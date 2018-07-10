舊金山：六位數年薪仍是「低收入」的背後苦衷

圖片版權 Getty Images Image caption 到了舊金山"才知道自己掙錢太少"

根據美國政府的數據，在舊金山掙到6位數的美元年薪，現在仍是"困難戶"。

在舊金山，一個家庭的全年收入是117,400美元（約87970英鎊）的話，仍然要被劃入"低收入"類。

根據美國政府住房與城市發展部最近提出的一份報告，考慮到收入和住房成本，這些家庭可能有資格獲得"住房補助"。

在舊金山和附近的聖馬特奧和馬林縣，一個四口之家收入僅117,400美元屬於"低收入"，而只掙73,300美元（5400英鎊）是"超低的收入"。這個水平和美國各地比是最高的水平。

美國布魯金斯學會的漢密爾頓項目研究了全美收入和就業差距情況。

貧困線以下

近2/3的美國四口之家的收入都低於舊金山的"低收入"門檻117,400美元。

從全美國平均水平看，一個四口之家的家庭收入中位數是9.1萬美元（6.817萬英鎊）。（此文以下數字都是中位數。）

在這個有3.26億人口的國家，4千萬人不論家庭規模是生活在貧困線以下。貧困線是一個四口之家年收入為2.51萬美元（1.88萬英鎊）。

從各行業工作看，一些大城市的收入遠高於全國其他地區。

這裏面舊金山名列前茅。

該市已成為IT和其他高科技產業的中心 ，因此經濟繁榮，成為美國許多收入最高的工作者的家園。

在2008年至2016年期間，舊金山市區（包括阿拉米達和康特拉科斯塔縣）25至64歲的全職工作者的個人收入增長了26％，遠遠快於其他許多大都市。到2016年之前，收入已上升至63,000美元（47,200英鎊）

當然，美國還有工資很高的其他地區。

在25至64歲的人中，近年來一名全職工作者的收入水平中位數是：

聖何塞6.5萬美元：4.867萬英鎊

華盛頓特區6.06萬美元：4.54萬英鎊

波士頓5.57萬美元：4.17萬英鎊

圖片版權 Getty Images Image caption 美國舊金山灣區的房子租金太貴。

在像這樣的高收入地區，有許多工作薪酬很高。

在舊金山，醫生是收入最高的職業，一名醫生年薪可以掙19.34萬美元（14.48萬英鎊）。典型的還有公司的首席執行官或公共事務管理人員的薪酬中位數是16.73萬美元（12.526英鎊），而一名軟件開發員的薪酬中位數是11.71萬美元（8.767萬英鎊）。

但是也有很多人收入低得多。

舊金山工資最低的人是農場工人，一般收入是1.85萬美元（1.385萬英鎊），托兒所工作人員收入2.23萬美元（1.67萬英鎊）。

住房開支

事實上，舊金山灣區的生活成本總體上比全美國平均水平高出25%。

在許多美國的大城市，嚴格的建築規則和不斷增長的收入不平等加劇了高租金和房價的問題。

舊金山的六位數收入的家庭為認為是"低收入"，原因是租房貴。

例如，舊金山地區兩居室公寓的一般市場租價是大約每月3121美元（2340英鎊），比2008年的1592美元（1190英鎊）翻了兩倍。在俄亥俄州的辛辛那提市，二室一廳租金只要每月845美元（632英鎊）。

圖片版權 Getty Images Image caption 舊金山，房子再貴也還是有吸引力。

不過，在舊金山一家收入低於117,400美元並不等於就能自動使家庭獲得政府住房補貼或廉租房。

不過，對於許多人來說，雖然物價房價偏高，但好天氣和豐富的文化生活是舊金山吸引他們的地方。