即，加拿大的後續打擊清單瞄凖共和黨人的票倉，是戰略考量。

當然，這個戰略是否能湊效，現在下判斷還為時尚早。