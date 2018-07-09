加拿大歌手賈斯汀·比伯與美國模特海莉訂婚

圖片版權 Getty Images Image caption 加拿大流行歌手賈斯汀·比伯與美國模特海莉·鮑德溫

美國媒體報道，加拿大流行歌手賈斯汀·比伯（Justin Bieber，又譯小賈斯汀）與美國模特海莉·鮑德溫（Hailey Baldwin）訂婚了。

美國知名八卦網站TMZ報道，24歲的比伯在巴哈馬（Bahamas）的一處度假勝地向鮑德溫求婚。據報道，比伯求婚前，比伯的安全人員要求餐廳顧客收起手機。

CNN與娛樂新聞媒體E! News都確認了訂婚消息，比伯的父親似乎也在網上慶祝。

根據媒體報道，比伯與鮑德溫由鮑德溫父親介紹相識，過去就曾約會，最近重歸於好。

比伯的父親在社交媒體上發了一張兒子的照片，稱「十分激動開啟人生的下一篇章」。比伯的母親則在推特上表達了激動的心情，發了數個「愛」字，但並未詳細解釋。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @pattiemallette Love Love Love Love Love Love Love. — Pattie Mallette (@pattiemallette) 2018年7月7日

TMZ報道，比伯與交往已久的女友賽琳娜·戈麥斯（Selena Gomez）分手後，兩人之間的關係似乎再次密切起來。

圖片版權 Getty Images Image caption 比伯與前女友賽琳娜·戈麥斯

鮑德溫1996年出生，曾參與許多時裝活動，上過美國《時尚》、《嘉人》、《時尚芭莎》等各大時尚雜誌，也曾出現在許多MTV和電視節目中。

她的父親是演員、製片人斯蒂芬·鮑德溫（Stephen Baldwin），曾出演電影《生於七月四日》、《普通嫌疑犯》等。她還是著名演員亞歷克·鮑德溫 （Alec Baldwin）的侄女，亞歷克曾參演《獵殺紅色十月》，近期因電視連續劇《我為喜劇狂》以及在綜藝節目《周六夜現場》中模仿美國總統特朗普知名。

圖片版權 Reuters Image caption 美國模特海莉·鮑德溫

比伯出生於1994年，2008年被星探發掘進入演藝圈，在中國擁有大批粉絲。雖然歌唱事業蒸蒸日上，但他曾因酗酒飆車、參拜靖國神社等事件引發爭議。

2017年7月，北京文化局回應為何不允許比伯來華演出的粉絲提問時稱，比伯在境外社會生活及在國內演出活動中曾有一系列不良行為引發公眾不滿，「不宜引進有不良行為的演藝人員」。

社交媒體上，一些網友看到訂婚消息後十分傷心。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @kaitpennington If Justin Bieber really is engaged to Hailey Baldwin. My heart breaks twice, once for myself and once for Selena — Kait Pennington (@kaitpennington) 2018年7月8日

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @elliefogel If Justin Bieber & Hailey Baldwin are engaged, everything I’ve worked for since I was 12 was FOR NOTHING — Ellie (@elliefogel) 2018年7月8日

「如果賈斯汀·比伯和海莉·鮑德溫訂婚了，那我自從12歲起所作的一切努力都白費了，」一網友說。

還有網友說：「如果賈斯汀·比伯真的和海莉·鮑德溫訂婚了，我的心會碎兩次，一次為自己，一次為賽琳娜。」