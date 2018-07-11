新西蘭發文批中國 亞太口水戰再添一員

圖片版權 Reuters Image caption 新西蘭署任總理溫斯頓五月時以外交部長身份訪華，與中國外長王毅在北京見面。

新西蘭政府早前發出「戰略防務政策聲明」文件，分析當地目前戰略防務政策情況，當中提到中國在人權和資訊自由方面的標凖與其他世界大國不同，又指出中國不斷增加在太平洋的影響，引來中方不滿。

新西蘭政府上周五（7月6 日）發表「戰略防務政策聲明」中，提到中國在南海填海得來的土地駐軍，也不斷增加自身在太平洋島國的影響力。數天后，新西蘭國防部又宣佈，將會斥資約16億美元從美國波音公司購買四架P-8A巡邏機，取代日漸老化的P-3「獵戶座」海上巡邏機。

這些消息引來中國的強烈反應，中國官方媒體更指新西蘭政府的文件等於給中國定了「新罪」。但有分析指，文件強調新西蘭與中國的合作，該文件也只是為新西蘭政府提供有關更新軍備的參考資料。

圖片版權 Getty Images Image caption 新西蘭將購買四架P-8A巡邏機，圖為美國海軍的同型號飛機。

新西蘭的文件說了甚麼？

這份「戰略防務政策聲明」長達39頁，講述了新西蘭軍隊的主要職責和能力，也花費大量篇幅分析全球的各種發展，包括中國、俄羅斯和沙特阿拉伯等國不斷增加的影響力。文件又提到西方社會對移民和人口轉變等議題日漸保守的態度。

文件特別提到新西蘭與澳大利亞、美國、英國和加拿大的跨國情報聯盟機構——「五眼聯盟」（Five Eye），強調新西蘭十分重視這個聯盟，必定會透過這個聯盟與及北約等國際組織增強與其他國家的防務合作。

這份聲明分成了260多段，其中十多段提到中國的發展和外交政策，指出中國開放經濟發展的同時並沒有展開民主發展，這與西方國家對發展的固有認識完全相反。文件另外指，中國保護自己國家利益的同時，與亞太地區和美國偶有磨擦，增加地區緊張關係。

但文件同時說，中國在亞太地區以至全球都有戰略重要性，新西蘭以往與中國的國防交流和合作近年變得緊密，新西蘭將繼續加強這種合作。

圖片版權 Getty Images Image caption 新西蘭署任總理溫斯頓·彼得斯（Winston Peters）透露，中方向新西蘭駐華大使館和中國駐新西蘭大使表達不滿，但他認為這"沒有甚麼特別"。

中國有甚麼反應？

中國外交部發言人華春瑩在7月9日舉行的例行記者會表示，中方已經就新西蘭政府文件中有關於中國的「錯誤言論」與對方提出交涉，但沒有具體說明有甚麼錯誤言論。華春瑩又被問到新西蘭購買巡邏機的報道，但她拒絶直接回應，只是重申中國的發展不對任何人構成威脅。

中國官方《環球時報》批評，新西蘭的做法是響應澳洲在「南太平洋地區遏制中國」的舉動，又形容新西蘭點名批評中國南海政策的做法「罕見」。

新西蘭署任總理溫斯頓·彼得斯（Winston Peters）透露，中方向新西蘭駐華大使館、和透過中國駐新西蘭大使表達不滿，但彼得斯認為，經常都有外國透過駐新西蘭的外交機構表達意見，中國的舉動「沒有甚麼特別」。

專家：不應過度解讀

新西蘭鄰國澳洲近年指控中國不斷嘗試增強自己在當地的影響力，上月更通過兩項反外國干預的法案，要求游說人士申報是否為其他國家服務，並大幅加重從事間諜活動的刑罰。中國當時回應指法案屬澳洲內政，但重申各國應「摒棄冷戰思維」。

新西蘭惠靈頓維多利亞大學助理教授卡皮（David Capie）接受BBC中文訪問時指出，「戰略防務政策聲明」並非針對中國，而只是一份有關新西蘭外部戰略環境的分析，讓政府能決定應該如何改革新西蘭軍隊的裝備。他舉例說，P-3「獵戶座」海上巡邏機、C130「大力神」運輸機和安扎克級巡防艦等軍備都開始老化，需要更換。

圖片版權 EPA Image caption 新西蘭在1966年購買多架P-3"獵戶座"海上巡邏機，服役至今。圖為德國國防軍的同型號飛機。

他又指，文件內有關尊重國際法及海洋法的內容，其實只是重覆過去新西蘭政府的說法。卡皮指出，文件用的語言可能不同，但認為外界不應「誇大」當中的分別。

路透社引述澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）專家格雷厄姆（Euan Graham）指出，澳洲和美國都有使用P-8A巡邏機，新西蘭購買同款巡邏機有助加強它與盟友的合作。