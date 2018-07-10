獲救奇蹟：泰國被困少年「小小年紀居然那麼酷」

被困在漆黑溶洞長達二周的12名泰國少年和他們的足球教練全部獲救。
泰國海軍救援人員在臉書發帖說，「我們不知道，這是奇蹟？是科學？還是什麼？」
2018年6月23日，12名11歲至16歲的泰國少年足球隊員和他們的1名25歲的助理教練進入泰國北部清萊府一座國家公園內的洞穴"睡美人洞"（Tham Luang），結果被困在洞內。
他們的失蹤和搜救引發全球關注。
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被困在漆黑溶洞長達二周的12名泰國少年和他們的足球教練全部獲救。
泰國海軍救援人員在臉書發帖說，「我們不知道，這是奇蹟？是科學？還是什麼？」
2018年6月23日，12名11歲至16歲的泰國少年足球隊員和他們的1名25歲的助理教練進入泰國北部清萊府一座國家公園內的洞穴"睡美人洞"（Tham Luang），結果被困在洞內。
他們的失蹤和搜救引發全球關注。