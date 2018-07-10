「防災強國」日本 豪雨奪命超乎尋常的四大原因

圖片版權 Getty Images Image caption 岡山縣的倉敷市整個泡在泥水之中，數千戶人家停水停電

日本西部最近連降暴雨，引發嚴重水災和土石流，迄今已經造成至少155人死亡。

這是日本近30多年來因為降雨而造成的死亡人數最多的一次水災。究竟為何如此嚴重？仍然是每個人心中的疑問。

日本一向被視為是「防災強國」，日本人對地震、颱風、海嘯等自然災難絶對不陌生。

但這次暴雨引發水災和土石流，竟然出現如此驚人的天災死亡人數，也令許多人感到震驚。

圖片版權 Getty Images Image caption 短短幾日的降雨量達到整個7月正常降雨量的三倍之多

超大降雨

究其原因，首先是短時間之內的超大降雨。

日本氣象廳上周對西日本多個地方發佈「大雨特別警報」，警告西部地方會受到「數十年一遇」的豪大雨，結果一共有93個觀測站錄得史上雨量第一的紀錄。

從上周四開始的短短幾日之內，日本西部地區多個地方的降雨量達到整個7月正常降雨量的三倍之多。

日本此次降雨多個地方超過上千毫米，日本氣象廳也將這次豪雨正式命名為「平成30年7月豪雨」。

圖片版權 Getty Images Image caption 一共有7萬多人參與救災工作

河川潰堤

此外，超大豪雨超過河川疏洪承受度，短時間湧入巨大水量造成河川潰堤，沿岸市鎮整個泡在泥水之中。

日本《每日新聞》報道說，岡山縣的小田川潰堤，至少4600戶都被洪水淹沒，許多長者逃生不及淹死在自己家中。

圖片版權 Getty Images Image caption 暴雨過後被毀壞的家園

回水現象

據《產經新聞》報導，岡山縣倉敷市真備町內的高梁川各支流共有5處潰堤，是因為大雨讓河川主流水位上升，導致原本要和主流匯集的的支流無法流入，因此潰堤淹沒附近區域，這樣的狀況被稱之為「回水現象」。

有專家指出，「回水現象」也是這次豪雨水災如此嚴重的原因之一。

圖片版權 AFP Image caption 救難人員抓緊時間在土石堆和殘垣斷壁下搜尋搶救生還者

山體滑坡

除了超大豪雨之外，日本地形多山，還有板塊和花崗岩地質層，不少民宅都建築在山坡地，一旦遇上大雨容易發生山體滑坡現象。

《日本經濟新聞》報道說，這次日本暴雨災難，多個地方發生大規模山體滑坡災害，導致遇難人數增加。

圖片版權 Getty Images Image caption 受災區的15個縣有大約12000人安置到學校和體育館等避難中心

該報引述京都大學防災研究所的應用地質學教授千木良雅弘分析說，災區是花崗岩的分佈地區，其表層由「風化花崗岩」砂土覆蓋，一旦降雨，表層滑坡就成為土石流，湧入住宅區。

專家也指出，表層滑坡導致的災害近年來頻頻發生，原因多半是局部性暴雨所導致，需要檢討是否要在可能發生表層滑坡的地區建設住宅。