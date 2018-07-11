劉霞抵達柏林：貿易戰與人權牌

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諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞在德國時間7月10日下午抵達柏林，她在德國方面安排下，直接從停機坪坐車離開，沒有到機場的離境大堂，相信是避免大批記者追訪。

在場的消息人士透露，德國方面的安排「非常細緻」，劉霞一下飛機，車上就有醫生為她簡單檢查身體。

身體虛弱

劉霞的朋友、作家廖亦武說，劉霞抵達後不久便與她通電話，他立刻和劉霞見面。

「好多年了，彼此都恍若隔世，一言難盡啊。劉霞精神頭不錯，但身體實在虛弱，走幾步就頭暈。專家們說，不是她不想，是她的身體狀況不能見記者。」他說。

圖片版權 AFP Image caption 劉霞10日下午抵達柏林

圖片版權 AFP Image caption 廖亦武也有到機場，不過他無法親自迎接劉霞。

德國的人權組織及劉曉波的朋友計劃在周五晚上，即是劉曉波逝世一週年，在柏林一所教堂舉行追思會，但未知劉霞會否出席。

「大伙兒擔待一點吧，也許7月13號能在格特斯曼教堂（Gethsemane church）露一下面。」廖亦武說。

圖片版權 Reuters Image caption 在從北京抵達芬蘭赫爾辛基機場等待轉機時，劉霞滿張開雙臂走向接機的人，神色愉悅。

BBC中文10日（周二）率先報道，劉霞乘坐芬蘭航空到柏林，其胞弟劉暉未能同行。劉暉對香港媒體說，有到機場送機，希望很快可以再和劉霞見面，但人權組織憂慮，劉暉只是成為「人質」，令劉霞不敢發聲。

法新社報道，周一去過劉霞在北京的住所，當時劉霞擔心弟弟安危而拒絶接受訪問，當時沒有跡象顯示，她要立刻離開。

BBC中文獲悉，德國駐華大使館一直和劉霞保持緊密聯繫，德國方面會照顧劉霞。

德國外長海科·馬斯（Heiko Maas）在推特（Twitter）表示，很高興劉霞抵達德國，劉霞會在德國接受治療，期望她盡快康復。

中國外交部發言人華春瑩周二下午回應此事時說，劉霞已經按照其本人意願前往德國接受治療，她說看不到與中國總理李克強訪問德國有聯繫。

美國國務院發言人希瑟·諾爾特（Heather Nauert）歡迎有關決定，讓劉霞無須再被「軟禁」，並促請中國尊重人權和基本自由，釋放所有「良心犯」。

挪威諾貝爾委員會主席貝麗特‧賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）發表聲明，表示對劉霞的消息感到鬆一口氣，感謝德國政府及總理默克爾對劉氏夫婦作出的支持。

安德森表示，劉曉波和劉霞在中國爭取人權、自由表現英勇。去年，挪威諾貝爾委員會發出公開邀請信，希望劉霞可以代替丈夫到奧斯陸領取2010的和平獎，安德森表示會由劉霞決定是否這樣做。

官媒稱劉霞不是被「軟禁」

中國媒體對劉霞的報道不多，中國官媒《環球時報》發表評論文章，指劉霞這一年中，的確處於中國官方的「視野範圍內」，但不能說她被「軟禁」，文章聲稱：「劉霞居住在北京一個正常社區內，可以自由會見親朋好友，自由逛街購物、聚餐，去訓練場打羽毛球等。」

文章指，劉霞與外界的通訊聯繫也是暢通的，知道她號碼的人都可以給她打電話，比如德國使館、現居德國的「異議作家」廖亦武也給她打電話，說明劉霞並非處在與外界的隔絶中。

但據路透社引述外交官稱，當局一直持續監視劉霞，就算想與親友聯繫，電話或探訪也需要預先安排。

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《環球時報》文章說，劉霞本人似乎並未打算也做個典型的異議人士，呼籲西方的一些力量不要消費她，逼她做所謂「人權鬥士」。

「劉曉波話題本身的能量還沒有耗盡，西方輿論無論如何還會借各種由頭往上湊。但這個話題能夠提供的熱度越來越有限，呈遞減之勢無疑。」文章說。

圖片版權 HANDOUT Image caption 劉曉波與劉霞2002年拍攝的相片。這對夫妻相處時間有限，因為劉曉波數度進出監獄。

劉霞被獲釋的時機

一些觀察人士認為，劉霞獲釋是因為中國要拉攏德國，在貿易戰問題上牽制美國。

劉霞離開北京之時，中國總理李克強正身在德國，中德兩國簽署價值230億美元的經貿協議。《環球時報》同日發表的社論，亦特別提到「中德加強合作是貿易戰的相反示範」。

一名西方外交官對法新法說，釋放劉霞是因為中國在與美國的貿易戰中，要顧及自己的形像，對外界展開「魅力攻勢」，但這不意味著中國的人權狀況有所改善。

就在劉霞獲釋後一天，異議人士、民間組織「中國人權觀察」創辦人秦永敏，因為顛覆國家政權罪被判入獄三年。64歲的秦永敏因從事民主運動，曾三度入獄及被判勞改，被關押合共22年。

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民運人士王丹指出，在中國仍然有多人被監禁或失蹤，例如律師王全璋，他不認為中國改善了人權狀況。他認為容許劉霞離開中國，是因為劉曉波的離世，對中共影響明顯在減少。而且劉霞獲得自由前，經歷了丈夫的離世以及無理軟禁，對她來說代價過於沉重。

香港支聯會主席何俊仁在商業電台節目估計，中國政府在劉曉波逝世一週年前讓劉霞離開，是為了減低國際輿論壓力。支聯會原本計劃在周五晚在香港舉行追思會，他認為劉霞獲准保外就醫，不會削弱追思會的意義。

他說希望劉霞靜靜休養，雖然她可能有話想對外界說，但外界不能期望劉霞將來代替劉曉波的「民主戰士」角色。

你的器材不支持播放多媒體材料 劉霞與劉曉波：艱難的羅曼史

中國異見人士劉曉波於2008年組織發表呼籲結束中國一黨專政的《零八憲章》，同年12月被捕，2009年被中國當局以煽動顛覆國家政權罪判處11年監禁。

2010年，劉獲頒諾貝爾和平獎，其妻劉霞隨後即遭當局軟禁在北京家中，八年來一直沒有重獲自由。被軟禁期間，數度傳出劉霞精神崩潰的消息。

劉霞的胞弟劉暉於2013年被控欺詐罪，罪成判處監禁11年。

2017年六月，劉曉波證實在獄中患上肝癌，獲准保外就醫，從監獄被轉送至遼寧瀋陽一家醫院。多國呼籲中國准許劉曉波保外就醫未果，劉曉波最終於2017年7月13日逝世。